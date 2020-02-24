Скачать
Понедельник, 24.02.2020
Минэкономики прогнозирует рекордный урожай зерновых
Минэкономики прогнозирует рекордный урожай зерновых
Коронавирус: еще две страны сообщили о первых случаях заражения
Коронавирус: еще две страны сообщили о первых случаях заражения
Суркис жестко раскритиковал УАФ
Суркис жестко раскритиковал УАФ
В элегантном платье: Стильный выход Иванки Трамп (Фото)
В элегантном платье: Стильный выход Иванки Трамп (Фото)

Стильный макияж 2020: тонкости, о которых должна знать любая девушка (Фото)

Смотрите фото (16)
Стильный макияж 2020: тонкости, о которых должна знать любая девушка (Фото)
16:03 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Макияж - это не настолько сложный процесс, что умело выполнить его смогут только визажисты. Используя некоторые навыки, любая девушка может справиться с ним сама, не прилагая адских усилий.

  • 1

    Определите форму разреза глаз

    Перед началом работы вы должны хорошо изучить форму разреза глаз, подбирая наиболее подходящую технику для растушевки.

  • 2

    Женские глаза могут быть: посаженные как близко и широко, так и глубоко; слегка или чересчур выпуклые; узкие восточные; имеющие нависшее веко; формы миндаля; с немного опущенными уголками; крупные или маленькие.

    Под каждый вариант разработана особая техника. При ее использовании применяются тени именно так, чтобы выгодно выделить взгляд.

  • 3

    Изучите строение глаза

    Сделать мэйкап правильно и качественно не получится, если вы не будете знать, какая часть, к примеру, называется контуром нижнего века.

  • 4

    Пользуйтесь тремя кисточками

    Нужно иметь три косметические кисточки: первую - для растушевки; вторую - плоскую; третью - срезанную под углом. Не стоит забывать их мыть, потому что они быстро загрязняются.

  • 5

    Пренебрежение основой сыграет не в вашу пользу

    Если вам важно сохранить макияж до вечера, база под тени - основное условие, наносится такое средство на поверхность всего века. Основа позволит сохранить яркость колера и предотвратит сползание теней.

  • 6

    Разнообразьте косметические средства

    На рынке представлены тени различной текстуры: кремообразные; прессованные; рассыпчатые.

    Каждый тип обладает своими преимуществами:

    Крем-тени - подойдут в роли основы для других теней, если вы покрываете ими подвижное веко, а также в сольном варианте.

    Рассыпчатые тени имеют, как правило, интенсивный пигмент, они хороши, как яркий акцент и наносятся только на базу.

    Прессованных теней представлена широчайшая палитра, и они очень удобны в применении.

  • 7

    Используйте палитру из четырех оттенков

    Наиболее светлый тон используется, как хайлайтер, под бровью.

    Средне-светлый тон накладывают обычно на верхнее подвижное веко.

    Цветом немного темнее выделяется складка на верхнем веке.

    Наиболее темным проставляется акцент на наружных уголках.

    Эти палетки удобны, так как в них собраны самые удачные сочетания цветов и их оттенков.

  • 8

    "Вбивающие" движения для основного цвета…

    Похлопывая, необходимо нанести аккуратно тени на область всего века. Этот стиль позволит предотвратить осыпание и прибавить контрастности оттенку ваших теней.

    …и круговые для лучшей растушевки

    Постарайтесь растушевывать тени мягкой пушистой кистью, делая круговые движения, чтобы добиться плавного слияния одного тона с другим.

  • 9

    Складка на верхнем веке

    Именно корректно наложенные тени в этой области создают желаемый эффект дымки.

    После наложения теней, заботливо затушуйте вдоль складки века кисточкой номер один для растушевки.

  • 10

    Белый теневой карандаш - усилитель цвета

    При необходимости сделать ярче цвет теней, выделите вначале веко белым карандашом, растушуйте его и затем нанесите тени.

  • 11

    Не бойтесь экспериментов

    Если у вас получились слишком резкие разграничения между тенями, не расстраивайтесь. При помощи плавной растушевки вы сможете придать глазам любую форму.

  • 12

    Карандаш для глаз, используемый под тени

    Находка для неопытных визажистов - взять карандаш, чтобы обрисовать контур для нанесения теней.

  • 13

    Финиш макияжа - закрепляющий спрей

    Старайтесь делать макияж не с закрытыми глазами, а открыв их.

    Многие девушки, имея нависшую форму век, делают ошибку, закрывая глаз. В итоге выходит, что макияж подчеркивает все недочеты, присущие этому строению.

  • 14

    Нанося тени, придется слегка приподнять голову

    Так вам удастся лучше разглядеть нужную границу для растушевки и яркость цвета.

    Зафиксируйте весь макияж специальным спреем, чтобы он дольше держался.

    Не унывайте, если вам не удается с первого раза достичь идеала. С помощью практики и наших советов со временем вы сможете сделать свои глаза красивыми, а взгляд - выразительным.

Мода 2020: вещи, с которыми нужно быть особо осторожными (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (16)

Все по теме:

Секреты макияжа, Мода 2020, Макияж 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода
02 OnePlus 8 Pro "засветилась" на реальном снимке (Фото)
03 "Самый красивый преступник в мире" вернулся на подиум (Фото)
04 К чему может привести нехватка магния?
05 Масленица 2020: прикольные поздравления и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине продолжает снижаться стоимость газа
В Украине продолжает снижаться стоимость газа
В Украине появится новая военная стратегия
В Украине появится новая военная стратегия
Названа причина аномально теплой зимы
Названа причина аномально теплой зимы
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.02 – 23.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь