Даже, если Вам "немного за 30": лучшие стрижки от знаменитостей (Фото)

1 Стрижка боб Риз Уизерспун выглядит прекрасно, как никогда, со стрижкой боб. Если решитесь на этот вариант, то точно не прогадаете. Этот вариант очень напоминает одну из 15-ти легендарных причесок из фильмов для зимы 2020. Какое еще доказательство вам нужно?

2 Средняя длина с челкой Мы в восторге от прически средней длины с челкой, которую выбрала испанская актриса Пас Вега. Такая стрижка выглядит идеально с легкими кудрями. И чем они небрежнее, тем лучше.

3 Каскадная стрижка Дженнифер Энистон получила статус иконы стиля еще с премьеры сериала "Друзья". В чем секрет? Идеальную форму стрижки создают укороченные передние пряди, которые выгодно обрамляют лицо.

4 Короткая стрижка Шарлиз Терон – эксперт коротких стрижек! Если вы всегда мечтали коротко подстричься, то эта актриса должна стать вашей главной вдохновительницей. Шарлиз Терон всегда экспериментирует не только с формой, но и с тоном окрашивания. Все ее стрижки – настоящий успех.

5 Средняя длина с кудрями Цвет волос Джулии Робертс – тренд сезона. Стрижка средней длины с легкими кудрями сделает вас моложе, придаст лицу свежести, а образу – романтичности. Такая стрижка выглядит очень женственно и молодежно.

6 Длинная стрижка с каскадом Гвинет Пэлтроу остается верной длинным волосам уже много лет. И это неспроста! Ведь именно длинные локоны с прямым пробором делают ее визуально моложе. Легкий каскад придает волосам еще больше объема, в чем особо нуждаются девушки с редкими волосами. Берите на заметку!

7 Прямая стрижка средней длины Анджелина Джоли знает толк в моде и красоте. На этот раз она предпочла прямую стрижку средней длины. Этот вариант подойдет тем девушкам, которые любят элегантные или классические прически. Чтобы придать дополнительного объема, используйте фен и круглую расческу. Также можно подкрутить кончики наружу.

8 Стрижка средней длины Ни длинные, ни короткие. Если вы в восторге от прически Синди Кроуфорд, то это может быть лучшим вариантом для вас. Удобно, стильно, женственно! Кроме того, такая длина считается универсальной, так как вы можете делать любые прически и укладки.

9 Длинная стрижка с челкой Длинные волосы с челкой стали тенденцией этого сезона и образ Хайди Клум – тому доказательство! Если у вас длинные волосы, вы хотите изменить стильно, но боитесь потерять роскошную длину, то это самый лучший вариант. Просто подстригите челку, как у знаменитой модели.