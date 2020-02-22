Маникюр 2020: нежные идеи небесного голубого дизайна (Фото)

Продолжаем серию статей про разные цвета маникюра гель-лаком.
В этом посте собрана коллекция голубого маникюра на все случаи жизни.
Голубой, как и синий маникюр, прекрасно сочетается со многими оттенками, как темными, так и светлыми.
Также он подходит для любого сезона, главное выбрать соответствующий тематический дизайн и декор.
Сейчас в дизайне ногтей преобладают стразы, различные металлизированные пигменты и рисунки кистью в романтическом стиле либо стиле минимализм.
Для классических видов маникюра идеально подойдет светло-голубой оттенок гель-лака, а френч и лунный дизайн в бело-голубой цветовой гамме можно вполне использовать в качестве повседневного маникюра.
Если вы думаете, что голубой маникюр вряд ли можно назвать модным, это не так.
В списке нейл-тенденций 2020-го — светлый маникюр, так что пастельный голубой лак вполне может обеспечить вам попадание в тренд.
Можно использовать его, чтобы накрасить ногти в один тон.
Или же, к примеру, нанести голубой на несколько ногтей, оставив при этом два-три на каждой руке "чистыми" для создания другого цветового акцента.
Ногти по-прежнему украшают геометрическими фигурами, а также цветовыми блоками разной формы, с разными очертаниями.
В таком маникюре играйте на контрасте и к голубому цвету добавьте, например, яркий синий, лимонный желтый или розовый.
Можно пойти другим путем — смягчить линии и "примерить" эффект омбре.
Если же в вашем распоряжении сразу несколько голубых оттенков, сделайте градиент в варианте, когда цвет переходит от одного ногтя к другому.
Также сохраняется мода на маникюр с блестками, поэтому вы можете голубой цвет дополнить глиттером — золотым или серебряным.
Какому бы варианту вы в итоге не отдали предпочтение, модный образ обеспечен!
Голубой лак может послужить отличным фоном при создании нейл-арта.
Но в этом случае придется обратить внимание на то, какой именно голубой оттенок вы выбираете.
Лучше всего, чтобы это был светлый, нежный голубой с молочно-белой базой.
С ним сочетать другие оттенки лаков легче, чем с более насыщенными небесно-голубым или, скажем, васильковым.