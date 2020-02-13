Скачать
Четверг, 13.02.2020
В ЕБА анонсировали встречу Зеленского с бизнес-сообщеcтвом
В ЕБА анонсировали встречу Зеленского с бизнес-сообщеcтвом
Хербст: Сильная Украина - в интересах Соединенных Штатов
Хербст: Сильная Украина - в интересах Соединенных Штатов
Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА
Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА
Софи Тернер и Джо Джонас ожидают первенца
Софи Тернер и Джо Джонас ожидают первенца

Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020

Смотрите фото (12)
Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
01:29 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Женские куртки, которые будут в моде весной 2020.

  • 1

    Кожаные

    Дизайнеры единогласно отдали кожаной фактуре позицию лидерства в 2020 сезоне. Вы уже наверняка успели заметить стремительно набирающие популярность кожаные платья, юбки, рубашки и плащи. Наряду с этими новинками не сдают оборотов универсальные и стильные куртки из дерзкой фактуры.

  • 2

    Джинсовые

    Если в вашем гардеробе до сих пор нет объемной джинсовой куртки, вы можете исправить это стилистическое недоразумение в 2020 сезоне. Это вещь на все времена, которая гарантированно прослужит вам много лет верой и правдой. Многим женщинам придет по вкусу и тот факт, что деним в светло-голубом цвете прекрасно молодит и добавляет в образ актуальности и стиля.

  • 3

    Из парчи

    Весьма неординарной и креативной новинкой весеннего сезона стали куртки из парчи или модели с данными вставками. Стоит признать, что такие изделия выглядят крайне стильно и самодостаточно. Многие дизайнеры представили подобные куртки не только в темной, но и в пастельной расцветке.

  • 4

    Стежка

    На этих фото представлены самые модные куртки со стежкой сезона весна 2020. Такое дополнение смотрится одновременно оригинально и сдержанно. Кроме того, оно подходит модницам любого возраста.

    Не может не радовать универсальность и практичность стеганых изделий. Если вы сделаете ставку на лаконичный крой, то сможете легко сочетать такую верхнюю одежду с будничными, романтичными и деловыми образами. Однозначный (и такой уютный!) хит 2020 сезона – это создание многослойных ансамблей с легкой стеганой курткой.

  • 5

    Дутые

    Ультрамодные дутые куртки в 2020 сезоне представлены преимущественно в фасоне оверсайз. Такой крой выглядит невероятно стильно и при этом радует отменным комфортом. К слову, стиль оверсайз – это отличная мотивация для экспериментов со стилем. Даже привычные джинсы, брюки и платья выглядят свежо и нетривиально в дуэте с объемной верхней одеждой.

  • 6

    Ветровка

    Ветровка остается актуальным вариантом верхней одежды по причине своей практичности. В 2020 сезоне можно присмотреться к свободным фасонам, вариантам с резинкой внизу, широкими лентами с надписями и принтом «колор блок».

  • 7

    В стиле жакета

    Куртки для молодых девушек и для женщин за 50 могут быть представлены в крое жакета. Это стильное и практичное решение, которое, безусловно, оправдает себя при составлении модных образов. Например, вы можете дополнить данной верхней одеждой аутфит с джинсами, трикотажными изделиями, строгим костюмом, платьем или юбкой.

    Стоит отметить, что такие модные куртки органично подходят для полных женщин. Свободный крой и акцентированная талия сделают свое дело, и фигура будет выглядеть более стройной и женственной.

  • 8

    Бомбер

    Бомбер также зафиксировал свою огромную популярность в 2020 сезоне. Главная характеристика актуальных моделей представлена свободным кроем, который обеспечивает отменный комфорт и практичность. Если вы хотите подобрать самый трендовый бомбер, смело отходите от своего размера на 2-3 показателя.

    Модные вариации бомберов часто обладают декором из вышивки, надписей или аппликаций. Все эти детали отлично подчеркивают индивидуальность модницы.

  • 9

    Парка

    В числе модных версий верхней одежды на весну представлены и облегченные версии парки. В расцветках таких моделей дизайнеры отдали предпочтение бежево-коричневой гамме, синим, желтым, бордовым и традиционным оливковым оттенкам. В тренде как классический лаконичный стиль, так и парки с оригинальным декором или принтом.

  • 10

    Стиль ретро

    Актуальность куртки в 2020 сезоне определить можно и по принадлежности к стилю ретро. В частности, популярными будут элементы бурных 90-х и 80-х. Это могут быть акцентные рукава, яркие расцветки и их комбинации в технике «колор блок», свободный крой и легендарный стиль спорт-шик. Особенно востребованы легкие ветровки в такой стилистике.

  • 11

    С поясом

    Даже практичные спортивные куртки могут быть не лишены женственности. За это качество в 2020 сезоне будет отвечать модное дополнение в виде ремня или пояса.

Верхняя одежда на весну: модные фасоны ветровок 2020 (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (12)

Все по теме:

Мода, Весна, Куртки, Верхняя одежда, Мода 2020, Весна 2020, Куртки 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина уточнила свой список на обмен в Минске
02 Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
03 Арахис: "плюсы" и "минусы" ореха
04 Посольство США выразило благодарность Богдану
05 Загороднюк отметил активизацию военного сотрудничества Украины и Турции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина уточнила свой список на обмен в Минске
Украина уточнила свой список на обмен в Минске
Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
В Японии возросло количество зараженных коронавирусом
В Японии возросло количество зараженных коронавирусом
Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь