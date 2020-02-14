Маникюр 2020: смелые сочетания и яркие варианты дизайна (Фото)

1 Маникюр в пастельных тонах элегантно смотрится на ногтях любой формы и длины.

2 Нюдовое покрытие скрывает любые несовершенства ногтевой пластины и делает ваши руки ухоженными.

3 Синий маникюр станет главным трендом этого года. Сюда относится не только исключительно синий цвет, но и фиолетовые и лиловые оттенки. Весной выбирайте тона более светлые, не глубокие.

4 Такой маникюр получится легким, изящным и быстро не надоест вам.

5 Любительницы матового покрытия не должны отказываться от своих предпочтений.

6 Матовый дизайн дарит маникюру особую глубину и сочетается с любыми оттенками.

7 Любые цветочные мотивы весной будут актуальны, как никогда.

8 Веточки, листики и бутоны в сочетании с яркими сочными красками сделают ваши ногти по-настоящему весенними.

9 Красный классический маникюр не теряет свои уверенные позиции и остается в тренде уже который сезон.

10 Такой маникюр подойдет под любые ногти и имидж. Сочетайте красный с другими понравившимся оттенками и сияйте под весенним солнышком с улыбкой на лице.

11 Квадратные, овальные и миндалевидные формы в приоритете. Что касается длины, в тренде короткие и очень короткие ногти — максимум 2−3 мм.

12 Мода устремляется к практичности. На тренды в нейл-арте влияет даже тот факт, что женщины хотят не испытывать неудобства при пользовании сенсорными экранами смартфонов.

13 Практически беспроигрышный вариант. Аккуратная полукруглая форма или "мягкий квадрат", нюдовое покрытие (возможно, с легким блеском на одном-двух ногтях на каждой руке) – и вы воплощение элегантности и нежности.

14 Если же душа желает праздника и ярких красок, то стразы, блестки, втирки, цветные конфетти, голографическая пыль и прочее – то, что нужно.

15 Причем цвета ногтей могут быть любыми: "вкусные" цвета капуччино и шоколада, насыщенный алый, белоснежный, синий, даже зеленый…

16 Еще один вариант – модный сейчас стемпинг (наклейки на ногти): рисовать ничего не нужно, просто выбираете понравившийся вариант и дополняете им маникюр.

17 И все же классика есть классика, она всегда будет смотреться выигрышно.

18 Тем более, согласно опросам, женщина с красной помадой и красными ногтями подсознательно ассоциируется у мужчин с сексуальностью и привлекательностью.