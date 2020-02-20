Прически 2020: идеи, которые сделают вас самой очаровательной барышней в новом сезоне (Фото)

1 Распущенные волосы с обручем Обручи, особенно с декором из жемчуга, - это самый стильный и популярный аксессуар для волос. Он будет удерживаться на пике популярности весь 2020 год. Поэтому у нас нет никаких сомнений, что эта простая прическа будет в тренде. Не усложняйте себе жизнь, просто приобретите стильный обруч, ну и не забывайте о тщательном уходе за здоровьем волос.

2 Длинная стрижка пикси с заколками У нас есть очень простой способ для девушек с короткими волосами или для тех, кто отращивает волосы после очень короткой стрижки. Просто соберите челку и закрепите ее сбоку трендовыми заколками. Лучше, если их будет несколько: со стразами, с жемчугом, металлические... Не бойтесь соединять разные варианты.

3 Романтический низкий пучок Как сделать романтическую прическу? Главное - создать видимость небрежности и непринужденности. Сделайте легкие кудри и немного взъерошьте их пальцами. Также нужно сделать небольшой начес на макушке, чтобы прическа была объемной. Потом соберите волосы в низкий хвост. Закрутите их в пучок и закрепите шпильками. Оставьте несколько прядей спереди, чтобы они обрамляли лицо. Ну и не забудьте закрепить лаком всю прическу.

4 Высокий пучок Да, эта прическа снова возвращается в моду. Особенная популярность ее ждет этой весной и летом. Носить их нужно в небрежном стиле, как будто вы только вышли из спортзала. Не нужно сильно затягивать пучок или закреплять лаком. Сделайте все возможное, чтобы он выглядел естественно, небрежно и даже сексуально.

5 Полусобранные Эта прическа входит в список трендов уже несколько лет. Естественно, ее популярность продлиться и в 2020 году. Одна из стильных вариаций полусобранных причесок - высокий пучок с распущенными волосами. Соберите верхнюю часть волос (с пробором или без) и закрутите в пучок. Закрепите резинкой или шпильками. Весь шарм этой прически в том, что она выглядит небрежно и очень стильно. Поэтому никакие закрепляющие средства здесь не нужны.

6 Низкий хвост с косичкой Не беспокойтесь, это не очень сложная прическа, как может показаться на первый взгляд. Начать нужно с текстуры волос: сделайте легкие кудри и небольшой начес на макушке. Потом отделите прядь сбоку и заплетите косичку навыворот от корней волос. Чтобы придать косичке 3D эффект, просто немного вытяните каждую часть плетения. Доплетите прядь до конца и закрепите резинкой. Соберите все волосы и конец косички в хвост, но не забудьте оставить несколько прядей, чтобы они обрамляли лицо.

7 Обычная полусобранная прическа Каждый сезон лидерские позиции занимают небрежные прически, и этот вариант тому доказательство. Повторить в точности такую же прическу, как на фото, практически невозможно. Все дело в импровизации, небрежности. Все, что вам нужно сделать - взять боковые пряди, закрутить их в спираль и соединить сзади маленькой резинкой. Концы этих прядей нужно втянуть в резинку с разных сторон (резинки не будет видно), чтобы получился небрежный пучок.

8 Хвост на средней высоте Есть ли более простая прическа, чем хвост? Нет, конечно, можно просто уложить волосы за уши и все, но это вряд ли можно назвать прической. В 2020 году можно носить хвост 24 часа в сутки (на работу, вечеринку, свадьбу, романтический ужин), так как он становится настоящим трендом. Хвост на средней высоте - один из самых удобных вариантов. Можно сделать небольшой начес на макушке или накрутить кончики.

9 Низкий хвост с платком Конечно, если вы ищете совсем простую прическу, то вам подойдет именно этот вариант. Но без аксессуаров тут не обойтись. Приобретите платок со стильным принтом и обвяжите ним основу хвоста, чтобы кончики платка свободно спадали на спину.

10 Распущенные с боковым пробором И еще один простейший вариант, который стал трендом сезона - распущенные волосы с боковым пробором и заколками. Пышные волосы с одной стороны и закрепленные за ухом с другой заколкой со стразами... Выглядит очень женственно, красиво и стильно.

11 Косичка Вы умеете делать только простейшие косички? В этом нет ничего плохого, ведь даже с обычной косичкой можно сделать стильную прическу. Сделайте низкий хвост, закрепите его резинкой и заплетите косичку. Не доплетайте ее до конца и закрепите еще одной резинкой. Эта прическа будет трендом 2020 года.