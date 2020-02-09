Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Итоги дня 8 февраля: Зеленский в Ватикане, стрельба в Таиланде и Нацотбор на "Евровидение 2020"
Итоги дня 8 февраля: Зеленский в Ватикане, стрельба в Таиланде и Нацотбор на "Евровидение 2020"
Трамп объяснил увольнение главного свидетеля по делу импичмента
Трамп объяснил увольнение главного свидетеля по делу импичмента
Бубка отреагировал на новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Бубка отреагировал на новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 февраля

Маникюр 2020: модный дизайн ногтей с фольгой (Фото)

Смотрите фото (22)
Маникюр 2020: модный дизайн ногтей с фольгой (Фото)
09:39 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Маникюр с использованием фольги часто величают "голливудским" и с этим нельзя не согласиться.

  • 1

    Фольга не отстает от втирки и глиттера, являясь сегодня одним из самых популярных декоративных элементов в нейл-арте.

  • 2

    Оригинальные ногти с фольгой выглядят круто и приковывают взгляды, а вариантов исполнения подобного дизайна – масса, включая различные техники и тенденции маникюра, которые можно ловко миксовать между собой.

  • 3

    Будь то классическое однотонное покрытие, комбинированный дизайн, оригинальный френч, трендовая абстракция и тому подобное, металлические акценты из серебристой, золотистой или разноцветной фольги здорово вольются практически в любую картинку на ногтях.

  • 4

    Несмотря на всю свою привлекательность и блеск, это достаточно универсальный элемент нейл-декора, который отлично смотрится как в «голом» маникюре, так и на нейтральном или ярком фоне (особенно с матовым финишем гель-лака).

  • 5

    Золотые мерцающие частички всегда удачно сочетаются с темными, глубокими, благородными тонами: изумрудным, шоколадным, бордовым, сливовым, фиолетовым, цветом электрик.

  • 6

    Смелым девушкам стоит попробовать обыграть и ультрамодные неоновые оттенки. Также беспроигрышное комбо на все времена – черный маникюр с золотистой фольгой.

  • 7

    Серебро же будет отлично гармонировать с прозрачными базами и нейтральными оттенками, а именно белым, нюдовым, персиковым, нежно-розовым, светло-коралловым, небесно-голубым, лавандовым, серым и т.д.

  • 8

    Также обрати внимание на новый тренд в подобном дизайне ногтей – маникюр с разноцветной фольгой, включая розовую, синюю, бирюзовую, красную, изумрудную и другие палитры.

  • 9

    Смотрится очень свежо и небанально, и особенно круто подойдет такой нейл-арт для сезона весна-лето, когда хочется яркости и жизнерадостных красок.

  • 10

    Немного фантазии и ловкости nail-мастера – и ты обладательница настоящего шедевра прямо на кончиках своих пальцев!

  • 11

    Ультратонкая фольга для ногтей в баночках. Ее стандартная длина — метр, ширина — около 3 сантиметров.

  • 12

    Главная особенность — нанесенный на поверхность рисунок или напыление, способно за считанные секунды отпечататься на ногтевой пластине.

  • 13

    При нанесении на ногти такой вид декора приобретает необычный голографический финиш, бликующий всеми цветами радуги.

  • 14

    Фольга с рисунком для декора однотонных пигментированных поверхностей. Идеальна для тех, кто не владеет особыми художественными навыками.

  • 15

    Прозрачная тонкая пластинка фольги нарезается в виде осколков и выкладывается на ногтевую пластину, закрепляясь топом.

  • 16

    По факту, еще одна разновидность переводной фольги. Только ее принт стилизован под кружево, роскошно смотрящееся во французском маникюре.

  • 17

    Пленка для ногтей, отличающаяся способом своей фиксации.

  • 18

    Для того, чтобы рисунки перекочевали из рулона на поверхность коготка, нужно предварительно разогреть материал под теплом ультрафиолета.

  • 19

    Особая техника литья повторяет металлический отблеск при одноименном роде художественной деятельности.

  • 20

     

    Серебренная или золотая фольга создают иллюзию «кованного», рукою умелого мастера, изделия.

  • 21

    На самом деле, сам процесс занимает от силы несколько минут и выполнить его легко даже в домашних условиях. 

Маникюр 2020: лучшие идеи таинственного черного нейл-арта (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (22)

Все по теме:

Маникюр, Стиль, Дизайн, Фольга, Идеи маникюра, Стильный маникюр, Нейл-арт, Дизайн маникюра, Стиль маникюра, Популярный маникюр, Идеи нейл-арта, Маникюр 2020, Идеи маникюра 2020, Дизайн ногтей с фольгой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи
02 В Минобороны заявили, что каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
03 Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее
04 Прогулка по городу: Владимир Зеленский со своей женой посетили Ватикан (Фото)
05 Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Турция перебросила спецназ к границе с Сирией
Турция перебросила спецназ к границе с Сирией
ООН: 239 млн человек в Африке страдают от голода
ООН: 239 млн человек в Африке страдают от голода
Боррель попросил прощения у экологических активистов
Боррель попросил прощения у экоактивистов
Суперлуние 9 февраля: техники исполнения желаемого в Полнолуние
Суперлуние 9 февраля: техники исполнения желаемого в Полнолуние
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь