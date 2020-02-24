Стильный макияж 2020: тонкости, о которых должна знать любая девушка (Фото)

Определите форму разреза глаз
Перед началом работы вы должны хорошо изучить форму разреза глаз, подбирая наиболее подходящую технику для растушевки.
Женские глаза могут быть: посаженные как близко и широко, так и глубоко; слегка или чересчур выпуклые; узкие восточные; имеющие нависшее веко; формы миндаля; с немного опущенными уголками; крупные или маленькие.
Под каждый вариант разработана особая техника. При ее использовании применяются тени именно так, чтобы выгодно выделить взгляд.
Изучите строение глаза
Сделать мэйкап правильно и качественно не получится, если вы не будете знать, какая часть, к примеру, называется контуром нижнего века.
Пользуйтесь тремя кисточками
Нужно иметь три косметические кисточки: первую - для растушевки; вторую - плоскую; третью - срезанную под углом. Не стоит забывать их мыть, потому что они быстро загрязняются.
Пренебрежение основой сыграет не в вашу пользу
Если вам важно сохранить макияж до вечера, база под тени - основное условие, наносится такое средство на поверхность всего века. Основа позволит сохранить яркость колера и предотвратит сползание теней.
Разнообразьте косметические средства
На рынке представлены тени различной текстуры: кремообразные; прессованные; рассыпчатые.
Каждый тип обладает своими преимуществами:
Крем-тени - подойдут в роли основы для других теней, если вы покрываете ими подвижное веко, а также в сольном варианте.
Рассыпчатые тени имеют, как правило, интенсивный пигмент, они хороши, как яркий акцент и наносятся только на базу.
Прессованных теней представлена широчайшая палитра, и они очень удобны в применении.
Используйте палитру из четырех оттенков
Наиболее светлый тон используется, как хайлайтер, под бровью.
Средне-светлый тон накладывают обычно на верхнее подвижное веко.
Цветом немного темнее выделяется складка на верхнем веке.
Наиболее темным проставляется акцент на наружных уголках.
Эти палетки удобны, так как в них собраны самые удачные сочетания цветов и их оттенков.
"Вбивающие" движения для основного цвета…
Похлопывая, необходимо нанести аккуратно тени на область всего века. Этот стиль позволит предотвратить осыпание и прибавить контрастности оттенку ваших теней.
…и круговые для лучшей растушевки
Постарайтесь растушевывать тени мягкой пушистой кистью, делая круговые движения, чтобы добиться плавного слияния одного тона с другим.
Складка на верхнем веке
Именно корректно наложенные тени в этой области создают желаемый эффект дымки.
После наложения теней, заботливо затушуйте вдоль складки века кисточкой номер один для растушевки.
Белый теневой карандаш - усилитель цвета
При необходимости сделать ярче цвет теней, выделите вначале веко белым карандашом, растушуйте его и затем нанесите тени.
Не бойтесь экспериментов
Если у вас получились слишком резкие разграничения между тенями, не расстраивайтесь. При помощи плавной растушевки вы сможете придать глазам любую форму.
Карандаш для глаз, используемый под тени
Находка для неопытных визажистов - взять карандаш, чтобы обрисовать контур для нанесения теней.
Финиш макияжа - закрепляющий спрей
Старайтесь делать макияж не с закрытыми глазами, а открыв их.
Многие девушки, имея нависшую форму век, делают ошибку, закрывая глаз. В итоге выходит, что макияж подчеркивает все недочеты, присущие этому строению.
Нанося тени, придется слегка приподнять голову
Так вам удастся лучше разглядеть нужную границу для растушевки и яркость цвета.
Зафиксируйте весь макияж специальным спреем, чтобы он дольше держался.
Не унывайте, если вам не удается с первого раза достичь идеала. С помощью практики и наших советов со временем вы сможете сделать свои глаза красивыми, а взгляд - выразительным.