Животный принт снова в моде: 10 стильных сочетаний стритстайла

1 С пастельными тонами Тигровый принт считается в этом сезоне самым рискованным и неожиданным. В этом случае нет ничего лучше, чем сочетание с простыми вещами трендовых тонов. Например, с пиджаком фисташкового цвета. Прекрасным дополнением к этому образу будет белая футболка с принтом и оригинальная сумка. Все это должно быть в коричневых или зеленых тонах. Аксессуары тоже приветствуются! Яркий принт не означает, что нужно ограничить себя только скромными вещами и отсутствием аксессуаров.

2 Принт в малых дозах Есть несколько способов, как внедрить животный принт в свой гардероб через маленькие детали. Монохромный образ в черном цвете – замечательная база для создания образов с животным принтом. Только посмотрите на фото! Черный пиджак оверсайз в стиле ретро прекрасно смотрится с тигровым принтом. Сочетание выглядит гармонично благодаря тому, что принт выполнен в нейтральных цветах. Никакой яркости и чрезмерной загруженности. Только стильные рукава, черный цвет, брутальные ботинки и светлая сумка, которая придает образу женственности. В таком наряде смешан стиль ретро и футуризм. Парадоксы стали трендом этого года.

3 Выходной образ С чем сочетать такую стильную и сложную вещь? Конечно, эта вещь подходит только для теплых сезонов, поэтому обратим внимание именно на такие образы. Лучший вариант – сочетание с теплым свитером с высокой горловиной. Сейчас в моде альпийские свитера. Не верите? Тогда посмотрите на 14 трендовых свитеров и как их сочетать. Ну а коричневые тона и оттенки – ваши лучшие помощники в этом году. Чтобы придать образу весеннего настроения, выберите обувь и аксессуары белого цвета.

4 Образ для дождевого дня Как разбавить классический образ из базовых вещей гардероба? Все просто! Приобретите виниловый тренч с элементами животного принта. И не бойтесь ярких цветов. Зеленый плащ со змеиным принтом – очень оригинальный, неожиданный вариант. Благодаря этим вещами вы создадите стильный образ всего лишь за несколько минут.

5 Монохромный образ со змеиным принтом Можно ли одеться в змеиный принт с ног до головы? Конечно. И это будет выглядеть стильно, не сомневайтесь. Главное – выбрать нейтральные тона. Модель, что на фото, предпочла высокие сапоги коричневого цвета со змеиным принтом, двухцветный плащ со змеиным принтом и маленькую бежевую сумку с ручкой со змеиным принтом. Этот образ выглядит элегантно и изысканно благодаря коричневым оттенкам и легкому банту, завязанному на груди. Оригинальный фасон плаща сыграл важную роль в легком восприятии такого нестандартного образа.

6 Ботинки с животным принтом Некоторые модницы предпочитают носить только обувь или аксессуары с животным принтом. Один из самых лучших вариантов, замеченных на неделях моды, стал именно этот, с ботинками на каблуке. Тигровый принт ботинок идеально сочетается с пальто и сумкой. Ну а черный костюм дополняет стильный образ. Как видите, практически все трендовые образы выполнены в нейтральных тонах.

7 Высокие ботинки со змеиным принтом Тона и оттенки земли – ваша незаменимая цветовая гамма в этом сезоне. Например, нельзя не влюбиться в сочетание кожаного платья светло-коричневого цвета с широким поясом, круглой сумки от Louis Vuitton и, конечно, высоких сапог со змеиным принтом. Если вы обожаете различные сумки, то вы просто обязаны посмотреть на топ-7 трендовых сумок для деловых женщин.

8 И снова змеиный принт С чего начать, если хотите носить животный принт в этом году? На самом деле, самый простой принт – змеиный. Его легко можно внедрить в любой образ. Мир стритстайла уже предложил один из хороших летних вариантов: пиджак и мини-юбка со змеиным принтом в серых тонах. К такому неординарному и даже пестрому образу нужно подбирать базовые аксессуары темных тонов.

9 Пальто с леопардовым принтом И еще один простой вариант образа с животным принтом. Просто сочетайте базовые вещи черного цвета с вещами с животным принтом. Это может быть леопардовое пальто или свитер. Если наденете туфли на каблуке и возьмете маленькую кожаную сумку, то получите идеальный офисный образ. Идеальное сочетание для весеннего сезона. Кстати, любительницы черного цвета обязательно должны посмотреть на 15 монохромных офисных образов в черном цвете.