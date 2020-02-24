Поклонницам стритстайла посвящается: лучшие образы будущего сезона

1 Пиджак Пиджаки, как всегда, будут практически везде! Они захватят ваши любимые магазины, мир стритстайла и образы знаменитостей. Как их носить? Да с любыми вещами, без исключений. Пиджаки оверсайз остаются сильным трендом, однако будущей весной рекомендуем носить их со стильным поясом.

2 Базовые вещи У нас часто бывают дни, когда невозможно подобрать наряд. Что делать в этом случае? Вдохновиться образом, что на фото и сделать ставки на базовые вещи гардероба. Голубые джинсы, белая футболка... Если хотите придать образу гламурности, возьмите оригинальную сумочку и пояс.

3 Плащ Классика, которая всегда работает. Плащи никогда не выходят из моды, ведь это одна из тех вещей, которые всегда спасают в момент наименьшего вдохновения. Плащ бежевого цвета придает любому образу элегантности и утонченности. Сочетайте его с широкими джинсами, чтобы достичь эффекта ретро. Кроме того, плащ идеально подходит для прохладных весенних вечеров.

4 Леопардовая юбка миди Леопардовый принт все еще остается в тренде, хотя рядом с ним популярность снова завоюет принт зебры и змеи. Юбка миди с леопардовым принтом – идеальный вариант для стильного и гламурного образа весны. Сочетайте ее с однотонными базовыми вещами. Успех гарантрирован.

5 Аксессуары XS Нам нравится все в этом образе. Юбка миди, блузка (трендового фисташкового цвета), туфли без задника с зауженным носком и маленькая сумочка, которая несколько месяцев входит в список главных трендов. Фешн-блогер Леони Ханне выбрала маленькую сумочку желтого цвета от бренда Jacquemus. За несколько часов это знаменитое фото с микроскопической сумочкой стало вирусным. Однако если вам нужно что-то практичнее, вы всегда можете взять клатч или просто маленькую сумку.

6 Белая рубашка и юбка миди Прекрасный наряд для выхода на работу. В холодные дни эту комбинацию нужно сочетать с классическим тренчем бежевого цвета. Лучше всего будет выглядеть кожаная юбка коричневого цвета. Тем более, что кожаные вещи будут трендом весны. Ну и дополните образ одним из самых стильных аксессуаров для волос – объемным обручем.

7 Монохромный образ черного цвета Мы уже много раз говорили, что черный цвет – самый популярный, самый универсальный в мире моды. Даже Коко Шанель не раз подтверждала, что это самый красивый и гармоничный цвет. Кроме того, он делает фигуру визуально стройнее, скрывает ее недостатки. В черном цвете получаются замечательные образы самых разных стилей. Если вы хотите выглядеть элегантно и стройно, то сделайте ставки на монохромный образ в черном цвете. Это любимая комбинация знаменитостей и моделей.

8 Белые штаны Нам нравятся белые штаны, так как это одна из самых популярных и универсальных вещей. Да, полные девушки зачастую боятся носить такие брюки, но ни в коем случае нельзя отказываться от белых блузок, футболок, платьев... Чтобы точно не прогадать, выберите модель на высокой талии, чтобы ноги казались длинными и стройными. Сочетайте белые брюки с классическим пиджаком.

9 Высокие сапоги Высокие сапоги – главный тренд зимы. Весной такая обувь тоже будет очень популярной, пока будут удерживаться холода. Их красота и стиль в высоком голенище (выше колен). Так что не теряйте ни минуты, скорее отправляйтесь за покупками. Такие сапоги идеально сочетаются с весенними пальто.