Маникюр 2020: модный пастельный дизайн на весну (Фото)

1 Тенденция ко всему естественному, и цвет, и форма, проявляется именно в том, что на пике популярности нежный дизайн ногтей.

2 И основное преимущество пастельного маникюра в том, что он идет всем, и леди, и девочка, могут украсить свой образ им. Кроме того, натуральный нейл-арт – это и офисный, и повседневный, и романтический вариант.

3 Это огромный спектр цветовых сочетаний и оттенков. Основное условие, чтобы это был неброский и ненавязчивый оттенок.

4 Интересный момент: если выбранный для маникюра гель имеет тон недостаточно приглушенный и неяркий, этого эффекта легко добиться, смешав его с другим гелем.

5 Идеально, если цвета второго лака будут теплые и мягкие, такие, как белый, фисташковый, кремовый.

6 В дизайне можно использовать разбеленный терракотовый, желтый, оранжевый, такие цвета отлично впишутся в концепцию нежного маникюра.

7 Подойдет для любого события, для утра и вечера.

8 Будь то классический вариант или новинка, он отлично будет смотреться как для свадебного торжественного мероприятия, так и для повседневного офисного образа.

9 Пастель в нейл-арте хороша, и как самостоятельно однотонный.

10 И как база, чтобы создать любой дизайнерский рисунок на ее основе, например, кружевной, цветочный или праздничный.

11 Может сочетать в себе одну или несколько необычных техник. Например, градиент, с использованием страз, матовый, френч или с фотодизайном.

12 Длина ногтей может быть разной. Смотрится нежный маникюр на коротких ногтях так же идеально, как и на длинных.

13 Ноготь может иметь любую форму. Как овальная форма, так и красивый миндалевидный маникюр с нежным нейл артом будет иметь современный и ухоженный вид.

14 Маникюр, выполненный в пастельной гамме — это украшение для ногтей, он не слишком бросается в глаза, однако придает рукам непередаваемое изящество.

15 Базовый цвет в пастельных тонах – лучший из вариантов.

16 Фон телесный или «спокойный» омбре, выигрышно подчеркнет аккуратный рисунок.

17 Например, безымянный пальчик пусть украшает узор, для которого используется яркая втирка.