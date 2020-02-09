Маникюр 2020: модный дизайн ногтей с фольгой (Фото)

1 Фольга не отстает от втирки и глиттера, являясь сегодня одним из самых популярных декоративных элементов в нейл-арте.

2 Оригинальные ногти с фольгой выглядят круто и приковывают взгляды, а вариантов исполнения подобного дизайна – масса, включая различные техники и тенденции маникюра, которые можно ловко миксовать между собой.

3 Будь то классическое однотонное покрытие, комбинированный дизайн, оригинальный френч, трендовая абстракция и тому подобное, металлические акценты из серебристой, золотистой или разноцветной фольги здорово вольются практически в любую картинку на ногтях.

4 Несмотря на всю свою привлекательность и блеск, это достаточно универсальный элемент нейл-декора, который отлично смотрится как в «голом» маникюре, так и на нейтральном или ярком фоне (особенно с матовым финишем гель-лака).

5 Золотые мерцающие частички всегда удачно сочетаются с темными, глубокими, благородными тонами: изумрудным, шоколадным, бордовым, сливовым, фиолетовым, цветом электрик.

6 Смелым девушкам стоит попробовать обыграть и ультрамодные неоновые оттенки. Также беспроигрышное комбо на все времена – черный маникюр с золотистой фольгой.

7 Серебро же будет отлично гармонировать с прозрачными базами и нейтральными оттенками, а именно белым, нюдовым, персиковым, нежно-розовым, светло-коралловым, небесно-голубым, лавандовым, серым и т.д.

8 Также обрати внимание на новый тренд в подобном дизайне ногтей – маникюр с разноцветной фольгой, включая розовую, синюю, бирюзовую, красную, изумрудную и другие палитры.

9 Смотрится очень свежо и небанально, и особенно круто подойдет такой нейл-арт для сезона весна-лето, когда хочется яркости и жизнерадостных красок.

10 Немного фантазии и ловкости nail-мастера – и ты обладательница настоящего шедевра прямо на кончиках своих пальцев!

11 Ультратонкая фольга для ногтей в баночках. Ее стандартная длина — метр, ширина — около 3 сантиметров.

12 Главная особенность — нанесенный на поверхность рисунок или напыление, способно за считанные секунды отпечататься на ногтевой пластине.

13 При нанесении на ногти такой вид декора приобретает необычный голографический финиш, бликующий всеми цветами радуги.

14 Фольга с рисунком для декора однотонных пигментированных поверхностей. Идеальна для тех, кто не владеет особыми художественными навыками.

15 Прозрачная тонкая пластинка фольги нарезается в виде осколков и выкладывается на ногтевую пластину, закрепляясь топом.

16 По факту, еще одна разновидность переводной фольги. Только ее принт стилизован под кружево, роскошно смотрящееся во французском маникюре.

17 Пленка для ногтей, отличающаяся способом своей фиксации.

18 Для того, чтобы рисунки перекочевали из рулона на поверхность коготка, нужно предварительно разогреть материал под теплом ультрафиолета.

19 Особая техника литья повторяет металлический отблеск при одноименном роде художественной деятельности.

20 Серебренная или золотая фольга создают иллюзию «кованного», рукою умелого мастера, изделия.