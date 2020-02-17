Маникюр 2020: свежие тренды, образы и тенденции дизайна ногтей (Фото)

1 Каждая девушка захочет вдохнуть свежий глоток воздуха и что-то изменить в своем имидже.

2 Маникюр в пастельных тонах элегантно смотрится на ногтях любой формы и длины.

3 Нюдовое покрытие скрывает любые несовершенства ногтевой пластины и делает ваши руки ухоженными.

4 Синий маникюр станет главным трендом этого года. Сюда относится не только исключительно синий цвет, но и фиолетовые и лиловые оттенки. Весной выбирайте тона более светлые, не глубокие.

5 Такой маникюр получится легким, изящным и быстро не надоест вам.

6 Полупрозрачное покрытие в стиле negative space с геометрическими узорами также будет в тренде весной 2020.

7 Нанесите на ногти прозрачный лак, а затем сделайте какой-то цветочный рисунок, либо прорисуйте линии и понравившиеся фигуры. Смело можете сочетать контрастные цвета в дизайне.

8 Любительницы матового покрытия не должны отказываться от своих предпочтений. Матовый дизайн дарит маникюру особую глубину и сочетается с любыми оттенками.

9 Любые цветочные мотивы весной будут актуальны, как никогда.

10 Веточки, листики и бутоны в сочетании с яркими сочными красками сделают ваши ногти по-настоящему весенними.

11 Красный классический маникюр не теряет свои уверенные позиции и остается в тренде уже который сезон.

12 Такой маникюр подойдет под любые ногти и имидж. Сочетайте красный с другими понравившимся оттенками и сияйте под весенним солнышком с улыбкой на лице.

13 Мода на длинные ногти периодически появляется вновь, но не приживается - в первую очередь, из соображений практичности.

14 Во времена, когда кроссовки убили высокий каблук, длинные ногти кажутся излишеством, а временами - дурным тоном. Но если хочется поиграть в диву, можно вдохновиться примерами с подиума.

15 По мнению экспертов индустрии ногтевой эстетики, в этом году маникюр должен быть менее вызывающим, но в то же время ярким и контрастным.

16 Впрочем, не менее актуальны минимализм и лаконичность — вечная классика, которая активно набирает популярность в nail-арте.

17 Ногти, оформленные в пастельных оттенках разного цвета, обещают выглядеть нежно и благородно.