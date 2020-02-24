Стильный макияж 2020: тонкости, о которых должна знать любая девушка (Фото)

1 Определите форму разреза глаз Перед началом работы вы должны хорошо изучить форму разреза глаз, подбирая наиболее подходящую технику для растушевки.

2 Женские глаза могут быть: посаженные как близко и широко, так и глубоко; слегка или чересчур выпуклые; узкие восточные; имеющие нависшее веко; формы миндаля; с немного опущенными уголками; крупные или маленькие. Под каждый вариант разработана особая техника. При ее использовании применяются тени именно так, чтобы выгодно выделить взгляд.

3 Изучите строение глаза Сделать мэйкап правильно и качественно не получится, если вы не будете знать, какая часть, к примеру, называется контуром нижнего века.

4 Пользуйтесь тремя кисточками Нужно иметь три косметические кисточки: первую - для растушевки; вторую - плоскую; третью - срезанную под углом. Не стоит забывать их мыть, потому что они быстро загрязняются.

5 Пренебрежение основой сыграет не в вашу пользу Если вам важно сохранить макияж до вечера, база под тени - основное условие, наносится такое средство на поверхность всего века. Основа позволит сохранить яркость колера и предотвратит сползание теней.

6 Разнообразьте косметические средства На рынке представлены тени различной текстуры: кремообразные; прессованные; рассыпчатые. Каждый тип обладает своими преимуществами: Крем-тени - подойдут в роли основы для других теней, если вы покрываете ими подвижное веко, а также в сольном варианте. Рассыпчатые тени имеют, как правило, интенсивный пигмент, они хороши, как яркий акцент и наносятся только на базу. Прессованных теней представлена широчайшая палитра, и они очень удобны в применении.

7 Используйте палитру из четырех оттенков Наиболее светлый тон используется, как хайлайтер, под бровью. Средне-светлый тон накладывают обычно на верхнее подвижное веко. Цветом немного темнее выделяется складка на верхнем веке. Наиболее темным проставляется акцент на наружных уголках. Эти палетки удобны, так как в них собраны самые удачные сочетания цветов и их оттенков.

8 "Вбивающие" движения для основного цвета… Похлопывая, необходимо нанести аккуратно тени на область всего века. Этот стиль позволит предотвратить осыпание и прибавить контрастности оттенку ваших теней. …и круговые для лучшей растушевки Постарайтесь растушевывать тени мягкой пушистой кистью, делая круговые движения, чтобы добиться плавного слияния одного тона с другим.

9 Складка на верхнем веке Именно корректно наложенные тени в этой области создают желаемый эффект дымки. После наложения теней, заботливо затушуйте вдоль складки века кисточкой номер один для растушевки.

10 Белый теневой карандаш - усилитель цвета При необходимости сделать ярче цвет теней, выделите вначале веко белым карандашом, растушуйте его и затем нанесите тени.

11 Не бойтесь экспериментов Если у вас получились слишком резкие разграничения между тенями, не расстраивайтесь. При помощи плавной растушевки вы сможете придать глазам любую форму.

12 Карандаш для глаз, используемый под тени Находка для неопытных визажистов - взять карандаш, чтобы обрисовать контур для нанесения теней.

13 Финиш макияжа - закрепляющий спрей Старайтесь делать макияж не с закрытыми глазами, а открыв их. Многие девушки, имея нависшую форму век, делают ошибку, закрывая глаз. В итоге выходит, что макияж подчеркивает все недочеты, присущие этому строению.