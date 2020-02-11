Маникюр 2020: тенденции матового дизайна ногтей (Фото)

1 Выглядит он элегантно, изысканно и утонченно, подчеркивая ухоженность рук и придавая ногтям бархатный эффект.

2 Красивый матовый маникюр можно сделать в салоне, а можно и самостоятельно.

3 Главное - идеально выровнять поверхность ногтевой пластины.

4 Черный матовый маникюр гель-лаком сам по себе выглядит потрясающе красиво – даже в монохромном исполнении. А уж тем более – с дизайном.

5 Один из самых красивых – узор поверх матового покрытия на 1-2 пальцах. Необычно выглядит и трендовый дизайн «negative space», и матовый маникюр с втиркой в качестве акцента.

6 Красные матовые ногти выглядят не менее эффектно, чем глянцевый вариант.

7 Особенно популярны сочетание красного лака с белыми и серебристыми акцентами, стразами и комбинации с черным и нюдовым оттенками лака.

8 Очень эффектно выглядит нюдовое покрытие в матовой версии. Натуральные и бежевые оттенки прекрасно вписывают в любой образ: и деловой, и вечерний, и повседневный кэжуал. В вечернем варианте нюдовый маникюр можно украсить блестящим декором или рисунком.

9 Розовые оттенки особенно выигрышно смотрятся летом и весной.

10 Монохромное матовое покрытие в розовых тонах выглядит деликатно и нежно, с добавлением черного – оригинально и немного дерзко, с цветами – романтично.

11 Белое матовое покрытие в этом сезоне – это не только монохром, но и основа для любых дизайнерских решений.

12 Белый матовый маникюр с рисунком, со стразами, эффектом омбре и блестками – мастера маникюра используют в своей работе весь имеющийся арсенал!

13 С началом холодного сезона красные оттенки все больше и больше уходят в темные тона. Бордовый – один из самых трендовых. Выглядит такое покрытие стильно и аристократично.

14 Однотонное покрытие подойдет для повседневного маникюра, с рисунками, стразами, наклейками и комбинацией с глиттером – для праздничного.

15 Оттенки синего цвета присутствуют в модном маникюр круглый год: пастельные – весной, яркие – летом, глубокие и насыщенные – зимой. Очень красиво выглядит сочетание синего цвета с белым и с блестящим декором.

16 Желтый цвет – фаворит нынешнего сезона. Так что популярности желтого матового маникюра удивляться не стоит.

17 Матовый маникюр можно сделать на ногтях любой длины.

18 Единственно, что вам придется учесть – выбор цвета. Так, к примеру, черный матовый маникюр на короткие ногти рекомендуют делать без крупного декора, а нюдовое покрытие хорошо смотрится на длинных ногтях.