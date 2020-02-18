ТОП-11 основных ошибок в мужской одежде (Фото)

1 Ношение подтяжек вместе с ремнем. Этот классический стиль одежды вернулся в моду. Вот почему первый совет на сегодня имеет отношение к рубашкам на пуговицах: этот предмет выглядит лучше, если вы носите только подтяжки или ремень. Вам решать, что выбрать. Но не носите их одновременно, это не стильно.

2 Комбинируя рюкзак с вашим классическим пиджаком. В 21 веке мода позволяет нам комбинировать одежду в разных стилях. Но классический пиджак и рюкзак - не самая лучшая комбинация. Вместо этого лучше выбрать сумку для ноутбука.

3 Носить сломанные часы. На этой неделе есть важная встреча, на которой вам нужно проявиться во всей красе. Но ваши дорогие часы перестают работать в этот день. Многие мужчины все еще носят их, даже если они сломаны. Но это большая ошибка, так как люди могут подумать, что вы купили их на AliExpress.

4 Делать галстук слишком коротким. Несмотря на то, что это правило общеизвестно, иногда мужчины пренебрегают им. Когда вы носите галстук, помните, что он не должен быть слишком коротким или слишком длинным. Существует общее правило: кончик галстука должен просто прикрывать пряжку ремня.

5 Ношение солнцезащитных очков на голове. Нельзя сказать, что если вы наденете солнцезащитные очки на голову, это будет выглядеть плохо, но это определенно испортит вашу прическу. Более того, если ваша голова слишком овальная - это подчеркнет ее. Положите очки в нагрудный карман или повесьте их на рубашку. Это выглядит намного стильнее.

6 Застегивание верхней пуговицы на вашей рубашке.

7 Класть вещи в джинсовые карманы. Носить деньги в карманах - плохая идея. Купить кожаный кошелек - это необходимость для любого стильного мужчины. Это также очень практичная вещь. Кошельки не только держат деньги, но и банковские карты и ваши водительские права.

8 Игнорирование длины ваших рукавов. Рукава на вашей куртке или толстовке должны заканчиваться прямо над верхней частью вашего запястья . Некоторые хитрые розничные продавцы попытаются убедить вас в обратном, но обычно они просто пытаются заработать больше денег.

9 Заправлять футболку в спортивные штаны. Мы предлагаем вам не заправлять свою футболку в спортивные штаны. Во-первых, вы сможете увидеть шнурок, и это выглядит неопрятно. Во-вторых, ваша футболка обязательно станет мятой.