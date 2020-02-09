Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее

1 Пользуйтесь профессиональными шампунями Возможно, вы используете шампунь, утяжеляющий ваши волосы. Попробуйте средства из профессиональной серии. Они призваны раскрыть все лучшие качества ваших локонов, воздействуя на волос изнутри и приподнимая его у корней.

2 Научитесь правильно мыть голову Мойте волосы дважды. Первый раз возьмите определенное количество шампуня и хорошенько вспеньте его на волосах. Этим действием вы удалите с них пыль, жир и остатки средств для укладки. Хорошо смойте. При втором мытье используйте чуть меньше шампуня. Теперь он будет лучше пениться, и небольшого количества будет достаточно. Во время второго намыливания, уже на очищенные волосы, шампунь начнет оказывать свое действие. Нанося на вымытые волосы кондиционер, не забудьте, что его следует наносить только на концы. Ни в коем случае не на корни. После нанесении средства на прикорневую зону волосы быстро жирнеют и не обладают природной легкостью. Что станет первым препятствием на пути к шикарному объему.

3 Во время сушки волос опустите голову вниз Не менее важным является и умение правильно сушить волосы. Если вы используете для этого фен, наклонитесь головой вниз. Волосы, высушенные в положении «перпендикулярно голове», запомнят такое положение и порадуют вас шикарным прикорневым объемом. Такое положение намного лучше обеспечивает объем, чем поднятие при сушке феном локонов вверх расческой.

4 Соберите на ночь волосы в высокий пучок Получить на утро сногсшибательный объем без специальной - считаете это невозможным? Очень зря. Это вполне реально. Завяжите на ночь волосы в высокий хвост и закрутите в пучок. Утром вы получите шикарный объем от корней. А закрученные волосы сформируются в прекрасные волны.

5 Замените горячие щипцы на термобигуди Термобигуди - более щадящий способ сделать объемные кудри. Плойки и всевозможные щипцы для завивки сильно палят волосы. Современные термобигуди довольно легкие, не оттягивают волосы и быстро придают локонам желаемую форму.

6 Сделайте прикорневой начес Небольшой начес у корней - отличный способ сделать прическу объемной. Однако, не забывайте, что кудри значительно утяжеляют прическу. Если вы решили сделать роскошную вьющуюся прическу, помните: сначала накрутите волосы, а только потом делайте начес. Во время накручивания волосы оттягиваются и начес может опасть. А вот на прямых волосах трудностей не возникает. Объем держится довольно хорошо.

7 Пользуйтесь средствами для придания волосам объема При покупке лака для волос выбирайте марки, не имеющие в своем составе силикон и его компоненты. Силиконосодержащие средства сильно утяжеляют волосы, лишая прическу объема. Попробуйте пудру для волос. Немного средства на прикорневую зону и максимальный объем на целый день вам обеспечен. При необходимости просто запустите пальцы в волосы и немного приподнимите у корней.

8 Сместите пробор в сторону У стрижек с пробором посередине довольно сложно добиться шикарного объема. Прическа получается разделенной пополам. Сместив положение пробора в сторону, можно значительно улучшить эту ситуацию. Глубокий боковой пробор позволит и начесать волосы, и приподнять, зафиксировав их средством для укладки.

9 Воспользуйтесь сухим шампунем Если ваши волосы не достаточно чистые, а прическу нужно сделать как можно быстрее, воспользуйтесь сухим шампунем. Тяжелые жирные волосы все равно не удастся уложить в объемную прическу. А после использования сухого шампуня они снова станут легкими и воздушными.

10 Многослойная стрижка создаст объемный эффект Если у вас тонкие и не густые волосы, вам подойдет многослойные стрижки. Каскад, лесенка, волчица. На них намного проще добиться большого объема, чем на ровных и даже коротких стрижках. Рваные пряди не нуждаются в дополнительной укладке, достаточно лишь правильно задать локонам направление во время сушки.

11 Создайте художественный беспорядок Не только аккуратно уложенная прическа может выглядеть шикарно. Особенно хорошо смотрится рваная стрижка со специально созданным хаосом. Художественный беспорядок порой выглядит намного лучше салонной укладки. А главное его преимущество - шикарный объем быстро и без особых усилий.