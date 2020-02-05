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Маникюр 2020: модный градиентный дизайн омбре (Фото)

Смотрите фото (21)
Маникюр 2020: модный градиентный дизайн омбре (Фото)
11:31 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Такой интересный дизайн неустанно покоряет сердца девушек по всему миру и уже долгое время остается в тренде!

  • 1

    Несмотря на то, что омбре не является абсолютной трендовой новинкой, это совершенно не мешает такому виду маникюра раскрываться с новых сторон в актуальных вариантах нейл-дизайна на зиму 2020 года.

  • 2

    Наиболее простым вариантом для домашнего использования считается маникюр, где в качестве примера градиента выступает возможность окрасить в близкие по тонам цвета каждый ноготь на руке. Тогда плавный переход будет видно, если загнуть четыре пальца.

  • 3

    Но если мастерство, а также техническое оснащение прекрасной представительницы слабого пола позволит, то в таком случае стоит обратиться к классическому варианту омбре, который исполняется с помощью кисточки при плавном нанесении.

  • 4

    Причем если еще несколько сезонов назад наиболее модными решениями были варианты с использованием только двух лаков, путь даже из разных цветовых палитр, то в этом году фигурируют варианты с добавлением трех лаков.

  • 5

    Причем самые смелые любительницы творческих подходов по краям используют похожие оттенки, а в середину вкладывают совершенно неожиданный цвет.

  • 6

    Отдельно стоит выделить актуальность цветовой базы. В конце осени 2019 года все еще актуальны красные цвета, оранжевые, желтые и коричневые.

  • 7

    В этом случае самое важно – соблюдать фактор естественности, позволяющей ассоциировать свежий маникюр с осенней погодой и настроением.

  • 8

    А вот для зимних тенденций стоит традиционно переключиться на густые цвета вроде винного, баклажанного или цвета черной смородины вместе с чернильным и блестящей пудрой в комплекте.

  • 9

    Вообще тема сочетания в градиенте черного вместе с бутылочно-зеленым, болотно-зеленым, цветом фуксии, алым, сливовым или темно-синем отлично нашла свое применение и в трендах на зиму 2020 года.

  • 10

    Для офисного стиля, соблюдения дресс-кода или просто вообще для консерваторов, стоит сделать акцент на том, чтобы оставить указанную комбинацию в качестве базы. 

  • 11

    А вот креативным модницам стоит подумать над тем, чтобы самостоятельно решить вопрос того, как украсить базовое покрытие самостоятельно.

  • 12

    В этом случае на выручку придут или уже готовые штампованные наклейки или же варианты с прорисовкой простых силуэтов.

  • 13

    Как отмечают маникюрных дел мастера, особенно актуальны в этом сезоне здания и повторение форм природных объектов вроде леса, одного дерева или даже горы.

  • 14

    Впрочем, традиционным атрибутом зимы является елка, снеговик, мандарины, коробки с подарками и снежинки.

  • 15

    А вот о добавлении фольгированного покрытия, будь это листовой вариант или переводной отпечаток, стоит забыть.

  • 16

    Градиент вообще не любит соседствовать ни с каким видом украшений, будь то массивные камни, мелкие стразы или бульонки. Все это следует приберечь для другого раза.

  • 17

    Также стоит понимать, что градиент в маникюре предусматривает использование глянцевого лакового покрытия.

  • 18

    При матовом лаке добиться нужного эффекта не получится даже при всей аккуратности выполненных работ.

  • 19

    Чтобы сделать симпатичный градиентный маникюр, выбери 2 оттенка лака. Более светлый из них используй как основной, а темный – для растяжки цвета.

  • 20

    Плавными движениями кисточки растушевывай лак так, чтобы линия перехода стала практически незаметной. Вот и весь секрет!

Маникюр 2020: экстравагантные идеи дизайна "камифубуки" (Фото)

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