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Маникюр 2020: стильный новинки и тренды "геометрии" (Фото)

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Маникюр 2020: стильный новинки и тренды "геометрии" (Фото)
11:07 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Популярность геометрического маникюра с каждым днем все больше растет.

  • 1

    Не важно, любите вы минимализм или вычурность, готовите вы праздничный или повседневный лук — нейл-арт с геометрией впишется всюду, главное, знать как ее правильно применить. И сегодня мы вам наглядно покажем и расскажем какие техники геометрического маникюра стоит воспроизвести на своих ноготках, чтобы выглядеть стильно в любое время года.

  • 2

    Минималистичный геометрический маникюр 2020

    Добавьте некой загадочности своему образу и предложите сделать мастеру на своих ноготках геометрический маникюр в стиле минимализм. Для его воплощения используется однотонное покрытие, либо техника Negative space и небольшой геометрический узор: кружочки, точечки, треугольник, квадраты, линии.

  • 3

    Разнообразить дизайн вам поможет декор: глиттер, блестки, блестящая лента или фольга.

  • 4

    Правильно подобрав цветовую гамму и рисунок, вы можете сделать действительно классный нейл-арт, который выгодно подчеркнет ваш лук даже для офиса.

  • 5

    Геометрический маникюр "color block" 2020

    Интересный и красочный нейл-арт вы можете получить, если обратитесь к геометрическому маникюру в стиле "color block". Дизайн выполняется с помощью прорисовки на ноготках геометрических линий, разделенных на сектора и покрытых лаком разной цветовой гаммы.

  • 6

    Чаще всего этот дизайн делается не на всех ноготках, а лишь на одном или нескольких.

  • 7

    Такой нейл-арт добавит вашему образу особой яркости и неповторимости. Уверены, с ним вас запомнят надолго.

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  • 11

    Геометрический матовый маникюр 2020

    Эффект матовости в сочетании с геометрией смотрится невероятно стильно и при этом богато. Поэтому, если вы хотите добавить в свой образ некой изюминки, без раздумий решайтесь на этот вид маникюра.

  • 12

    И не забывайте, что геометрию вы без труда можете дополнить стразами или блестками, чтобы получить еще более сияющий и роскошный образ.

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  • 15

    Геометрический маникюр оригами 2020

    Очень интересно на ноготочках смотрится техника оригами. Но с ней, главное, не переборщить.

  • 16

    Достаточно добавить такой узор на один или несколько пальчиков и, вуаля, стильный маникюр готов.

  • 17

    И не забывайте, что стиль оригами лучше всего смотрится, когда выполнен в натуральной цветовой гамме, например, в бежевом, белом, черном или коричневом цвете.

Маникюр 2020: тенденции матового дизайна ногтей (Фото)

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