Мужская мода 2020: как правильно носить зимний пуховик (Фото)

1 Главное для мужчин - оценить все преимущества пуховика для суровой зимы. И можно быть модным, не потратив на это много денег, правда, потребуются некоторые знания и умения. Мы поможем вам в этом. Оцените новые технологии Сначала подумайте о самом главном: ваша зимняя куртка не должна быть только частью модного образа. Когда наступают холода, пуховик – самая нужная вещь. Он легкий, но при этом хорошо согревает. Его можно надеть, чтобы отправиться куда угодно – и на выходные за город, и на работу. Выбирайте дутую куртку из ткани с содержанием шерсти, полиэстера или нейлона с наполнением из утиного или гусиного пуха – это самый легкий и теплый вариант.

2 Закрутите воротник Если вы выбираете практичность, не забывайте и о красоте. Не секрет, что у пуховиков часто мешковатый силуэт, так как вам придется поработать, чтобы сделать ваш зимний вид более привлекательным и менее тяжелым. Какое решение у этой проблемы? На помощь приходит другая яркая тенденция зимы 2020 – свитер с отворачивающимся высоким воротником. Используйте вес и текстуру вязаного воротника, чтобы внести разнообразие в свой силуэт. Свитер отлично сочетается с узкими джинсами и достаточно грубыми ботинками.

3 Сохраняйте баланс Новейшие технологии в одежде – это здорово, но вам необязательно выглядеть так, будто вы собираетесь покорять Эверест, когда вы просто отправляетесь в офис. Избегайте ярких или неоновых расцветок – они великолепно смотрятся в каталогах верхней одежды для активного отдыха, но не слишком уместны в повседневной жизни. Выбирайте более приглушенные тона – хорошо смотрятся черный, хаки или коричневый цвета – они сочетаются с любой одеждой. Не забывайте и о силуэте. Если вы выбираете укороченную куртку-бомбер, а не стеганое пальто, не нужно, чтобы из-под него выглядывали удлиненные футболки, худи или объемный свитер.