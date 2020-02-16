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Маникюр 2020: крутой черный френч (Фото)

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Маникюр 2020: крутой черный френч (Фото)
11:40 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Мы подготовили для вас стильные идеи черного френча 2020, которое сделают ваш образ сногсшибательным.

  • 1

    Черный цвет в маникюре смотрится невероятно изысканно и современно, что помогает любой женщине стать на шаг ближе к воплощению идеала на своих ногтях. Наиболее красиво и гармонично представленный тон работает в френче.

  • 2

    Черный френч со стразами 2020

    Если вы хотите добавить в маникюр сияющей нотки, обратите внимание на стразы, которые являются универсальным декором, способным дополнить любой дизайн. Главное с представленным украшением не переборщить.

  • 3

    Лучше всего дополнять стразами кончик ноготка, причем, желательно, не на всех пальцах, а лишь на нескольких, в виде интересного акцента.

  • 4

    Черный френч с фольгой 2020

    Фольга, как и стразы, довольно универсальный узор, который прекрасно смотрится в такой технике как френч.

  • 5

    Вы можете использовать в паре с черным золотую или бронзовую фольгу, которая будет находиться по всему периметру ноготка, или лишь на кончике.

  • 6

    Также можно обратиться к скотч-ленте, которая является стильной разновидностью фольги. Последняя уместно будет работать при составлении геометрических линий или при дополнении рисунка.

  • 7

    Черный френч с рисунком 2020

    Еще один вариант сделать свой черный френч более стильным и эффектным, это дополнить его интересным рисунком, принтом или узором.

  • 8

    Вы можете обратиться к цветам, вензелям, кружеву, тематическим вариантам узоров, леопардовому, змеиному или другим стильным принтам, которые подчеркнут ваши знания модных трендов.

  • 9

    Черный френч с паутинкой 2020

    Паутинка - это гель, который помогает создавать четкие геометрические линии. Линии получается тонкими и изящными, что прекрасно смотрится практически в любой технике маникюра.

  • 10

    Специалисты в области нейл-арта, предлагают добавить паутинку и в черный френч, что сделает его более оригинальным и стильным. Причем сама паутинка может наноситься в любой произвольной форме, даже создавая странные абстрактные мотивы.

  • 11

    Черный френч с геометрией 2020

    Но геометрию совсем не обязательно создавать с помощью представленного геля.

  • 12

    Вы можете попробовать и другие интересные идеи. Например, прорисовка геометрических линий от руки смотрится более оригинально и свежо.

  • 13

    Кроме того, можно создать геометрический рисунок.

  • 14

    Новички для этих целей используют трафареты, которые довольно просты в эксплуатации и помогают сделать маникюр действительно незабываемым.

  • 15

    Черный асимметричный френч 2020

    Асимметрия, как и геометрия, на пике популярности.

  • 16

    Прекрасно она будет работать и с черным френчем. В данном случае сам кончик ноготка оформляется не в виде улыбки, как мы привыкли, а с помощью асимметричной формы, которая, чаще всего, занимает не весь кончик ноготка, а лишь его часть. Подобное решение можно разбавить популярными рисунками, узорами, принтами и даже декором.

  • 17

    Черный френч на короткие ногти 2020

    Черный френч можно без особых проблем оформить и на коротких ногтях. Причем, совершенно не важно, какая у вас форма пластины - миндальная или квадратная.

  • 18

    Прекрасно представленная техника будет работать на любых ноготках.

  • 19

    Но не забывайте, что максимально эффектно черный френч будет работать только в случае лаконичности оформления, ведь короткая ногтевая пластина не терпит перегрузки декором или рисунками.

  • 20

    Черный френч 2020 - это идеальная идея для оформления ноготков по-настоящему стильной красотки. Такая техника лучше всего будет работать в повседневности, на работе или на вечеринке, главное здесь - это правильно выбрать дизайн.

Маникюр 2020: сногсшибательные идеи рисунков на ногтях (Фото)

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