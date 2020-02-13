Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020

1 Кожаные Дизайнеры единогласно отдали кожаной фактуре позицию лидерства в 2020 сезоне. Вы уже наверняка успели заметить стремительно набирающие популярность кожаные платья, юбки, рубашки и плащи. Наряду с этими новинками не сдают оборотов универсальные и стильные куртки из дерзкой фактуры.

2 Джинсовые Если в вашем гардеробе до сих пор нет объемной джинсовой куртки, вы можете исправить это стилистическое недоразумение в 2020 сезоне. Это вещь на все времена, которая гарантированно прослужит вам много лет верой и правдой. Многим женщинам придет по вкусу и тот факт, что деним в светло-голубом цвете прекрасно молодит и добавляет в образ актуальности и стиля.

3 Из парчи Весьма неординарной и креативной новинкой весеннего сезона стали куртки из парчи или модели с данными вставками. Стоит признать, что такие изделия выглядят крайне стильно и самодостаточно. Многие дизайнеры представили подобные куртки не только в темной, но и в пастельной расцветке.

4 Стежка На этих фото представлены самые модные куртки со стежкой сезона весна 2020. Такое дополнение смотрится одновременно оригинально и сдержанно. Кроме того, оно подходит модницам любого возраста. Не может не радовать универсальность и практичность стеганых изделий. Если вы сделаете ставку на лаконичный крой, то сможете легко сочетать такую верхнюю одежду с будничными, романтичными и деловыми образами. Однозначный (и такой уютный!) хит 2020 сезона – это создание многослойных ансамблей с легкой стеганой курткой.

5 Дутые Ультрамодные дутые куртки в 2020 сезоне представлены преимущественно в фасоне оверсайз. Такой крой выглядит невероятно стильно и при этом радует отменным комфортом. К слову, стиль оверсайз – это отличная мотивация для экспериментов со стилем. Даже привычные джинсы, брюки и платья выглядят свежо и нетривиально в дуэте с объемной верхней одеждой.

6 Ветровка Ветровка остается актуальным вариантом верхней одежды по причине своей практичности. В 2020 сезоне можно присмотреться к свободным фасонам, вариантам с резинкой внизу, широкими лентами с надписями и принтом «колор блок».

7 В стиле жакета Куртки для молодых девушек и для женщин за 50 могут быть представлены в крое жакета. Это стильное и практичное решение, которое, безусловно, оправдает себя при составлении модных образов. Например, вы можете дополнить данной верхней одеждой аутфит с джинсами, трикотажными изделиями, строгим костюмом, платьем или юбкой. Стоит отметить, что такие модные куртки органично подходят для полных женщин. Свободный крой и акцентированная талия сделают свое дело, и фигура будет выглядеть более стройной и женственной.

8 Бомбер Бомбер также зафиксировал свою огромную популярность в 2020 сезоне. Главная характеристика актуальных моделей представлена свободным кроем, который обеспечивает отменный комфорт и практичность. Если вы хотите подобрать самый трендовый бомбер, смело отходите от своего размера на 2-3 показателя. Модные вариации бомберов часто обладают декором из вышивки, надписей или аппликаций. Все эти детали отлично подчеркивают индивидуальность модницы.

9 Парка В числе модных версий верхней одежды на весну представлены и облегченные версии парки. В расцветках таких моделей дизайнеры отдали предпочтение бежево-коричневой гамме, синим, желтым, бордовым и традиционным оливковым оттенкам. В тренде как классический лаконичный стиль, так и парки с оригинальным декором или принтом.

10 Стиль ретро Актуальность куртки в 2020 сезоне определить можно и по принадлежности к стилю ретро. В частности, популярными будут элементы бурных 90-х и 80-х. Это могут быть акцентные рукава, яркие расцветки и их комбинации в технике «колор блок», свободный крой и легендарный стиль спорт-шик. Особенно востребованы легкие ветровки в такой стилистике.