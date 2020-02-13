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Маникюр 2020: интересные идеи маникюра на 14 февраля (Фото)

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Маникюр 2020: интересные идеи маникюра на 14 февраля (Фото)
12:05 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Модные цвета однотонного маникюра на День всех Влюбленных: розовый, черный, серый, белый, персиковый.

  • 1

    Своеобразной классикой на День влюбленных является красный маникюр. Яркие ногти в этот день выглядят особенно празднично и привлекательно.

  • 2

    Кроме того, красный считается цветом страсти, что отнюдь не будет лишним на День святого Валентина.

  • 3

    А если вам надоел классический маникюр, разбавьте его декором.

  • 4

    Издавна символом Дня влюбленных было сердце, поэтому его используют не только в подарочном декоре, но и в маникюре.

  • 5

    Маленькие сердечки, или большие – выбор зависит от предпочтений каждой красавицы. Но убеждены, что именно такой маникюр будет выглядеть эффектно.

  • 6

    Если вы еще не определились с нарядом на День влюбленных, классический френч будет идеальным выбором для маникюра.

  • 7

    Видимо, этот дизайн ногтей – изысканный и простой – никогда не потеряет популярность среди женщин. А все потому, что он безупречно подойдет под любой образ и поможет сделать его более изысканным.

  • 8

    Однако не только классический французский маникюр сейчас популярен.

  • 9

    Мастера маникюра утверждают, что красавицы во всем мире заменяют классический белый цвет на любой другой, что выглядит необычно и очень стильно.

  • 10

    Поэтому попробуйте поэкспериментировать, добавив декор к французскому маникюру или другие краски.

  • 11

    Кроме того, День святого Валентина – прекрасная возможность еще раз признаться в любви. И в маникюре это можно сделать.

  • 12

    Самые популярные идеи маникюра на День святого Валентина – оттенки красного, розового, персикового, белого со всевозможными дизайнами.

  • 13

    В независимости от того, какие цвета вы предпочитаете – проявите фантазию и позвольте себе немного ярких акцентов.

  • 14

    В День святого Валентина 2020 вы должны быть особенной, среди самых модных дизайнов ногтей – френч с сердцами, точки разных размеров, лунки, блестки и геометрия.

  • 15

    В моде синий, алый, темно-зелёный цвета. Что касается декора, актуальны абстракция и простая геометрия, стразы и «паутинка».

  • 16

    Возвращается мода на длинные ногти с миндалевидной и заостренной формами.

  • 17

    Для этого праздника можно сделать рисунки сердец на ногтях, купидона, надписи LOVE и многие другие.Цвет для френча на 14-е февраля может быть красный, белый, желтый — это основные.

  • 18

    К этим цветам могут использоваться и дополнительные: синий, розовый, фиолетовый и другие. Лучшие идеи французского маникюра на 14-е февраля смотрите ниже.

  • 19

    Стразы придадут любому маникюру праздничности. В этот день лучше всего использовать стразы в красном цвете и на белом маникюре. Из камней можно выложить сердце или LOVE.

Маникюр 2020: стильный новинки и тренды "геометрии" (Фото)

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