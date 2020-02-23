Одежда, которая должна быть в гардеробе женщин невысокого роста

1 Платье приталенного силуэта Мешковатые наряды однозначно не для девушек невысокого роста. Миниатюрнее и стройнее фигура будет смотреться в платье приталенного силуэта. Особенно актуально платье с запахом. Такой наряд превращает женщину в хрупкое и грациозное создание. V-образная горловина эффектно удлиняет шею. Диагональное пересечение тканей визуально делает фигуру выше и стройнее, талия становится отчетливой, плечи сужаются. Стильным дополнением такого наряда станет обувь на каблуке и небольшой клатч на тонком ремешке.

2 Белая рубашка Белая рубашка — это базовый элемент гардероба любой женщины. Не составляют исключение и обладательницы невысокого роста. Такой вид одежды универсален и сочетается со многими элементами гардероба. Наиболее актуальный вариант — белая рубашка с воротником стойка, с длинным рукавом, на пуговицах. В качестве материала может быть использован как хлопок, так и шелк или шифон. Полезный совет: Для формирования стильного образа можно не застегивать пару верхних пуговиц, тем самым создавая привлекательный V-образный вырез.

3 Платье средней длины Девушки невысокого роста могут с легкостью носить платья мини. Но что делать зрелым женщинам, чей рост 160 см и ниже? Платье средней длины — актуальный выбор для любого возраста. Молоденьким красавицам оно придаст шарм и очарование, зрелым женщинам — женственность и привлекательность. Преимущества платья средней длины очевидны. Во-первых, оно эффектно подчеркнет красоту ног. В во-вторых, сделает талию визуально тоньше, а фигуру грациознее. Обувь для такого наряда — элегантные туфли-лодочки на шпильке.

4 Футболка или майка с V-образным вырезом V-образный вырез — один из приемов, которым пользуются модельеры, чтобы визуально сделать фигуру стройнее и привлекательнее. Невысоким девушкам следует обратить внимание на одежду с таким фасоном горловины. Майки и футболки — элемент повседневного гардероба. V-образный вырез придает этой одежде элегантность и привлекательность. Для повседневного ношения можно приобрести майку или футболку из хлопкового трикотажа или хлопка. Такая одежда подойдет и для праздничного мероприятия. Единственное, она должна быть из кашемира или натурального шелка.

5 Кардиган Кардиган — один из базовых элементов гардероба. В зависимости от сезона его шьют из тонкого трикотажа — для теплого времени года и плотной ткани — для зимних холодов. Для невысоких женщин длина кардигана должна быть не ниже колена. Длинные модели делают фигуру непропорциональной. В зависимости от типа фигуры фасон кардигана может быть разным: •"Яблоко" - подойдут изделия простого кроя и минималистического стиля. •"Груша" - модели со свободным верхом. •"Перевернутый треугольник" - модели с асимметричным низом, подчеркивающим бедра. •"Песочные часы" - разнообразные модели, зависящие от индивидуального вкуса.

6 Жакет Жакет или короткая куртка зрительно выделяют линию талии и сдвигают ее чуть выше. Это отличный вариант для девушек невысокого роста. Универсальность жакета неоценима. Его можно носить как с майкой, футболкой, так и с рубашкой или блузой. Выбор зависит от создаваемого образа. Лучший фасон жакета для невысокой женщины: приталенный силуэт, длина до середины бедра, однобортный. Для различных мероприятий жакеты могут изготавливаться из разных тканей: шерсти, трикотажа, драпа, кашемира. Обладательницам невысокого роста лучше остановить выбор на однотонных моделях.

7 Классические брюки Черные классические брюки прямого кроя — незаменимый элемент гардероба для женщин невысокого роста. Цвет брюк также может быть темно-коричневым или темно-синим. Невысоким девушкам следует избегать моделей с манжетами внизу, которые визуально укорачивают ноги. Длина брюк может быть как до щиколотки, так и ниже.