Простые прически 2020 года, которые уже стали трендами (Фото)

Распущенные волосы с обручем
Обручи, особенно с декором из жемчуга, - это самый стильный и популярный аксессуар для волос. Он будет удерживаться на пике популярности весь 2020 год. Поэтому у нас нет никаких сомнений, что эта простая прическа будет в тренде. Не усложняйте себе жизнь, просто приобретите стильный обруч, ну и не забывайте о тщательном уходе за здоровьем волос.
Длинная стрижка пикси с заколками
У нас есть очень простой способ для девушек с короткими волосами или для тех, кто отращивает волосы после очень короткой стрижки. Просто соберите челку и закрепите ее сбоку трендовыми заколками. Лучше, если их будет несколько: со стразами, с жемчугом, металлические... Не бойтесь соединять разные варианты.
Романтический низкий пучок
Как сделать романтическую прическу? Главное – создать видимость небрежности и непринужденности. Сделайте легкие кудри и немного взъерошьте их пальцами. Также нужно сделать небольшой начес на макушке, чтобы прическа была объемной. Потом соберите волосы в низкий хвост. Закрутите их в пучок и закрепите шпильками. Оставьте несколько прядей спереди, чтобы они обрамляли лицо. Ну и не забудьте закрепить лаком всю прическу.
Высокий пучок
Да, эта прическа снова возвращается в моду. Особенная популярность ее ждет этой весной и летом. Носить их нужно в небрежном стиле, как будто вы только вышли из спортзала. Не нужно сильно затягивать пучок или закреплять лаком. Сделайте все возможное, чтобы он выглядел естественно, небрежно и даже сексуально.
Полусобранные
Эта прическа входит в список трендов уже несколько лет. Естественно, ее популярность продлиться и в 2020 году. Одна из стильных вариаций полусобранных причесок – высокий пучок с распущенными волосами. Соберите верхнюю часть волос (с пробором или без) и закрутите в пучок. Закрепите резинкой или шпильками. Весь шарм этой прически в том, что она выглядит небрежно и очень стильно. Поэтому никакие закрепляющие средства здесь не нужны.
Низкий хвост с косичкой
Не беспокойтесь, это не очень сложная прическа, как может показаться на первый взгляд. Начать нужно с текстуры волос: сделайте легкие кудри и небольшой начес на макушке. Потом отделите прядь сбоку и заплетите косичку навыворот от корней волос. Чтобы придать косичке 3D эффект, просто немного вытяните каждую часть плетения. Доплетите прядь до конца и закрепите резинкой. Соберите все волосы и конец косички в хвост, но не забудьте оставить несколько прядей, чтобы они обрамляли лицо.
Обычная полусобранная прическа
Каждый сезон лидерские позиции занимают небрежные прически, и этот вариант тому доказательство. Повторить в точности такую же прическу, как на фото, практически невозможно. Все дело в импровизации, небрежности. Все, что вам нужно сделать – взять боковые пряди, закрутить их в спираль и соединить сзади маленькой резинкой. Концы этих прядей нужно втянуть в резинку с разных сторон (резинки не будет видно), чтобы получился небрежный пучок.
Хвост на средней высоте
Есть ли более простая прическа, чем хвост? Нет, конечно, можно просто уложить волосы за уши и все, но это вряд ли можно назвать прической. В 2020 году можно носить хвост 24 часа в сутки (на работу, вечеринку, свадьбу, романтический ужин), так как он становится настоящим трендом. Хвост на средней высоте – один из самых удобных вариантов. Можно сделать небольшой начес на макушке или накрутить кончики.
Низкий хвост с платком
Конечно, если вы ищете совсем простую прическу, то вам подойдет именно этот вариант. Но без аксессуаров тут не обойтись. Приобретите платок со стильным принтом и обвяжите ним основу хвоста, чтобы кончики платка свободно спадали на спину.
Распущенные с боковым пробором
И еще один простейший вариант, который стал трендом сезона – распущенные волосы с боковым пробором и заколками. Пышные волосы с одной стороны и закрепленные за ухом с другой заколкой со стразами... Выглядит очень женственно, красиво и стильно.
Косичка
Вы умеете делать только простейшие косички? В этом нет ничего плохого, ведь даже с обычной косичкой можно сделать стильную прическу. Сделайте низкий хвост, закрепите его резинкой и заплетите косичку. Не доплетайте ее до конца и закрепите еще одной резинкой. Эта прическа будет трендом 2020 года.
Косичка русалки
Нет, вам не нужно будет тратить на эту прическу каждый раз по три часа. Когда вы поймете механизм, то эта "фальшивая" косичка русалки будет получаться очень быстро. Здесь тоже нужно сначала сделать легкие кудри. Лучше всего делать эту прическу на следующий день после мытья головы. Просто соберите маленький хвост, разделите его по центру и закрепите под низом следующего хвоста. Все пряди должны быть вплетены в прическу. Готово!