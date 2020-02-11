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Маникюр 2020: тенденции матового дизайна ногтей (Фото)

Смотрите фото (20)
Маникюр 2020: тенденции матового дизайна ногтей (Фото)
11:18 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Модный матовый маникюр – отличная альтернатива блестящим глянцевым ногтям.

  • 1

    Выглядит он элегантно, изысканно и утонченно, подчеркивая ухоженность рук и придавая ногтям бархатный эффект.

  • 2

    Красивый матовый маникюр можно сделать в салоне, а можно и самостоятельно.

  • 3

    Главное - идеально выровнять поверхность ногтевой пластины.

  • 4

    Черный матовый маникюр гель-лаком сам по себе выглядит потрясающе красиво – даже в монохромном исполнении. А уж тем более – с дизайном.

  • 5

    Один из самых красивых – узор поверх матового покрытия на 1-2 пальцах. Необычно выглядит и трендовый дизайн «negative space», и матовый маникюр с втиркой в качестве акцента.

  • 6

    Красные матовые ногти выглядят не менее эффектно, чем глянцевый вариант.

  • 7

    Особенно популярны сочетание красного лака с белыми и серебристыми акцентами, стразами и комбинации с черным и нюдовым оттенками лака.

  • 8

    Очень эффектно выглядит нюдовое покрытие в матовой версии. Натуральные и бежевые оттенки прекрасно вписывают в любой образ: и деловой, и вечерний, и повседневный кэжуал. В вечернем варианте нюдовый маникюр можно украсить блестящим декором или рисунком.

  • 9

    Розовые оттенки особенно выигрышно смотрятся летом и весной.

  • 10

    Монохромное матовое покрытие в розовых тонах выглядит деликатно и нежно, с добавлением черного – оригинально и немного дерзко, с цветами – романтично.

  • 11

    Белое матовое покрытие в этом сезоне – это не только монохром, но и основа для любых дизайнерских решений.

  • 12

    Белый матовый маникюр с рисунком, со стразами, эффектом омбре и блестками – мастера маникюра используют в своей работе весь имеющийся арсенал!

  • 13

    С началом холодного сезона красные оттенки все больше и больше уходят в темные тона. Бордовый – один из самых трендовых. Выглядит такое покрытие стильно и аристократично.

  • 14

    Однотонное покрытие подойдет для повседневного маникюра, с рисунками, стразами, наклейками и комбинацией с глиттером – для праздничного.

  • 15

    Оттенки синего цвета присутствуют в модном маникюр круглый год: пастельные – весной, яркие – летом, глубокие и насыщенные – зимой. Очень красиво выглядит сочетание синего цвета с белым и с блестящим декором.

  • 16

    Желтый цвет – фаворит нынешнего сезона. Так что популярности желтого матового маникюра удивляться не стоит.

  • 17

    Матовый маникюр можно сделать на ногтях любой длины.

  • 18

    Единственно, что вам придется учесть – выбор цвета. Так, к примеру, черный матовый маникюр на короткие ногти рекомендуют делать без крупного декора, а нюдовое покрытие хорошо смотрится на длинных ногтях.

  • 19

    Матовый лак великолепно смотрится и на квадратных, и на острых, и миндалевидных ногтях, и на трендовой «балерине» - так что можете смело делать матовое покрытие, какая бы форма ногтей у вас не была.

Маникюр 2020: самые крутые идеи дизайна со втиркой (Фото)

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