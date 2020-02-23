Скачать
Воскресенье, 23.02.2020
Скалецкая: Люди не прислушиваются к информации Минздрава о коронавирусе
Скалецкая: Люди не прислушиваются к информации Минздрава о коронавирусе
Семена: В Крыму многие люди думают, что Украина отстранилась от них
Семена: В Крыму многие люди думают, что Украина отстранилась от них
Беринчик в ярком бою по очкам победил аргентинца Сармиенто (Фото)
Беринчик в ярком бою по очкам победил аргентинца Сармиенто (Фото)
Кто представит Украину на Евровидении 2020: имя победителя Нацотбора
Кто представит Украину на Евровидении 2020: имя победителя Нацотбора

Одежда, которая должна быть в гардеробе женщин невысокого роста

Смотрите фото (9)
Одежда, которая должна быть в гардеробе женщин невысокого роста
03:01 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Восемь базовых вещей для девушек невысокого роста, которые визуально "вытянут" фигуру.

  • 1

    Платье приталенного силуэта

    Мешковатые наряды однозначно не для девушек невысокого роста. Миниатюрнее и стройнее фигура будет смотреться в платье приталенного силуэта. Особенно актуально платье с запахом. Такой наряд превращает женщину в хрупкое и грациозное создание. V-образная горловина эффектно удлиняет шею. Диагональное пересечение тканей визуально делает фигуру выше и стройнее, талия становится отчетливой, плечи сужаются. Стильным дополнением такого наряда станет обувь на каблуке и небольшой клатч на тонком ремешке.

  • 2

    Белая рубашка

    Белая рубашка — это базовый элемент гардероба любой женщины. Не составляют исключение и обладательницы невысокого роста. Такой вид одежды универсален и сочетается со многими элементами гардероба. Наиболее актуальный вариант — белая рубашка с воротником стойка, с длинным рукавом, на пуговицах. В качестве материала может быть использован как хлопок, так и шелк или шифон.

    Полезный совет: Для формирования стильного образа можно не застегивать пару верхних пуговиц, тем самым создавая привлекательный V-образный вырез.

  • 3

    Платье средней длины

    Девушки невысокого роста могут с легкостью носить платья мини. Но что делать зрелым женщинам, чей рост 160 см и ниже? Платье средней длины — актуальный выбор для любого возраста. Молоденьким красавицам оно придаст шарм и очарование, зрелым женщинам — женственность и привлекательность. Преимущества платья средней длины очевидны. Во-первых, оно эффектно подчеркнет красоту ног. В во-вторых, сделает талию визуально тоньше, а фигуру грациознее. Обувь для такого наряда — элегантные туфли-лодочки на шпильке.

  • 4

    Футболка или майка с V-образным вырезом

    V-образный вырез — один из приемов, которым пользуются модельеры, чтобы визуально сделать фигуру стройнее и привлекательнее. Невысоким девушкам следует обратить внимание на одежду с таким фасоном горловины. Майки и футболки — элемент повседневного гардероба. V-образный вырез придает этой одежде элегантность и привлекательность. Для повседневного ношения можно приобрести майку или футболку из хлопкового трикотажа или хлопка. Такая одежда подойдет и для праздничного мероприятия. Единственное, она должна быть из кашемира или натурального шелка.

  • 5

    Кардиган

    Кардиган — один из базовых элементов гардероба. В зависимости от сезона его шьют из тонкого трикотажа — для теплого времени года и плотной ткани — для зимних холодов. Для невысоких женщин длина кардигана должна быть не ниже колена. Длинные модели делают фигуру непропорциональной. В зависимости от типа фигуры фасон кардигана может быть разным:

    •"Яблоко" - подойдут изделия простого кроя и минималистического стиля.

    •"Груша" - модели со свободным верхом.

    •"Перевернутый треугольник" - модели с асимметричным низом, подчеркивающим бедра.

    •"Песочные часы" - разнообразные модели, зависящие от индивидуального вкуса.

  • 6

    Жакет

    Жакет или короткая куртка зрительно выделяют линию талии и сдвигают ее чуть выше. Это отличный вариант для девушек невысокого роста. Универсальность жакета неоценима. Его можно носить как с майкой, футболкой, так и с рубашкой или блузой. Выбор зависит от создаваемого образа. Лучший фасон жакета для невысокой женщины: приталенный силуэт, длина до середины бедра, однобортный. Для различных мероприятий жакеты могут изготавливаться из разных тканей: шерсти, трикотажа, драпа, кашемира. Обладательницам невысокого роста лучше остановить выбор на однотонных моделях.

  • 7

    Классические брюки

    Черные классические брюки прямого кроя — незаменимый элемент гардероба для женщин невысокого роста. Цвет брюк также может быть темно-коричневым или темно-синим. Невысоким девушкам следует избегать моделей с манжетами внизу, которые визуально укорачивают ноги. Длина брюк может быть как до щиколотки, так и ниже.

  • 8

    Юбка-карандаш

    В гардеробе женщины невысокого роста обязательно должна быть юбка-карандаш. Оптимальный вариант — модель темно-серого, темно-синего или черного цвета. Такая юбка универсальна и сможет гармонично сочетаться с разными элементами одежды будь то нарядная блуза или деловой костюм. Для увеличения визуальной стройности желательно подбирать колготы под цвет юбки.

Животный принт снова в моде: 10 стильных сочетаний стритстайла

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Мода, Гардероб, Стиль, Базовые вещи, Низкий рост, Мода 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Протесты на Харьковщине: местные жители перекрывали трассу (Видео)
02 Яркое открытие: Верка Сердючка начала финал Нацотбора (Видео)
03 Доктор Комаровский посетил Новые Санжары: Вопросов куча, ответов нет
04 "Неясный" способ заражения: ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса
05 Количество зараженных в Италии стремительно растет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Скалецкая об обстановке в санатории: У нас все хорошо
Скалецкая об обстановке в санатории: У нас все хорошо
На парламентских выборах Ирана лидирует оппозиция
На парламентских выборах Ирана лидирует оппозиция
В Запорожье неизвестные зарезали криминального авторитета
В Запорожье зарезали криминального авторитета
Есть и худеть: продукты, которые можно есть поздним вечером
Есть и худеть: продукты, которые можно есть поздним вечером
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь