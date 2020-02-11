День влюбленных уже не за горами: идеи романтических нарядов для свиданий (Фото)

1 Платье с животным принтом Легкое как перышко летнее платье со змеиным принтом будет смотреться великолепно. Конечно, если вы собираетесь много гулять по улицам, а на дворе холодно, то лучше выбрать что-то теплое. Платье-халат можно будет дополнить гольфом. А можно просто надеть вязаное платье, тогда вы точно не замерзнете. Тут главное не прогадать с цветовой гаммой. Животный принт довольно агрессивен, так что для нежного облика стоит выбрать палитру с мягкими оттенками розового или персикового.

2 Платье-комбинация и свитер Если вам по душе образы в духе бельевого стиля или слинки, то стоит обратить внимание на восхитительные платья, похожие на элегантные ночные комбинации. Они шьются из струящийся ткани типа шелка и прекрасно подчеркивают фигуру. Чтобы не замерзнуть (и чтобы привнести в наряд некоторую изюминку), дополните ансамбль свитером того же оттенка, что и платье. Когда ночь любви перейдет в жаркий вулкан страстей, просто скиньте свитер и мужчина падет к вашим ножкам.

3 Платье фасона годе Годе – это один из лучший фасонов для тех, кто жаждет придать фигуре сексуальные очертания. Для годе характерен верх подола типа «карандаш», который ниже переходит в клеш. Такие фасоны еще прозвали поэтичным термином «хвост русалки». Красный цвет платья подчеркнет вашу страстную натуру.

4 Короткий бодикон Бодиконы по праву входят в число самых сексуальных фасонов платьев. Они создаются из стрейчевых тканей, которые облегают фигуру. Рекомендуется надевать такое платье лишь обладательницам безупречных форм, но позвольте мне поспорить с этим утверждением. На пышках бодиконы так же могут смотреться отлично. Тут важно носить маленькое платье уверено. Зимний вариант бодиконов нередко напоминает смесь платья и гольфа. Для такого типа вещей характерны длинные рукава и высокая горловина. Обратите особое внимание на вариант теплого бодикона, представленного на фото. Такой наряд станет отличной базовой вещью для создания любых образов: от романтического стиля до делового (если добавить к нему пиджачок).

5 Шубка, джинсы, футболка, картуз Вам нравятся образы комфортного стритстайла и вы не хотите от них отступать, каким бы ни был праздник? Отлично! Тогда узнайте, как превратить обычный наряд в гламурный. К примеру, самые банальные джинсы можно украсить жемчугом, который стал трендом зимы 2019-2020 годов.

6 Пышная мини-юбка и свитер с сердцем Поклонницам французского стиля раздолье на День святого Валентина, ведь их образы прекрасно отражают дух романтики. Надевайте коротенькую и пышную юбчонку, украсьте волосы стильным беретом или огромным обручем и дополните наряд милым свитером с изображением крупного сердца. Присмотритесь к юбке: горошек и пуговки так же в форме сердечек!

7 Свитер с принтом в сердцах, миди-юбка и федора Вам понадобятся: струящаяся юбка длины миди или макси, широкополая шляпа-федора и свитер из натуральной шерсти. Для передачи атмосферы праздника можно добавить детали любовного характера. Это может быть узор в горошек в форме сердечка и очки с оправой, выполненной так же в форме сердца.

8 Женственный костюм-двойка (пиджак + брюки) А это образ для свидания для тех, кто не любит платьев и юбок. Так же он подойдет занятым женщинам, у которых просто нет времени переодеваться в изысканные платья перед свиданием после рабочего дня. Просто наденьте костюм какого-нибудь романтического цвета: сиреневого, розового, лилового, маджента и так далее.

9 Платье с сердцем, чулки и трилби Вам больше нравятся бунтарские стили вроде панка или готики? Тогда создайте почти полностью черный образ с единственным ярким акцентом – рисунком алого сердца. Дополнить наряд можно такими неформальными деталями как грубые берцы, необычные очки или черная шляпа-трилби.