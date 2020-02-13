Маникюр 2020: интересные идеи маникюра на 14 февраля (Фото)

1 Своеобразной классикой на День влюбленных является красный маникюр. Яркие ногти в этот день выглядят особенно празднично и привлекательно.

2 Кроме того, красный считается цветом страсти, что отнюдь не будет лишним на День святого Валентина.

3 А если вам надоел классический маникюр, разбавьте его декором.

4 Издавна символом Дня влюбленных было сердце, поэтому его используют не только в подарочном декоре, но и в маникюре.

5 Маленькие сердечки, или большие – выбор зависит от предпочтений каждой красавицы. Но убеждены, что именно такой маникюр будет выглядеть эффектно.

6 Если вы еще не определились с нарядом на День влюбленных, классический френч будет идеальным выбором для маникюра.

7 Видимо, этот дизайн ногтей – изысканный и простой – никогда не потеряет популярность среди женщин. А все потому, что он безупречно подойдет под любой образ и поможет сделать его более изысканным.

8 Однако не только классический французский маникюр сейчас популярен.

9 Мастера маникюра утверждают, что красавицы во всем мире заменяют классический белый цвет на любой другой, что выглядит необычно и очень стильно.

10 Поэтому попробуйте поэкспериментировать, добавив декор к французскому маникюру или другие краски.

11 Кроме того, День святого Валентина – прекрасная возможность еще раз признаться в любви. И в маникюре это можно сделать.

12 Самые популярные идеи маникюра на День святого Валентина – оттенки красного, розового, персикового, белого со всевозможными дизайнами.

13 В независимости от того, какие цвета вы предпочитаете – проявите фантазию и позвольте себе немного ярких акцентов.

14 В День святого Валентина 2020 вы должны быть особенной, среди самых модных дизайнов ногтей – френч с сердцами, точки разных размеров, лунки, блестки и геометрия.

15 В моде синий, алый, темно-зелёный цвета. Что касается декора, актуальны абстракция и простая геометрия, стразы и «паутинка».

16 Возвращается мода на длинные ногти с миндалевидной и заостренной формами.

17 Для этого праздника можно сделать рисунки сердец на ногтях, купидона, надписи LOVE и многие другие.Цвет для френча на 14-е февраля может быть красный, белый, желтый — это основные.

18 К этим цветам могут использоваться и дополнительные: синий, розовый, фиолетовый и другие. Лучшие идеи французского маникюра на 14-е февраля смотрите ниже.