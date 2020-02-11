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День влюбленных уже не за горами: идеи романтических нарядов для свиданий (Фото)

Смотрите фото (11)
День влюбленных уже не за горами: идеи романтических нарядов для свиданий (Фото)
22:07 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:Изучив разные стили и модные тенденции, мы спешим поделиться с вами идеями для свидания на 14 февраля!

  • 1

    Платье с животным принтом

    Легкое как перышко летнее платье со змеиным принтом будет смотреться великолепно. Конечно, если вы собираетесь много гулять по улицам, а на дворе холодно, то лучше выбрать что-то теплое. Платье-халат можно будет дополнить гольфом. А можно просто надеть вязаное платье, тогда вы точно не замерзнете. Тут главное не прогадать с цветовой гаммой. Животный принт довольно агрессивен, так что для нежного облика стоит выбрать палитру с мягкими оттенками розового или персикового.

  • 2

    Платье-комбинация и свитер

    Если вам по душе образы в духе бельевого стиля или слинки, то стоит обратить внимание на восхитительные платья, похожие на элегантные ночные комбинации. Они шьются из струящийся ткани типа шелка и прекрасно подчеркивают фигуру. Чтобы не замерзнуть (и чтобы привнести в наряд некоторую изюминку), дополните ансамбль свитером того же оттенка, что и платье. Когда ночь любви перейдет в жаркий вулкан страстей, просто скиньте свитер и мужчина падет к вашим ножкам.

  • 3

    Платье фасона годе

    Годе – это один из лучший фасонов для тех, кто жаждет придать фигуре сексуальные очертания. Для годе характерен верх подола типа «карандаш», который ниже переходит в клеш. Такие фасоны еще прозвали поэтичным термином «хвост русалки». Красный цвет платья подчеркнет вашу страстную натуру.

  • 4

    Короткий бодикон

    Бодиконы по праву входят в число самых сексуальных фасонов платьев. Они создаются из стрейчевых тканей, которые облегают фигуру. Рекомендуется надевать такое платье лишь обладательницам безупречных форм, но позвольте мне поспорить с этим утверждением. На пышках бодиконы так же могут смотреться отлично. Тут важно носить маленькое платье уверено. Зимний вариант бодиконов нередко напоминает смесь платья и гольфа. Для такого типа вещей характерны длинные рукава и высокая горловина. Обратите особое внимание на вариант теплого бодикона, представленного на фото. Такой наряд станет отличной базовой вещью для создания любых образов: от романтического стиля до делового (если добавить к нему пиджачок).

  • 5

    Шубка, джинсы, футболка, картуз

    Вам нравятся образы комфортного стритстайла и вы не хотите от них отступать, каким бы ни был праздник? Отлично! Тогда узнайте, как превратить обычный наряд в гламурный. К примеру, самые банальные джинсы можно украсить жемчугом, который стал трендом зимы 2019-2020 годов.

  • 6

    Пышная мини-юбка и свитер с сердцем

    Поклонницам французского стиля раздолье на День святого Валентина, ведь их образы прекрасно отражают дух романтики. Надевайте коротенькую и пышную юбчонку, украсьте волосы стильным беретом или огромным обручем и дополните наряд милым свитером с изображением крупного сердца. Присмотритесь к юбке: горошек и пуговки так же в форме сердечек!

  • 7

    Свитер с принтом в сердцах, миди-юбка и федора

    Вам понадобятся: струящаяся юбка длины миди или макси, широкополая шляпа-федора и свитер из натуральной шерсти. Для передачи атмосферы праздника можно добавить детали любовного характера. Это может быть узор в горошек в форме сердечка и очки с оправой, выполненной так же в форме сердца.

  • 8

    Женственный костюм-двойка (пиджак + брюки)

    А это образ для свидания для тех, кто не любит платьев и юбок. Так же он подойдет занятым женщинам, у которых просто нет времени переодеваться в изысканные платья перед свиданием после рабочего дня. Просто наденьте костюм какого-нибудь романтического цвета: сиреневого, розового, лилового, маджента и так далее.

  • 9

    Платье с сердцем, чулки и трилби

    Вам больше нравятся бунтарские стили вроде панка или готики? Тогда создайте почти полностью черный образ с единственным ярким акцентом – рисунком алого сердца. Дополнить наряд можно такими неформальными деталями как грубые берцы, необычные очки или черная шляпа-трилби.

  • 10

    Платье в цветочек и слауч

    А вот этот наряд наверняка оценят те, кто любит привносить в образ элементы богемного стиля. Выбирайте легкое платье с просторными рукавами и шляпку-слауч с покатыми полями. Хм… как бы так ненавязчиво намекнуть любимому, чтобы подарил пышный букет роз? Точно, нам нужен цветочный узор с розовыми бутонами.

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Мода, Стиль, Свидание, Мода 2020.
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