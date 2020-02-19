Когда не стоит экономить: 9 вещей, которые следует закупать в сезон распродаж (Фото)

1 Кожаная куртка Кожаная куртка никогда не выходит из моды. Эту вещь смело можно отнести к категории тех, которые никогда не выходят из моды. Поэтому вы смело можете потратить на нее свою зарплату, не переживая, что в следующем году куртка перестанет быть актуальной. Но если вам хочется сэкономить или приобрести изделие от люксового бренда по бросовой цене, тогда обязательно отправляйтесь на распродажи. Обычно осеннюю верхнюю одежду продают со скидкой в начале зимы или в конце весны, так что пользуйтесь моментом.

2 Двубортное пальто Двубортное пальто сочетается со всеми вещами. Лидером сезонных распродаж является пальто. Множество бутиков предлагают своим клиентам самые разнообразные модели этой верхней одежды, поэтому найти вариант по душе не составит труда. Мы советуем обратить пристальное внимание на классику, которая всегда будет в тренде. В данном случае речь идет о приталенном двубортном пальто, которое смело можно носить как с обувью на каблуке, так и с обычными кроссовками. Лучше отдавать предпочтение нейтральным оттенкам, например, черному, серому, коричневому или бежевому цвету. Во-первых, они сочетаются практически с любыми тонами и служат отличной базой. А, во-вторых, нейтральные оттенки не выходят из моды.

3 Пиджак или блейзер Пиджак является идеальным дополнением наряда в любом стиле. Пиджак также относится к категории вещей, над которыми мода не властна. Вы можете носить его хоть десять лет – менее актуальным за это время он не станет. Главное преимущество данного изделия заключается в его универсальности. Если раньше пиджак являлся деталью исключительно делового стиля, то сейчас его можно носить не только с классическими брюками и юбками-карандаш. Вещь прекрасно сочетается с джинсами, шортами, платьями длины миди и макси. Исключением является только спортивная одежда, хотя и здесь модницы умудряются находить "лазейки". Обратите внимание: Цвет пиджака не обязательно должен быть черным. Можно подобрать экземпляр как нейтрального, так и яркого оттенка. Например, красный пиджак станет отличным акцентом в вашем образе, особенно, если вы подберете в тон ему сумку или обувь. А вот кислотных цветов лучше избегать – они далеки от моды.

4 Джинсы Джинсы всегда актуальны. Наш список был бы неполным, если бы мы не упомянули о еще одной вещи из базового гардероба. Согласно мнению модного эксперта Эвелины Хромченко, в гардеробе каждой девушки должно быть две пары джинсов: одни светло-голубого, а вторые – темно-синего цвета. Вот на них и делайте ставку, но обязательно покупайте качественные модели. Если ваша любимая одежда протерлась, не бегите в первый попавшийся магазин. Лучше обратите внимание на брендовые вещи. Да, они стоят значительно дороже, но ведь вы их будете покупать на распродаже, в значит сможете хорошо сэкономить. Что касается конкретной модели, то сейчас в моде бойфренды, скинни, прямые джинсы, экземпляры с завышенной талией или широкими штанинами. В общем, на любой вкус.

5 Платье-футляр Платье-футляр можно дополнять поясом. Вне зависимости от того, являетесь вы офисным сотрудником или фрилансером, платье-футляр станет прекрасным дополнением вашего гардероба. Так что, если на распродаже вы увидели ЕГО, наряд, который вас стройнит и молодит, смело покупайте. Главное – не совершайте глупостей: если платье понравилось вам по цвету, но не подошло по размеру, оставляйте его в примерочной. Также обращайте внимание на фасон и четко продумывайте, куда вы сможете надеть это платье. Оно в первую очередь должно быть универсальным, подходить как для работы, так и для "выхода в свет".

6 Блузка Нарядные блузы выручают в любой ситуации. Если вы работаете в офисе, у вас должно быть много блузок и рубашек (минимум пять). Одна часть будет предназначена для обычных рабочих будней, а другая – для деловых встреч, переговоров и так далее. Мы советуем вам подобрать изделие из второй категории – красивую блузку, которую можно будет надеть на важные мероприятия (на распродажах таких очень много). Это должно быть нечто среднее между классикой и оригинальностью. Когда будете примерять разные варианты, сразу представляйте в голове образы: с джинсами, деловой юбкой, шортами, брюками…В общем, она должна гармонично сочетаться с большинством вещей из вашего гардероба.

7 Классические брюки Классические брюки - неотъемлемая часть делового гардероба. Классические брюки черного цвета можно надеть и в пир, и в мир. Скорее всего, у вас уже есть одна пара, но распродажа является отличным поводом купить еще одну, но другого фасона. Например, у вас уже есть широкие прямые брюки, а вы купите укороченные или дудочки. Выбирайте модель, которая подчеркнет достоинства и скроет недостатки. Если вы комплексуете из-за лишнего веса, покупайте брюки с завышенной талией – они сделают вас визуально стройнее. Большое значение имеет ткань: недорогой текстиль сразу укажет на то, что вещь низкого качества. Поэтому подождите сезона распродаж и найдите в магазине действительно классную вещь из дорогого и качественного материала, которая прослужит вам ни один год.

8 Вязаный кардиган Вязанный кардиган актуален в любую погоду. В холодную пору теплый уютный кардиган обязательно вам пригодится. Весной и осенью он также пригодится, согревая в особенно ветреные дни. Самой универсальной моделью станет удлиненный вариант из плотного трикотажа. Его можно будет надеть с платьем, брюками, джинсами. С обувью также можно поиграть: грубые ботинки, ботфорты, кроссовки…Окончательный выбор должен зависеть от общего аутфита.

9 Туфли-лодочки На туфлях нельзя экономить. Новые туфли для девушки – это всегда удачный и долгожданный подарок. Однако лучше купить две пары, но брендовых, чем пять, но низкого качества. Поэтому обязательно прогуляйтесь по магазинам в сезон распродаж в поисках идеальных лодочек, которые просто обязаны присутствовать в вашем гардеробе. Увидели крутые туфли своего размера на подходящем вам каблуке, да еще и с хорошей скидкой? Берите, не раздумывая!