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Маникюр 2020: свежие тренды, образы и тенденции дизайна ногтей (Фото)

Смотрите фото (20)
Маникюр 2020: свежие тренды, образы и тенденции дизайна ногтей (Фото)
10:14 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Среди техник дизайна популярностью этой весной будет пользоваться нейл-дизайн фольгой и техника омбре.

  • 1

    Каждая девушка захочет вдохнуть свежий глоток воздуха и что-то изменить в своем имидже.

  • 2

    Маникюр в пастельных тонах элегантно смотрится на ногтях любой формы и длины.

  • 3

    Нюдовое покрытие скрывает любые несовершенства ногтевой пластины и делает ваши руки ухоженными.

  • 4

    Синий маникюр станет главным трендом этого года. Сюда относится не только исключительно синий цвет, но и фиолетовые и лиловые оттенки. Весной выбирайте тона более светлые, не глубокие.

  • 5

    Такой маникюр получится легким, изящным и быстро не надоест вам.

  • 6

    Полупрозрачное покрытие в стиле negative space с геометрическими узорами также будет в тренде весной 2020.

  • 7

    Нанесите на ногти прозрачный лак, а затем сделайте какой-то цветочный рисунок, либо прорисуйте линии и понравившиеся фигуры. Смело можете сочетать контрастные цвета в дизайне.

  • 8

    Любительницы матового покрытия не должны отказываться от своих предпочтений. Матовый дизайн дарит маникюру особую глубину и сочетается с любыми оттенками.

  • 9

    Любые цветочные мотивы весной будут актуальны, как никогда.

  • 10

    Веточки, листики и бутоны в сочетании с яркими сочными красками сделают ваши ногти по-настоящему весенними.

  • 11

    Красный классический маникюр не теряет свои уверенные позиции и остается в тренде уже который сезон.

  • 12

    Такой маникюр подойдет под любые ногти и имидж. Сочетайте красный с другими понравившимся оттенками и сияйте под весенним солнышком с улыбкой на лице.

  • 13

    Мода на длинные ногти периодически появляется вновь, но не приживается - в первую очередь, из соображений практичности.

  • 14

    Во времена, когда кроссовки убили высокий каблук, длинные ногти кажутся излишеством, а временами - дурным тоном. Но если хочется поиграть в диву, можно вдохновиться примерами с подиума.

  • 15

    По мнению экспертов индустрии ногтевой эстетики, в этом году маникюр должен быть менее вызывающим, но в то же время ярким и контрастным.

  • 16

    Впрочем, не менее актуальны минимализм и лаконичность — вечная классика, которая активно набирает популярность в nail-арте.

  • 17

    Ногти, оформленные в пастельных оттенках разного цвета, обещают выглядеть нежно и благородно.

  • 18

    Такой маникюр, по мнению экспертов, стал самым модным вариантом базового nail-арта в новом году.

Маникюр 2020: крутой черный френч (Фото)

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