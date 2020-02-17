Стильный образ: типичные промахи, которые могут все испортить

Джинсы
Джинсовая рубашка, надетая с джинсами, должна отличаться по цвету от последних. Иначе это будет смотреться, как рабочая униформа.
Спортивный костюм
Уже одно его название говорит о том, что эта одежда предназначается для спортивных занятий, а не для городских прогулок и шоппинга.
Неподходящее белье
Впивающиеся в тело резинки и бретельки, перекошенные пояса и выглядывающие трусики сведут на нет все старания.
Макияж и маникюр
Имейте в виду, что креативный нэйл-арт и вечерний макияж хороши только на праздничных мероприятиях. В магазине или в тренажерном зале это, мягко говоря, неуместно.
Старые набойки
Даже самые изящные туфельки со сбитыми набойками будут выглядеть неряшливо. Не доводите набойки до критического состояния — тем более, что от этого может пострадать сам каблук.
Логотипы
Если вы не рекламируете определенную торговую марку, то не увлекайтесь одеждой с многочисленными логотипами.
Обилие принтов
Образ, собранный из нескольких предметов с анималистичным принтом — пальто и леггинсы под леопарда, юбка под зебру, безусловно, эпатажен. Только в нем трудно будет отыскать вас саму…
Многоцветность
Яркие, контрастирующие цвета в одежде — это свежо и модно, но только в очень умеренном количестве. Правило сочетаний оттенков в ансамбле еще работает.
Этикетки на подошвах
Не надо думать, что никто их не видит. Они заметны, и это может легко нарушить безупречность образа.
Неправильно подобранный размер
Не обманывайте себя, а окружающих вы этим обмануть и не сможете. Вещь меньшего размера сразу выделит все недостатки фигуры, да и смотрится она гротескно. А в мешок прятаться тоже не стоит.
Колготки
Синие от мороза коленки в тонких колготках смотрятся не элегантно, а грустно. Плотные, теплые колготы комфортнее и выглядят логичнее.
Украшения
Дорого-богато не значит стильно. Соблюдайте правило: украшения должны быть уместными, а их количество — умеренным.
Мех
Меховая одежда не должна сливаться с распущенными волосами до плеч. Это касается как блондинок, так и брюнеток. Цвет локонов может оказаться менее удачным, чем мех воротника или шубы. В этом случае все ваши старания по поводу прически падут прахом.