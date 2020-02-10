Будьте великолепны: самые стильные сумки для деловых дам (Фото)

1 Ручная твидовая сумка Те из вас, кто пристально следит за модой, в курсе, что сейчас на пике популярности одежда, обувь, аксессуары и сумки, представленные в коллекции дома моды Chanel на показе "Осень/зима 2019-2020". Эта коллекция стала знаковой, поскольку она последняя в творчестве великого Карла Лагерфельда. Особого внимания стоят великолепные модели, отражающие характерные черты делового гардероба. Такие сумки выполнены из крепкого твида с узором в гусиную лапку. Сумки Chanel из последней коллекции были украшены крупными золотыми цепочками и логотипом компании – двумя перекрещенными латинскими буквами "С". Впрочем, вовсе необязательно покупать исключительно дизайнерскую сумку. Любая твидовая сумка с таким принтом будет смотреться роскошно, дополнив строгий офисный костюм. К слову, присмотритесь к модели на фото. Если вы не знаете, как сочетать разные принты в одном ансамбле, то смело выбирайте гусиную лапку с клеткой. Это беспроигрышный вариант для деловой леди.

2 Сумка satchel Сэтчелы еще называют сумками-ранцами, поскольку у них комбинированная модель: есть лямка для плеча и короткая ручка, каку ранца. Идеальный вариант для работающих модниц. В сумках-ранцах, как правило, есть множество отделений разных размеров.

3 Стеганая сумка Стеганки – мастхэв для любой современной модницы. Многие именитые бренды представляют самые разнообразные вариации стеганных сумок всех форм, цветов и размеров. Какую из них выбирать – решать вам. На поверхности стеганых сумок могут быть разные узоры, но классикой остаются прошитые ромбики.

4 Сумка hobo Hobo – это узелок или котомка, с которой путешествовали по миру странники. Именно такие узелки и стали источником вдохновения для создания одноименных сумочек. Модель обычно крупная, вместительная, чаще из мягкой или просто податливой материи, которая принимает форму полумесяца, если в сумке что-то лежит. Нередко на хобо присутствует два типа ремешком: для плеча и для руки. Хотя бывают и раздельные модели: только для плеча или только для переноски в руках.

5 Сумка tote Tote – это тип ультрапопулярных сумок, похожих размером и формой на шопперы. Это чаще всего квадратные или прямоугольные сумки с парными ремешками из гибкой материи. Длина ремешков – нечто среднее для переноски в руках или на плече: длинная для рук, при том коротковатая для плеча, если вы любите многослойные образы. Часто модницы жалуются на то, что такие сумки мешают при ходьбе или натирают подмышки. Это говорит о том, что сумка была подобрана абы как. Сумку следует тщательно подбирать с учетом роста и каблука, а так же обхвата плеч. Тогда сумка прослужит вам долго и не будет вызывать дискомфорта. Tote – дивный вариант для тех, кто носит с собой ноутбук или множество документов, поскольку в них все легко умещается.

6 Рюкзак Современный мир моды представляет широкую линейку самых разных рюкзаков на все случи жизни. Есть среди них и немало интересных моделей, которые прекрасно подходят к деловому образу. Рюкзак обеспечивает оптимальный комфорт, ведь его удобно носить: в руках, на спине или на плече – как угодно. Обилие отделений гарантирует порядок в важных документах. Выбирайте цвет и узор рюкзака так, чтобы он гармонировал с привычным для вас деловым гардеробом. Чтобы не попасть впросак, стоит отдать предпочтение классическим принтам: полоскам, клетке и так далее. Дополнительный плюс рюкзаков в том, что они не портят осанку, как сумки, которые вынуждают нас крениться в одну сторону. Если вы носите с собой очень много вещей и рюкзак становится тяжелым, то рекомендуется выбирать модели с особой каркасной рамой, равномерно распределяющей вес по всей спине.