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Даже, если Вам "немного за 30": лучшие стрижки от знаменитостей (Фото)

Смотрите фото (11)
Даже, если Вам "немного за 30": лучшие стрижки от знаменитостей (Фото)
22:40 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:Если вам уже больше 40 лет, и вы никак не можете решиться на стильную стрижку, то мы поможем вам решить эту проблему.

  • 1

    Стрижка боб

    Риз Уизерспун выглядит прекрасно, как никогда, со стрижкой боб. Если решитесь на этот вариант, то точно не прогадаете. Этот вариант очень напоминает одну из 15-ти легендарных причесок из фильмов для зимы 2020. Какое еще доказательство вам нужно?

  • 2

    Средняя длина с челкой

    Мы в восторге от прически средней длины с челкой, которую выбрала испанская актриса Пас Вега. Такая стрижка выглядит идеально с легкими кудрями. И чем они небрежнее, тем лучше.

  • 3

    Каскадная стрижка

    Дженнифер Энистон получила статус иконы стиля еще с премьеры сериала "Друзья". В чем секрет? Идеальную форму стрижки создают укороченные передние пряди, которые выгодно обрамляют лицо.

  • 4

    Короткая стрижка

    Шарлиз Терон – эксперт коротких стрижек! Если вы всегда мечтали коротко подстричься, то эта актриса должна стать вашей главной вдохновительницей. Шарлиз Терон всегда экспериментирует не только с формой, но и с тоном окрашивания. Все ее стрижки – настоящий успех.

  • 5

    Средняя длина с кудрями

    Цвет волос Джулии Робертс – тренд сезона. Стрижка средней длины с легкими кудрями сделает вас моложе, придаст лицу свежести, а образу – романтичности. Такая стрижка выглядит очень женственно и молодежно.

  • 6

    Длинная стрижка с каскадом

    Гвинет Пэлтроу остается верной длинным волосам уже много лет. И это неспроста! Ведь именно длинные локоны с прямым пробором делают ее визуально моложе. Легкий каскад придает волосам еще больше объема, в чем особо нуждаются девушки с редкими волосами. Берите на заметку!

  • 7

    Прямая стрижка средней длины

    Анджелина Джоли знает толк в моде и красоте. На этот раз она предпочла прямую стрижку средней длины. Этот вариант подойдет тем девушкам, которые любят элегантные или классические прически. Чтобы придать дополнительного объема, используйте фен и круглую расческу. Также можно подкрутить кончики наружу.

  • 8

    Стрижка средней длины

    Ни длинные, ни короткие. Если вы в восторге от прически Синди Кроуфорд, то это может быть лучшим вариантом для вас. Удобно, стильно, женственно! Кроме того, такая длина считается универсальной, так как вы можете делать любые прически и укладки.

  • 9

    Длинная стрижка с челкой

    Длинные волосы с челкой стали тенденцией этого сезона и образ Хайди Клум – тому доказательство! Если у вас длинные волосы, вы хотите изменить стильно, но боитесь потерять роскошную длину, то это самый лучший вариант. Просто подстригите челку, как у знаменитой модели.

  • 10

    Средняя длина с короткими прядями

    Это одна из самых эффективных стрижек, чтобы казаться моложе. Короткие пряди спереди создают дополнительный объем. Камерон Диас – яркий пример удачного образа для женщин, старше 40 лет.

Модные прически, которые делают лицо худее (Фото)

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Мода, Прически, Стрижки, Укладки, Мода 2020, Прически 2020.
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