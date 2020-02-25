Маникюр 2020: весенний матовый дизайн ногтей (Фото)

1 Матовый маникюр никого не оставляет равнодушным, и причин этому масса: любой цвет смотрится более выразительно именно в матовом исполнении, матовая поверхность отлично комбинируется с любыми другими материалами, матовый маникюр красив, отлично вписывается в любой стиль и подходит всем женщинам без исключения.

2 Матовая поверхность визуально кажется теплой, бархатистой и нежной, что делает такой маникюр женственным и стильным.

3 Актуальная цветовая палитра 2019 года достаточно широка – в ней есть место и для светлых, и для темных оттенков, но всех их объединяет одно условие – они должны соответствовать понятию натуральности.

4 Не стоит забывать и о том, что сезон влияет на выбор цвета: весной на первое место выходит нежная пастель, летом – яркие краски, которые с приходом осени постепенно вытесняются теплыми насыщенными темными тонами.

5 В целом дизайнеры утверждают, что наиболее выигрышно в матовом исполнении смотрятся именно темные оттенки – бордовый, вишневый, фиолетовый, винный, марсала, шоколадный, графитовый, черный.

6 Хороши будут классические яркие цвета – красный, синий, зеленый.

7 Нежные пастельные краски для матового маникюра будут ничем не хуже.

8 Вы смело можете использовать розовый, голубой, оливковый, бирюзовый, лавандовый, персиковый, а также коралловый, желтый, но разбавленные белым пигментом.

9 Однако подлинная пальма первенства, без сомнения, будет принадлежать нюдовым и белым оттенкам – бежевому, молочному, кремовому, слоновой кости. Обратите внимание также на серый цвет – он отлично сочетается с любыми другими.

10 Контрастные фактуры, как известно, лучше всего подчеркивают и оттеняют достоинства друг друга, поэтому блеск глиттера – идеальная пара для изысканного матового покрытия.

11 Мало того, что блеск в 2020 вообще популярен и присутствует во всех видах дизайна, на матовой поверхности он приобретает новое звучание, добавляя сдержанному маникюру нотки гламура и роскоши.

12 Дуэт глиттера и матового гель-лака можно обыграть по-разному.

13 Это может быть самый простой вариант – монохромный маникюр с акцентными ноготками, полностью покрытыми блестками, а могут быть и более креативные варианты, например, классический или лунный френч, у которых линия улыбки или прикорневая лунка выделены глиттером.

14 Очень нарядно смотрятся на матовой поверхности рисунки с использованием глиттера.

15 Это может быть геометрическая композиция, выполненная частично глянцевым лаком, а частично – блестками, а может быть и простой рисунок, скажем, завитки, прямые или ломаные линии, которые полностью нарисованы с помощью блесток.

16 Что касается цветовых решений, то тут нужно принять во внимание, что темные краски придадут маникюру большую выразительность и некоторую торжественность, а светлые сделают образ романтичным и легким.

17 Если вам хочется чего-то необычного, то можете попробовать скомбинировать матовое омбре и пудру.

18 По сути дела, цветную пудру наносят так, чтобы получалась такая же цветовая растяжка, как и на гель-лаке, но поверхность получается более фактурной, что придает маникюру особый шарм.