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Будьте великолепны: самые стильные сумки для деловых дам (Фото)

Смотрите фото (8)
Будьте великолепны: самые стильные сумки для деловых дам (Фото)
03:15 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы весь наряд выглядел гармонично, нам не обойтись без стильной сумки.

  • 1

    Ручная твидовая сумка

    Те из вас, кто пристально следит за модой, в курсе, что сейчас на пике популярности одежда, обувь, аксессуары и сумки, представленные в коллекции дома моды Chanel на показе "Осень/зима 2019-2020". Эта коллекция стала знаковой, поскольку она последняя в творчестве великого Карла Лагерфельда.

    Особого внимания стоят великолепные модели, отражающие характерные черты делового гардероба. Такие сумки выполнены из крепкого твида с узором в гусиную лапку. Сумки Chanel из последней коллекции были украшены крупными золотыми цепочками и логотипом компании – двумя перекрещенными латинскими буквами "С". Впрочем, вовсе необязательно покупать исключительно дизайнерскую сумку. Любая твидовая сумка с таким принтом будет смотреться роскошно, дополнив строгий офисный костюм. К слову, присмотритесь к модели на фото. Если вы не знаете, как сочетать разные принты в одном ансамбле, то смело выбирайте гусиную лапку с клеткой. Это беспроигрышный вариант для деловой леди.

  • 2

    Сумка satchel

    Сэтчелы еще называют сумками-ранцами, поскольку у них комбинированная модель: есть лямка для плеча и короткая ручка, каку ранца. Идеальный вариант для работающих модниц. В сумках-ранцах, как правило, есть множество отделений разных размеров.

  • 3

    Стеганая сумка

    Стеганки – мастхэв для любой современной модницы. Многие именитые бренды представляют самые разнообразные вариации стеганных сумок всех форм, цветов и размеров. Какую из них выбирать – решать вам. На поверхности стеганых сумок могут быть разные узоры, но классикой остаются прошитые ромбики.

  • 4

    Сумка hobo

    Hobo – это узелок или котомка, с которой путешествовали по миру странники. Именно такие узелки и стали источником вдохновения для создания одноименных сумочек. Модель обычно крупная, вместительная, чаще из мягкой или просто податливой материи, которая принимает форму полумесяца, если в сумке что-то лежит. Нередко на хобо присутствует два типа ремешком: для плеча и для руки. Хотя бывают и раздельные модели: только для плеча или только для переноски в руках.

  • 5

    Сумка tote

    Tote – это тип ультрапопулярных сумок, похожих размером и формой на шопперы. Это чаще всего квадратные или прямоугольные сумки с парными ремешками из гибкой материи. Длина ремешков – нечто среднее для переноски в руках или на плече: длинная для рук, при том коротковатая для плеча, если вы любите многослойные образы. Часто модницы жалуются на то, что такие сумки мешают при ходьбе или натирают подмышки. Это говорит о том, что сумка была подобрана абы как. Сумку следует тщательно подбирать с учетом роста и каблука, а так же обхвата плеч. Тогда сумка прослужит вам долго и не будет вызывать дискомфорта. Tote – дивный вариант для тех, кто носит с собой ноутбук или множество документов, поскольку в них все легко умещается.

  • 6

    Рюкзак

    Современный мир моды представляет широкую линейку самых разных рюкзаков на все случи жизни. Есть среди них и немало интересных моделей, которые прекрасно подходят к деловому образу. Рюкзак обеспечивает оптимальный комфорт, ведь его удобно носить: в руках, на спине или на плече – как угодно. Обилие отделений гарантирует порядок в важных документах. Выбирайте цвет и узор рюкзака так, чтобы он гармонировал с привычным для вас деловым гардеробом. Чтобы не попасть впросак, стоит отдать предпочтение классическим принтам: полоскам, клетке и так далее.

    Дополнительный плюс рюкзаков в том, что они не портят осанку, как сумки, которые вынуждают нас крениться в одну сторону. Если вы носите с собой очень много вещей и рюкзак становится тяжелым, то рекомендуется выбирать модели с особой каркасной рамой, равномерно распределяющей вес по всей спине.

  • 7

    Наплечная сумка в стиле дипломата

    Большинство женщин отдает предпочтение многофункциональным и вместительным сумкам, в которые можно сложить все необходимое и так, чтобы все это не портило форму сумки. В этом плане лидером остаются просторные сумки с лямками на плечо, похожие по форме на дипломаты. Для делового облика выбирайте строгие цвета: черный, коричневый, серый. Забавно, что хотя такие сумки предназначены для ношения на плече, многие девушки предпочитают носить их в руках. Если вы носите с собой личный ноутбук, то стоит присмотреться к крупным моделям прямоугольной или квадратной формы, выполненным из жестких материалов.

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Мода, Стиль, Сумка, Деловой стиль, Мода 2020, Модная сумка.
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