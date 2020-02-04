Мода 2020: 7 самых сексуальных нарядов для беременных (Фото)

1 Макси-платье в греческом стиле Стиль пеплум – это образы глубокой старины, овеянные очарованием древности. Примером служат восхитительные платья, напоминающие одеяния римских и греческих богинь. Обратите внимание, как удачно этот фасон скрыл интересное положение Дженнифер Лопес. Ниспадающие ткани, завышенный пояс, легкая материя – каждая деталь продумана.

2 Свитер оверсайз вместо платья Блейк Лайвли – звезда сериала "Сплетница" – умудряется выглядеть шикарно даже в самых обыденных вещах. В период беременности девушка поразила фанатов простым, но необычайно соблазнительным нарядом. Блейк надела безразмерный серый свитер, который скрыл животик, но открыл при том стройные ножки. Наряд дополнили высокие сапоги грубого фасона со шнуровкой.

3 Мини-платье в стиле baby doll с воланами Натали Портман по праву входит в число самых умных актрис Голливуда, а так же в список самых сексуальных женщин планеты. Девушка стала настоящей иконой стиля: ее наряды всегда безупречны и восхитительны. Может показаться, что мини-платье красного цвета с открытыми плечами – не лучший выбор для беременных. Однако дьявол кроется в деталях. Благодаря обилию воланов вы запросто скроете животик от взглядов любопытных.

4 Деловая блуза и юбка-карандаш Ким Кардашьян привыкла шокировать публику откровенными нарядами, в которых она не стеснялась ходить даже во время своих беременностей. Надо ли ее за это осуждать? Ким показывает женщинам пример любви к своему телу и безграничной уверенности в себе. Однако не всегда светская львица ходит в откровенных нарядах, бывают в ее гардеробе и примеры изысканной классики. Посмотрите, как здорово смотрится кожаная юбка-карандаш черного цвета с белой блузкой-безрукавкой. Расстегиваем пару пуговиц, формируя декольте, надеваем лодочки – и можно отправляться по делам, попутно ловя восхищенные взгляды мужчин. Белый верх и черный низ с завышенной талией – отличный вариант стройнящего гардероба.

5 Многослойный костюм с открытым плечом Вам нравятся многослойные и необычные образы, например, с платьями поверх брюк? Тогда берите пример с Энн Хэтэуэй. На поздних сроках беременности актриса умудрялась выглядеть просто великолепно. Ее наряд цвета слоновьей кости привлек внимание многих. Энн надела брючки со "стрелками" вместе с необычным асимметричным верхом с подолом "хай-лоу", формирующим подобие шлейфа. Верх был украшен баской. Как правило, баска скрывает живот, но поскольку Энн была уже на сносях, такого эффекта не вышло. Тем не менее, образ смотрелся сексуально благодаря шикарному вырезу, приоткрывшему одно плечо и ложбинку груди.

6 Макси-платье с V-декольте и вырезом Можно учиться секретам стройнящего гардероба у секс-символа миллионов мужчин, Евы Лонгории. Посмотрите, сколько здесь особых нюансов, придающих стройности: макси-платье, треугольное декольте, длинный разрез, черная материя. Браво, Ева!