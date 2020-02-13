Маникюр 2020: интересные идеи маникюра на 14 февраля (Фото)

Своеобразной классикой на День влюбленных является красный маникюр. Яркие ногти в этот день выглядят особенно празднично и привлекательно.
Кроме того, красный считается цветом страсти, что отнюдь не будет лишним на День святого Валентина.
А если вам надоел классический маникюр, разбавьте его декором.
Издавна символом Дня влюбленных было сердце, поэтому его используют не только в подарочном декоре, но и в маникюре.
Маленькие сердечки, или большие – выбор зависит от предпочтений каждой красавицы. Но убеждены, что именно такой маникюр будет выглядеть эффектно.
Если вы еще не определились с нарядом на День влюбленных, классический френч будет идеальным выбором для маникюра.
Видимо, этот дизайн ногтей – изысканный и простой – никогда не потеряет популярность среди женщин. А все потому, что он безупречно подойдет под любой образ и поможет сделать его более изысканным.
Однако не только классический французский маникюр сейчас популярен.
Мастера маникюра утверждают, что красавицы во всем мире заменяют классический белый цвет на любой другой, что выглядит необычно и очень стильно.
Поэтому попробуйте поэкспериментировать, добавив декор к французскому маникюру или другие краски.
Кроме того, День святого Валентина – прекрасная возможность еще раз признаться в любви. И в маникюре это можно сделать.
Самые популярные идеи маникюра на День святого Валентина – оттенки красного, розового, персикового, белого со всевозможными дизайнами.
В независимости от того, какие цвета вы предпочитаете – проявите фантазию и позвольте себе немного ярких акцентов.
В День святого Валентина 2020 вы должны быть особенной, среди самых модных дизайнов ногтей – френч с сердцами, точки разных размеров, лунки, блестки и геометрия.
В моде синий, алый, темно-зелёный цвета. Что касается декора, актуальны абстракция и простая геометрия, стразы и «паутинка».
Возвращается мода на длинные ногти с миндалевидной и заостренной формами.
Для этого праздника можно сделать рисунки сердец на ногтях, купидона, надписи LOVE и многие другие.Цвет для френча на 14-е февраля может быть красный, белый, желтый — это основные.
К этим цветам могут использоваться и дополнительные: синий, розовый, фиолетовый и другие. Лучшие идеи французского маникюра на 14-е февраля смотрите ниже.
Стразы придадут любому маникюру праздничности. В этот день лучше всего использовать стразы в красном цвете и на белом маникюре. Из камней можно выложить сердце или LOVE.