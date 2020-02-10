Скачать
Понедельник, 10.02.2020
В Нафтогазе прогнозируют существенное падение цены на газ
В Нафтогазе прогнозируют существенное падение цены на газ
"Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
"Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
Усик получил травму в тренировочном лагере
Усик получил травму в тренировочном лагере
Игорь Кондратюк прокомментировал фурор Марины Круть
Игорь Кондратюк прокомментировал фурор Марины Круть

Маникюр 2020: самые крутые идеи дизайна со втиркой (Фото)

Смотрите фото (20)
Маникюр 2020: самые крутые идеи дизайна со втиркой (Фото)
11:11 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Не так давно появилась модная новинка в дизайне ногтей, которая пришлась по вкусу многим мастерам и любительницам красивого маникюра – это втирка для гель-лака.

  • 1

    Несколько лет назад появилась новинка в нейл-арте — маникюр с глиттером, который получил большую популярность. Именно поэтому все больше красавиц отдают предпочтение этому виду маникюра.

  • 2

    А ведь его разнообразие действительно поражает: вы можете создать на поверхности своих ноготочков абсолютно любые эффекты, будь-то перламутр, зеркальная поверхность, переливы цвета, призма или другие не менее интересные решения с разнообразными цветовыми палитрами.

  • 3

    Белый нейл-арт органично впишется в любой образ.

  • 4

    А если в этот невероятно универсальный цвет добавить еще и втирку, вы создадите идеальный маникюр, который подойдет, как для холодного, так и для теплого времени года.

  • 5

    Желаете сделать свой нейл-арт незабываемым?

  • 6

    Дополните его мерцанием с помощью жемчужного глиттера. Данный дизайн идеально подойдет для повседневного образа, свадьбы или пляжного отдыха.

  • 7

    В моде, как яркие, так и пастельные цвета, которые можно дополнить узорами, камушками или жемчугом.

  • 8

    Не менее популярен нейл-арт с эффектом зеркального блеска, который является воплощением стиля, элегантности и совершенства.

  • 9

    Но не зацикливайтесь только на этой технике, добавьте разнообразие в дизайн, с помощью другой техники или предметов декора.

  • 10

    Лучшей основой блестящего пигмента, т.е. втирки, является лак темных цветов.

  • 11

    Чем темнее оттенок, тем более насыщенным получается блеск.

  • 12

    Советуем в черный глиттер добавить комбинированные варианты: геометрию, абстрактные узоры, лунный или французский френч.

  • 13

    Втирка смотрится свежо и празднично. Она преобразит нейл-дизайн и будет долго держаться на ногтях.

  • 14

    Выбирайте сочные оттенки лилового, фиолетового, сиреневого, голубого, которые сочетаются с основным покрытием.

  • 15

    Такой маникюр улучшит настроение и сделает ваш образ по-настоящему ярким.

  • 16

    Однотонный нейл-арт с пигментом. Тут главное подобрать лучшую технику и цвет, подходящие вам по цветотипу.

  • 17

    Добавьте оригинальности своим ноготочкам и выделите несколько пальчиков на каждой руке другим покрытием, без использования пудры.

  • 18

    Сейчас в тренде геометрия и абстракция, но неплохо с втиркой выглядят и более тематические изображения: цветы, животные и т.д.

  • 19

    Необычное сияние в сочетании с матовым гель-лаком смотрится сверхстильно.

Маникюр 2020: модный дизайн ногтей с фольгой (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (20)

Все по теме:

Маникюр, Стиль, Дизайн, Идеи маникюра, Стильный маникюр, Нейл-арт, Втирка, Дизайн маникюра, Стиль маникюра, Популярный маникюр, Идеи нейл-арта, Маникюр 2020, Идеи маникюра 2020, Дизайн маникюра со втиркой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
02 Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию
03 В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
04 Не хватает воздуха во время незначительных действий: о чем может говорить одышка
05 Будьте великолепны: самые стильные сумки для деловых дам (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
В Кабмине может появиться новый вице-премьер
В Кабмине может появиться новый вице-премьер
В украинской армии введут электронные военные билеты
В украинской армии введут электронные военные билеты
Счастливы вместе: как правильно отметить День Святого Валентина?
Счастливы вместе: как правильно отметить День Святого Валентина?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь