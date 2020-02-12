Маникюр 2020: стильный новинки и тренды "геометрии" (Фото)

1 Не важно, любите вы минимализм или вычурность, готовите вы праздничный или повседневный лук — нейл-арт с геометрией впишется всюду, главное, знать как ее правильно применить. И сегодня мы вам наглядно покажем и расскажем какие техники геометрического маникюра стоит воспроизвести на своих ноготках, чтобы выглядеть стильно в любое время года.

2 Минималистичный геометрический маникюр 2020 Добавьте некой загадочности своему образу и предложите сделать мастеру на своих ноготках геометрический маникюр в стиле минимализм. Для его воплощения используется однотонное покрытие, либо техника Negative space и небольшой геометрический узор: кружочки, точечки, треугольник, квадраты, линии.

3 Разнообразить дизайн вам поможет декор: глиттер, блестки, блестящая лента или фольга.

4 Правильно подобрав цветовую гамму и рисунок, вы можете сделать действительно классный нейл-арт, который выгодно подчеркнет ваш лук даже для офиса.

5 Геометрический маникюр "color block" 2020 Интересный и красочный нейл-арт вы можете получить, если обратитесь к геометрическому маникюру в стиле "color block". Дизайн выполняется с помощью прорисовки на ноготках геометрических линий, разделенных на сектора и покрытых лаком разной цветовой гаммы.

6 Чаще всего этот дизайн делается не на всех ноготках, а лишь на одном или нескольких.

7 Такой нейл-арт добавит вашему образу особой яркости и неповторимости. Уверены, с ним вас запомнят надолго.

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11 Геометрический матовый маникюр 2020 Эффект матовости в сочетании с геометрией смотрится невероятно стильно и при этом богато. Поэтому, если вы хотите добавить в свой образ некой изюминки, без раздумий решайтесь на этот вид маникюра.

12 И не забывайте, что геометрию вы без труда можете дополнить стразами или блестками, чтобы получить еще более сияющий и роскошный образ.

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15 Геометрический маникюр оригами 2020 Очень интересно на ноготочках смотрится техника оригами. Но с ней, главное, не переборщить.

16 Достаточно добавить такой узор на один или несколько пальчиков и, вуаля, стильный маникюр готов.