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Маникюр 2020: нежные идеи небесного голубого дизайна (Фото)

Смотрите фото (21)
Маникюр 2020: нежные идеи небесного голубого дизайна (Фото)
11:13 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Большая коллекция фото про голубой маникюр гель-лаком, выполненный в разной цветовой гамме.

  • 1

    Продолжаем серию статей про разные цвета маникюра гель-лаком.

  • 2

    В этом посте собрана коллекция голубого маникюра на все случаи жизни.

  • 3

    Голубой, как и синий маникюр, прекрасно сочетается со многими оттенками, как темными, так и светлыми.

  • 4

    Также он подходит для любого сезона, главное выбрать соответствующий тематический дизайн и декор.

  • 5

    Сейчас в дизайне ногтей преобладают стразы, различные металлизированные пигменты и рисунки кистью в романтическом стиле либо стиле минимализм.

  • 6

    Для классических видов маникюра идеально подойдет светло-голубой оттенок гель-лака, а френч и лунный дизайн в бело-голубой цветовой гамме можно вполне использовать в качестве повседневного маникюра.

  • 7

    Если вы думаете, что голубой маникюр вряд ли можно назвать модным, это не так.

  • 8

    В списке нейл-тенденций 2020-го — светлый маникюр, так что пастельный голубой лак вполне может обеспечить вам попадание в тренд.

  • 9

    Можно использовать его, чтобы накрасить ногти в один тон.

  • 10

    Или же, к примеру, нанести голубой на несколько ногтей, оставив при этом два-три на каждой руке "чистыми" для создания другого цветового акцента.

  • 11

    Ногти по-прежнему украшают геометрическими фигурами, а также цветовыми блоками разной формы, с разными очертаниями.

  • 12

    В таком маникюре играйте на контрасте и к голубому цвету добавьте, например, яркий синий, лимонный желтый или розовый.

  • 13

    Можно пойти другим путем — смягчить линии и "примерить" эффект омбре.

  • 14

    Если же в вашем распоряжении сразу несколько голубых оттенков, сделайте градиент в варианте, когда цвет переходит от одного ногтя к другому.

  • 15

    Также сохраняется мода на маникюр с блестками, поэтому вы можете голубой цвет дополнить глиттером — золотым или серебряным.

  • 16

    Какому бы варианту вы в итоге не отдали предпочтение, модный образ обеспечен!

  • 17

    Голубой лак может послужить отличным фоном при создании нейл-арта.

  • 18

    Но в этом случае придется обратить внимание на то, какой именно голубой оттенок вы выбираете.

  • 19

    Лучше всего, чтобы это был светлый, нежный голубой с молочно-белой базой.

  • 20

    С ним сочетать другие оттенки лаков легче, чем с более насыщенными небесно-голубым или, скажем, васильковым.

Маникюр 2020: весенние тренды нейл-арта (Фото)

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