Маникюр 2020: главные тенденции и тренды сезона "весна" (Фото)

1 Этот прелестный весенний маникюр – прекрасный способ показать, что вы не следуете в фарватере моды, а умело используете все главные тренды весны 2020! Модный лунный маникюр звучит совершенно по-новому, когда для него выбран актуальный пастельно-персиковый гель-лак в компании с голубым. Ну, а "сердечный" дизайн, украшающий безымянные пальцы, никогда не устареет!

2 Однотонный маникюр деликатного сиреневого цвета, дополненный воздушной аппликацией в виде растительного орнамента на безымянных пальцах. Привлекающий внимание, но неброский, он украсит ногти любой длины. Нейтральные цвета позволяют носить его на официальные мероприятия.

3 Стильный, красивый, современный маникюр, выполненный в двух цветах спокойных оттенков, которые будут сочетаться с любым стилем вашей одежды. Прекрасно подойдет как для коротких, так и для длинных ногтей. Легко сделать в домашних условиях.

4 Женственно и свежо. Цветочный дизайн всегда актуален, особенно в теплое время года. Пастельный розовый в качестве основного и дизайн из роз на безымянные пальцы – отличное решение для повседневного маникюра в весенне-летнем сезоне 2020. Рисунок можно нанести иголкой лаками зеленого, красного и белого оттенков, можно использовать наклеивающийся дизайн, либо нарисовать кистью.

5 Мягкий оттенок с объемными акриловыми узорами составит универсальный ансамбль для повседневной, деловой и вечерней одежды, приятно освежит ваш облик, добавит нотку романтики. Маникюр соответствует любому времени года и особенно актуален для весны 2020, в палитру которой входит пастельный розовый. Благодаря неброскому цветовому решению дизайн не надоест долгое время. Походит в качестве свадебного.

6 Французский маникюр с удлинением ногтевой пластины, выполненный светло-розовым гелем. Необычное звучание уже ставшему классикой дизайну придают элементы лунного маникюра, покрытого прозрачным гелем, через который видны естественные лунки ногтей. Стразы, прикрепленные по линии "луны" на одном из пальцев каждой руки, придают дизайну праздничное настроение. Хорошо подходит для свадебного маникюра.

7 Винный красный и розовая пастель – сочетание модных цветов этой весны. Насыщенный темный оттенок равномерно переходит в светлый, а по середине они стыкуются абстрактным рисунком на прозрачной основе. Декорирование золотом добавляет благородное звучание и логическое завершение дизайну. Такое решение составит гармоничный ансамбль к вечернему платью аналогичных тонов. Подходит к квадратным ногтям.

8 Экстравагантный маникюр в стиле диско. Аккуратно выполненный градиент от светло-сиреневого к фиолетовому закреплен глянцевым топом с мелким шиммером. Покрытие одного из ногтей песочным лаком серебристого цвета с вкраплениями крупных блесток создает иллюзию на диско-шар. В совокупности с ярким цветочным орнаментом создается полноценный образ 70-х годов.

9 Нежный, простой, аккуратный маникюр. Три умело подобранных оттенка розового прекрасно сочетаются между собой не соревнуясь. Эти цвета идеальны для ношения юной девушкой. Структура плотного крема прекрасно смотрится на коротких ногтях, но достаточно требовательна к обработке свободного края. Крем способен подчеркнуть любые неровности.

10 Маникюр в стиле Тиффани с нежным бирюзовым покрытием постепенно входит в моду. Яркий и свежий, он подойдет для теплого времени года. Такой маникюр понравится активным и уверенным в себе девушкам. Он будет отлично смотреться на любых ноготках, даже самых коротких. Отдельно можно украсить один ноготок специальной термопленкой.

11 Маникюр с использованием техники китайской росписи ногтей. Выполненный в нежных тонах, он станет визитной карточкой любого нетривиального образа. Такой дизайн прослужит долго, благодаря подобранным качественным материалам, применяемых в работе.

12 Яркий и необычный маникюр, в основе которого лежит китайская роспись ногтей. Благодаря этой технике, любимый всеми френч превращается в оригинальный дизайн. Интересное сочетание цветов и идеальная проработка рисунка рождают поистине роскошный образ. Носится такой маникюр долго, ведь в работе применяются качественные материалы.

13 Идеальное сочетание французского и лунного маникюра. Дуэт бежевого и белого цветов создает оптимальный вариант для офисных работников, компании которых следят за поддержанием корпоративного стиля. Нежный и выразительный, он продержится на ваших ногтях более двух недель, ведь в работе применяется технология Soak Off.

14 Сочетание френча и одного из популярнейших дизайнов, бабочек – беспроигрышный вариант для свидания на пороге весны. Использован лак цвета морской волны с эффектом металлического шиммера. Пластина ногтя покрыта прозрачным лаком, чтобы все внимание досталось рельефным бабочкам, "присевшим" на безымянные пальцы. Предпочтительнее ногти средней длины, миндалевидной формы – на квадратных ногтях искажаются пропорции крыльев бабочки.

15 Весной каждая красавица стремится выглядеть превосходно. Солнечный желтый цвет, дополненный белыми и черными полосками, выглядит по-весеннему ярко. Строгие ровные линии делают маникюр более универсальным, поэтому такие ногти уместно будет увидеть не только у подростка, но и у более взрослых женщин.

16 Женственный и аккуратный маникюр уместен на руках каждой женщины. Нежный цвет и несколько абстракций, подчеркнутых стразами, — залог великолепного внешнего вида ваших рук. Такой вариант маникюра будет великолепно выглядеть на ногтях любой длины.

17 Классический френч в сочетании с бело-голубым дизайном. Роспись растительным узором подчеркивает яркость цветовой гаммы за счет взаимодействия доминирующих цветов фона и рисунка – основной цвет становится цветом прорисовки, и наоборот. Четкая форма и изгиб арок ногтей придают завершенность образу. Маникюр подходит к повседневному стилю для зимне-весеннего периода, а также в качестве праздничного.

18 Графичный дизайн в полоску, подчеркиваемый формой ногтей, и горошек органично сочетаются с бантами и сердцем в романтическом стиле. Классическая сине-белая палитра прекрасно впишется в весенний образ сезона 2020. Кромки в горошек имитируют французский маникюр. Веселый и немного дерзкий маникюр подойдет молодым девушкам и самым юным модницам в качестве повседневного или праздничного решения образа.

19 Лиловый оттенок в моде всегда, а уж нежно-лиловый и вовсе фаворит многих девушек. С таким цветом ногтей рука смотрится намного изящнее, цвет кожи, если с ним есть какие-то проблемы, выглядит более здоровым, а сами пальцы — тонкими и длинными. Оригинальное украшение одного ногтя на каждой руке добавляет оригинальности, сочетание страз и рисунков выделяет этот маникюр из многих, делает его богатым.

20 Нежные цвета и женственные узоры — это спасение для любой девушки. Сочетание нежного мятного оттенка с розами несколько упрощенного вида придает маникюру легкости и своеобразной девичьей игривости, но выглядит женственно, просто и неброско. Стразы помогают создать необычные формы и плавные линии, выделяя часть ногтя естественного цвета, а весь маникюр отлично украшает даже короткую длину ногтей.