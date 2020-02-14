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Маникюр 2020: смелые сочетания и яркие варианты дизайна (Фото)

Смотрите фото (20)
Маникюр 2020: смелые сочетания и яркие варианты дизайна (Фото)
12:08 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Следить за трендами сегодня стало частью моды.

  • 1

    Маникюр в пастельных тонах элегантно смотрится на ногтях любой формы и длины.

  • 2

    Нюдовое покрытие скрывает любые несовершенства ногтевой пластины и делает ваши руки ухоженными.

  • 3

    Синий маникюр станет главным трендом этого года. Сюда относится не только исключительно синий цвет, но и фиолетовые и лиловые оттенки. Весной выбирайте тона более светлые, не глубокие.

  • 4

    Такой маникюр получится легким, изящным и быстро не надоест вам.

  • 5

    Любительницы матового покрытия не должны отказываться от своих предпочтений.

  • 6

    Матовый дизайн дарит маникюру особую глубину и сочетается с любыми оттенками.

  • 7

    Любые цветочные мотивы весной будут актуальны, как никогда.

  • 8

    Веточки, листики и бутоны в сочетании с яркими сочными красками сделают ваши ногти по-настоящему весенними.

  • 9

    Красный классический маникюр не теряет свои уверенные позиции и остается в тренде уже который сезон.

  • 10

    Такой маникюр подойдет под любые ногти и имидж. Сочетайте красный с другими понравившимся оттенками и сияйте под весенним солнышком с улыбкой на лице.

  • 11

    Квадратные, овальные и миндалевидные формы в приоритете. Что касается длины, в тренде короткие и очень короткие ногти — максимум 2−3 мм.

  • 12

    Мода устремляется к практичности. На тренды в нейл-арте влияет даже тот факт, что женщины хотят не испытывать неудобства при пользовании сенсорными экранами смартфонов.

  • 13

    Практически беспроигрышный вариант. Аккуратная полукруглая форма или "мягкий квадрат", нюдовое покрытие (возможно, с легким блеском на одном-двух ногтях на каждой руке) – и вы воплощение элегантности и нежности.

  • 14

    Если же душа желает праздника и ярких красок, то стразы, блестки, втирки, цветные конфетти, голографическая пыль и прочее – то, что нужно.

  • 15

    Причем цвета ногтей могут быть любыми: "вкусные" цвета капуччино и шоколада, насыщенный алый, белоснежный, синий, даже зеленый…

  • 16

    Еще один вариант – модный сейчас стемпинг (наклейки на ногти): рисовать ничего не нужно, просто выбираете понравившийся вариант и дополняете им маникюр.

  • 17

    И все же классика есть классика, она всегда будет смотреться выигрышно.

  • 18

    Тем более, согласно опросам, женщина с красной помадой и красными ногтями подсознательно ассоциируется у мужчин с сексуальностью и привлекательностью.

  • 19

    Насыщенные оттенки — один из самых важных трендов в дизайне модных ногтей не только на теплое время года, но и на зиму. Так что не бойтесь цвета.

Маникюр 2020: интересные идеи маникюра на 14 февраля (Фото)

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