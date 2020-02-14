Маникюр 2020: смелые сочетания и яркие варианты дизайна (Фото)

Маникюр в пастельных тонах элегантно смотрится на ногтях любой формы и длины.
Нюдовое покрытие скрывает любые несовершенства ногтевой пластины и делает ваши руки ухоженными.
Синий маникюр станет главным трендом этого года. Сюда относится не только исключительно синий цвет, но и фиолетовые и лиловые оттенки. Весной выбирайте тона более светлые, не глубокие.
Такой маникюр получится легким, изящным и быстро не надоест вам.
Любительницы матового покрытия не должны отказываться от своих предпочтений.
Матовый дизайн дарит маникюру особую глубину и сочетается с любыми оттенками.
Любые цветочные мотивы весной будут актуальны, как никогда.
Веточки, листики и бутоны в сочетании с яркими сочными красками сделают ваши ногти по-настоящему весенними.
Красный классический маникюр не теряет свои уверенные позиции и остается в тренде уже который сезон.
Такой маникюр подойдет под любые ногти и имидж. Сочетайте красный с другими понравившимся оттенками и сияйте под весенним солнышком с улыбкой на лице.
Квадратные, овальные и миндалевидные формы в приоритете. Что касается длины, в тренде короткие и очень короткие ногти — максимум 2−3 мм.
Мода устремляется к практичности. На тренды в нейл-арте влияет даже тот факт, что женщины хотят не испытывать неудобства при пользовании сенсорными экранами смартфонов.
Практически беспроигрышный вариант. Аккуратная полукруглая форма или "мягкий квадрат", нюдовое покрытие (возможно, с легким блеском на одном-двух ногтях на каждой руке) – и вы воплощение элегантности и нежности.
Если же душа желает праздника и ярких красок, то стразы, блестки, втирки, цветные конфетти, голографическая пыль и прочее – то, что нужно.
Причем цвета ногтей могут быть любыми: "вкусные" цвета капуччино и шоколада, насыщенный алый, белоснежный, синий, даже зеленый…
Еще один вариант – модный сейчас стемпинг (наклейки на ногти): рисовать ничего не нужно, просто выбираете понравившийся вариант и дополняете им маникюр.
И все же классика есть классика, она всегда будет смотреться выигрышно.
Тем более, согласно опросам, женщина с красной помадой и красными ногтями подсознательно ассоциируется у мужчин с сексуальностью и привлекательностью.
Насыщенные оттенки — один из самых важных трендов в дизайне модных ногтей не только на теплое время года, но и на зиму. Так что не бойтесь цвета.