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Стильный образ: типичные промахи, которые могут все испортить

Смотрите фото (14)
Стильный образ: типичные промахи, которые могут все испортить
22:55 Пн, 17 Февраль 2020 Телеграф omode.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Любая из нас хочет выглядеть стильно и современно. Однако некоторые девушки в погоне за модными тенденциями получают прямо противоположный результат.

  • 1

    Джинсы

    Джинсовая рубашка, надетая с джинсами, должна отличаться по цвету от последних. Иначе это будет смотреться, как рабочая униформа.

  • 2

    Спортивный костюм

    Уже одно его название говорит о том, что эта одежда предназначается для спортивных занятий, а не для городских прогулок и шоппинга.

  • 3

    Неподходящее белье

    Впивающиеся в тело резинки и бретельки, перекошенные пояса и выглядывающие трусики сведут на нет все старания.

  • 4

    Макияж и маникюр

    Имейте в виду, что креативный нэйл-арт и вечерний макияж хороши только на праздничных мероприятиях. В магазине или в тренажерном зале это, мягко говоря, неуместно.

  • 5

    Старые набойки

    Даже самые изящные туфельки со сбитыми набойками будут выглядеть неряшливо. Не доводите набойки до критического состояния — тем более, что от этого может пострадать сам каблук.

  • 6

    Логотипы

    Если вы не рекламируете определенную торговую марку, то не увлекайтесь одеждой с многочисленными логотипами.

  • 7

    Обилие принтов

    Образ, собранный из нескольких предметов с анималистичным принтом — пальто и леггинсы под леопарда, юбка под зебру, безусловно, эпатажен. Только в нем трудно будет отыскать вас саму…

  • 8

    Многоцветность

    Яркие, контрастирующие цвета в одежде — это свежо и модно, но только в очень умеренном количестве. Правило сочетаний оттенков в ансамбле еще работает.

  • 9

    Этикетки на подошвах

    Не надо думать, что никто их не видит. Они заметны, и это может легко нарушить безупречность образа.

  • 10

    Неправильно подобранный размер

    Не обманывайте себя, а окружающих вы этим обмануть и не сможете. Вещь меньшего размера сразу выделит все недостатки фигуры, да и смотрится она гротескно. А в мешок прятаться тоже не стоит.

  • 11

    Колготки

    Синие от мороза коленки в тонких колготках смотрятся не элегантно, а грустно. Плотные, теплые колготы комфортнее и выглядят логичнее.

  • 12

    Украшения

    Дорого-богато не значит стильно. Соблюдайте правило: украшения должны быть уместными, а их количество — умеренным.

  • 13

    Мех

    Меховая одежда не должна сливаться с распущенными волосами до плеч. Это касается как блондинок, так и брюнеток. Цвет локонов может оказаться менее удачным, чем мех воротника или шубы. В этом случае все ваши старания по поводу прически падут прахом.

Простые прически 2020 года, которые уже стали трендами (Фото)

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Мода, Ошибки, Стиль, Стильный образ.
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