Маникюр 2020: модный градиентный дизайн омбре (Фото)

1 Несмотря на то, что омбре не является абсолютной трендовой новинкой, это совершенно не мешает такому виду маникюра раскрываться с новых сторон в актуальных вариантах нейл-дизайна на зиму 2020 года.

2 Наиболее простым вариантом для домашнего использования считается маникюр, где в качестве примера градиента выступает возможность окрасить в близкие по тонам цвета каждый ноготь на руке. Тогда плавный переход будет видно, если загнуть четыре пальца.

3 Но если мастерство, а также техническое оснащение прекрасной представительницы слабого пола позволит, то в таком случае стоит обратиться к классическому варианту омбре, который исполняется с помощью кисточки при плавном нанесении.

4 Причем если еще несколько сезонов назад наиболее модными решениями были варианты с использованием только двух лаков, путь даже из разных цветовых палитр, то в этом году фигурируют варианты с добавлением трех лаков.

5 Причем самые смелые любительницы творческих подходов по краям используют похожие оттенки, а в середину вкладывают совершенно неожиданный цвет.

6 Отдельно стоит выделить актуальность цветовой базы. В конце осени 2019 года все еще актуальны красные цвета, оранжевые, желтые и коричневые.

7 В этом случае самое важно – соблюдать фактор естественности, позволяющей ассоциировать свежий маникюр с осенней погодой и настроением.

8 А вот для зимних тенденций стоит традиционно переключиться на густые цвета вроде винного, баклажанного или цвета черной смородины вместе с чернильным и блестящей пудрой в комплекте.

9 Вообще тема сочетания в градиенте черного вместе с бутылочно-зеленым, болотно-зеленым, цветом фуксии, алым, сливовым или темно-синем отлично нашла свое применение и в трендах на зиму 2020 года.

10 Для офисного стиля, соблюдения дресс-кода или просто вообще для консерваторов, стоит сделать акцент на том, чтобы оставить указанную комбинацию в качестве базы.

11 А вот креативным модницам стоит подумать над тем, чтобы самостоятельно решить вопрос того, как украсить базовое покрытие самостоятельно.

12 В этом случае на выручку придут или уже готовые штампованные наклейки или же варианты с прорисовкой простых силуэтов.

13 Как отмечают маникюрных дел мастера, особенно актуальны в этом сезоне здания и повторение форм природных объектов вроде леса, одного дерева или даже горы.

14 Впрочем, традиционным атрибутом зимы является елка, снеговик, мандарины, коробки с подарками и снежинки.

15 А вот о добавлении фольгированного покрытия, будь это листовой вариант или переводной отпечаток, стоит забыть.

16 Градиент вообще не любит соседствовать ни с каким видом украшений, будь то массивные камни, мелкие стразы или бульонки. Все это следует приберечь для другого раза.

17 Также стоит понимать, что градиент в маникюре предусматривает использование глянцевого лакового покрытия.

18 При матовом лаке добиться нужного эффекта не получится даже при всей аккуратности выполненных работ.

19 Чтобы сделать симпатичный градиентный маникюр, выбери 2 оттенка лака. Более светлый из них используй как основной, а темный – для растяжки цвета.