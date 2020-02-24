Мода 2020: вещи, с которыми нужно быть особо осторожными (Фото)

1 Как и косметика, одежда должна подбираться с учетом возраста. Стиль должен изменяться, когда вы становитесь старше. Любимая блузка, которая смотрелась на вас прекрасно, когда вам было восемнадцать, может навредить вашей внешности и прибавить вам лет. Колготки в сетку Сетчатые колготки или колготки с выразительным рисунком уместны только на модном показе или в рамках оригинальной фотосессии. В повседневной жизни такие колготки выглядят достаточно провокационно, к тому же они могут добавить вам пару десятков лет. Отдавайте свое предпочтение плотным однотонным колготам без отделки и узоров. Они обеспечат вам элегантный и утонченный вид в любой ситуации.

2 Рукава "летучая мышь" Блузки и свитера с рукавами, напоминающими крылья, подходят далеко не каждой – они хорошо смотрятся лишь на девушках со стройной фигурой. Если у вас есть некоторые претензии к вашему силуэту, вам лучше отказаться от подобных моделей. Широкие участки ткани под руками визуально сливаются с телом, превращая ваш силуэт в шар и делая вас массивнее. Лучше не носите одежду со слишком широкими рукавами и вообще, подбирайте вещи точно по своему размеру.

3 Мешковатые вещи Мешковатые вещи нарушают баланс в силуэте, они скрывают очертания вашей фигуры и добавляют вам много лет. Специалисты рекомендуют отказаться от подобного кроя. Если вы носите слишком мешковатую одежду, фигура исчезает за ее очертаниями и вы выглядите слишком массивно. Избавьтесь от растянутых трикотажных платьев и другой бесформенной одежды, постарайтесь носить платья по фигуре – они всегда смотрятся стильно и элегантно. Если у вас есть мешковатое или прямое платье, от которого вы не хотите отказываться, просто сочетайте его с жакетом, который позволит вам подчеркнуть талию.

4 Одежда из необычной фактурной ткани Не стоит сочетать блузку из плотной текстурной ткани в сетку с брюками из полупрозрачной ткани. Это неудачная идея! Помните, что сочетать экзотические варианты ткани всегда может быть достаточно сложно. К тому же экстравагантную одежду нельзя носить на повседневной основе. Если вы хотите пополнить свой гардероб чем-то более универсальным, выбирайте вещи из традиционных качественных материалов, которые не будут искажать очертания вашей фигуры.

5 Одежда со стразами, крупным принтом и другими украшениями Такие детали, как полупрозрачные вставки, вышитые сердечки или стразы на одежде, гарантированно делают вас старше. Это не значит, что вам следует полностью отказаться от отделки на одежде, просто используйте только варианты, которые соответствуют вашему стилю. Впрочем, некоторые модные эксперты более категоричны: они утверждают, что по-настоящему стильные люди полностью отказываются от одежды с отделкой, потому что она выглядит безвкусно и прибавляет лет своей обладательнице.

6 Милые рисунки и надписи Постарайтесь перестать тратить деньги на футболки с яркими надписями или рисунками вроде букетов летних цветов. Держитесь подальше от недолговечных модных направлений. Вместо этого постарайтесь выбирать вещи, которые не выйдут из моды в ближайшие же несколько месяцев. Выбирайте монохромные футболки с изящным вырезом и минималистичным дизайном. Обязательно обращайте внимание на то, чтобы вещи хорошо сидели. Старайтесь делать выбор в пользу классических изысканных моделей, которые пройдут испытание временем.

7 Вещи земляных тонов Серо-зеленый, оливковый, темно-желтый, фисташковый и коричневый – сложные оттенки, которые подходят далеко не всем. В большинстве случаев они акцентируют морщинки и придают лицу нездоровый вид. Постарайтесь заменить монохромные вещи земляных тонов на вещи в пудровых или кофейных тонах. Они смотрятся куда более женственно и элегантно.

8 Вещи, напоминающие обивку дивана или шторы Специалисты по стилю отмечают, что некоторые люди с трудом отказываются от устаревших тенденций. Выбор вещей прошлых десятилетий – это настоящее модное преступление, потому что в результате вы выглядите значительно старше. Помните, что невозможно носить твидовые пиджаки и блузки в мелкий цветочек без последствий – вы будете выглядеть неуместно. Стремитесь к простым, классическим вещам без рисунков и отделки – такая одежда не теряет свою актуальность со временем.

9 Утепленные объемные шапки Вам не нужно выбирать между красотой и комфортом, вы можете наслаждаться и тем, и другим. Просто избегайте массивных шапок с подчеркнутыми швами и отделкой цветами или стразами. Замените такие шапки на шапочки без формы, теплые капюшоны или шапки с помпонами. Не выбирайте модели со стразами и другими милыми деталями.

10 Украшения с жемчугом или массивными камнями Жемчуг – это классика, которую многие из нас носят неправильно. Не стоит стремиться к массивным украшениям. Берите пример со звезд: они носят ожерелья с небольшими жемчужинами. Жемчужное украшение с большим количеством элементов и переплетающимися нитями, которое вы унаследовали от бабушки, будет смотреться на вас не лучшим образом, особенно если вы будете носить его со свитером или джинсовой рубашкой. То же касается и украшений с крупными камнями – они искажают силуэт и старят. Выбирайте деликатные украшения с небольшими подвесками.

11 Неправильный выбор делового костюма Если вы пытаетесь скрыть недостатки своих бедер, рук или талии с помощью бесформенного темного жакета, вы совершаете большую ошибку. В результате вы будете выглядеть старше своих лет и не слишком привлекательно. Вам следует выбирать одежду, подчеркивающую силуэт и не нарушающую пропорций фигуры. Помните, что монохромные костюмы уже не в моде. Чтобы не казаться старше, сочетайте юбку потемнее с более светлым жакетом или наоборот.