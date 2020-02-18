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Маникюр 2020: модный пастельный дизайн на весну (Фото)

Смотрите фото (19)
Маникюр 2020: модный пастельный дизайн на весну (Фото)
10:32 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Не так часто мода позволяет столько вольностей, как в 2020 году.

  • 1

    Тенденция ко всему естественному, и цвет, и форма, проявляется именно в том, что на пике популярности нежный дизайн ногтей.

  • 2

    И основное преимущество пастельного маникюра в том, что он идет всем, и леди, и девочка, могут украсить свой образ им. Кроме того, натуральный нейл-арт – это и офисный, и повседневный, и романтический вариант.

  • 3

    Это огромный спектр цветовых сочетаний и оттенков. Основное условие, чтобы это был неброский и ненавязчивый оттенок.

  • 4

    Интересный момент: если выбранный для маникюра гель имеет тон недостаточно приглушенный и неяркий, этого эффекта легко добиться, смешав его с другим гелем.

  • 5

    Идеально, если цвета второго лака будут теплые и мягкие, такие, как белый, фисташковый, кремовый.

  • 6

    В дизайне можно использовать разбеленный терракотовый, желтый, оранжевый, такие цвета отлично впишутся в концепцию нежного маникюра.

  • 7

    Подойдет для любого события, для утра и вечера.

  • 8

    Будь то классический вариант или новинка, он отлично будет смотреться как для свадебного торжественного мероприятия, так и для повседневного офисного образа.

  • 9

    Пастель в нейл-арте хороша, и как самостоятельно однотонный.

  • 10

    И как база, чтобы создать любой дизайнерский рисунок на ее основе, например, кружевной, цветочный или праздничный.

  • 11

    Может сочетать в себе одну или несколько необычных техник. Например, градиент, с использованием страз, матовый, френч или с фотодизайном.

  • 12

    Длина ногтей может быть разной. Смотрится нежный маникюр на коротких ногтях так же идеально, как и на длинных.

  • 13

    Ноготь может иметь любую форму. Как овальная форма, так и красивый миндалевидный маникюр с нежным нейл артом будет иметь современный и ухоженный вид.

  • 14

    Маникюр, выполненный в пастельной гамме — это украшение для ногтей, он не слишком бросается в глаза, однако придает рукам непередаваемое изящество.

  • 15

    Базовый цвет в пастельных тонах – лучший из вариантов.

  • 16

    Фон телесный или «спокойный» омбре, выигрышно подчеркнет аккуратный рисунок.

  • 17

    Например, безымянный пальчик пусть украшает узор, для которого используется яркая втирка.

  • 18

    Средний – на гелевый слой наносится капелька росы, и т.д. Такой комбинированный дизайн – хит теплых сезонов 2020 года.

Маникюр 2020: свежие тренды, образы и тенденции дизайна ногтей (Фото)

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