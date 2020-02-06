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Мужская мода 2020: как правильно носить зимний пуховик (Фото)

Смотрите фото (5)
Мужская мода 2020: как правильно носить зимний пуховик (Фото)
03:02 Сегодня Телеграф metrosexual.com.ua Фото: www.pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Обратите внимание на этот актуальный предмет одежды для сезона Зима 2020.

  • 1

    Главное для мужчин - оценить все преимущества пуховика для суровой зимы. И можно быть модным, не потратив на это много денег, правда, потребуются некоторые знания и умения. Мы поможем вам в этом.

    Оцените новые технологии

    Сначала подумайте о самом главном: ваша зимняя куртка не должна быть только частью модного образа. Когда наступают холода, пуховик – самая нужная вещь. Он легкий, но при этом хорошо согревает. Его можно надеть, чтобы отправиться куда угодно – и на выходные за город, и на работу.

    Выбирайте дутую куртку из ткани с содержанием шерсти, полиэстера или нейлона с наполнением из утиного или гусиного пуха – это самый легкий и теплый вариант.

  • 2

    Закрутите воротник

    Если вы выбираете практичность, не забывайте и о красоте. Не секрет, что у пуховиков часто мешковатый силуэт, так как вам придется поработать, чтобы сделать ваш зимний вид более привлекательным и менее тяжелым. Какое решение у этой проблемы? На помощь приходит другая яркая тенденция зимы 2020 – свитер с отворачивающимся высоким воротником.

    Используйте вес и текстуру вязаного воротника, чтобы внести разнообразие в свой силуэт. Свитер отлично сочетается с узкими джинсами и достаточно грубыми ботинками.

  • 3

    Сохраняйте баланс

    Новейшие технологии в одежде – это здорово, но вам необязательно выглядеть так, будто вы собираетесь покорять Эверест, когда вы просто отправляетесь в офис. Избегайте ярких или неоновых расцветок – они великолепно смотрятся в каталогах верхней одежды для активного отдыха, но не слишком уместны в повседневной жизни. Выбирайте более приглушенные тона – хорошо смотрятся черный, хаки или коричневый цвета – они сочетаются с любой одеждой.

    Не забывайте и о силуэте. Если вы выбираете укороченную куртку-бомбер, а не стеганое пальто, не нужно, чтобы из-под него выглядывали удлиненные футболки, худи или объемный свитер.

  • 4

    Сочетайте пуховик с костюмом

    Задействуйте модный потенциал пуховика, надевая его в течение рабочей недели поверх костюма. Мы сочетаем костюм с кроссовками и рюкзаками, так почему бы не соединить его с пуховиком? Вы будете тем человеком, которому завидуют коллеги, потому что дорогу на работу вы провели в тепле и комфорте.

    Просто выбирайте нейтральные цвета – голубой, серый, черный, а также минимальное число брендовых ярлыков. Не обвешивайтесь цепями и цепочками и не сочетайте пуховик с ботинками Timberland.

Итальянский мужской костюм 2020: как выглядеть стильно и ярко (Фото)

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