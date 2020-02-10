Маникюр 2020: самые крутые идеи дизайна со втиркой (Фото)

1 Несколько лет назад появилась новинка в нейл-арте — маникюр с глиттером, который получил большую популярность. Именно поэтому все больше красавиц отдают предпочтение этому виду маникюра.

2 А ведь его разнообразие действительно поражает: вы можете создать на поверхности своих ноготочков абсолютно любые эффекты, будь-то перламутр, зеркальная поверхность, переливы цвета, призма или другие не менее интересные решения с разнообразными цветовыми палитрами.

3 Белый нейл-арт органично впишется в любой образ.

4 А если в этот невероятно универсальный цвет добавить еще и втирку, вы создадите идеальный маникюр, который подойдет, как для холодного, так и для теплого времени года.

5 Желаете сделать свой нейл-арт незабываемым?

6 Дополните его мерцанием с помощью жемчужного глиттера. Данный дизайн идеально подойдет для повседневного образа, свадьбы или пляжного отдыха.

7 В моде, как яркие, так и пастельные цвета, которые можно дополнить узорами, камушками или жемчугом.

8 Не менее популярен нейл-арт с эффектом зеркального блеска, который является воплощением стиля, элегантности и совершенства.

9 Но не зацикливайтесь только на этой технике, добавьте разнообразие в дизайн, с помощью другой техники или предметов декора.

10 Лучшей основой блестящего пигмента, т.е. втирки, является лак темных цветов.

11 Чем темнее оттенок, тем более насыщенным получается блеск.

12 Советуем в черный глиттер добавить комбинированные варианты: геометрию, абстрактные узоры, лунный или французский френч.

13 Втирка смотрится свежо и празднично. Она преобразит нейл-дизайн и будет долго держаться на ногтях.

14 Выбирайте сочные оттенки лилового, фиолетового, сиреневого, голубого, которые сочетаются с основным покрытием.

15 Такой маникюр улучшит настроение и сделает ваш образ по-настоящему ярким.

16 Однотонный нейл-арт с пигментом. Тут главное подобрать лучшую технику и цвет, подходящие вам по цветотипу.

17 Добавьте оригинальности своим ноготочкам и выделите несколько пальчиков на каждой руке другим покрытием, без использования пудры.

18 Сейчас в тренде геометрия и абстракция, но неплохо с втиркой выглядят и более тематические изображения: цветы, животные и т.д.