Скачать
Вторник, 25.02.2020
Сорванные крыши, поваленные деревья и один погибший: в Украине бушует ураган
Сорванные крыши, поваленные деревья и один погибший: в Украине бушует ураган
Мокрый снег и весеннее тепло: какими будут последние дни зимы
Мокрый снег и весеннее тепло: какими будут последние дни зимы
Названа точная дата возвращения Ярмоленко на футбольное поле
Названа точная дата возвращения Ярмоленко на футбольное поле
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 февраля

Маникюр 2020: весенний матовый дизайн ногтей (Фото)

Смотрите фото (20)
Маникюр 2020: весенний матовый дизайн ногтей (Фото)
09:48 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Матовый маникюр радует нас своим изяществом и благородным шармом уже не первый сезон.

  • 1

    Матовый маникюр никого не оставляет равнодушным, и причин этому масса: любой цвет смотрится более выразительно именно в матовом исполнении, матовая поверхность отлично комбинируется с любыми другими материалами, матовый маникюр красив, отлично вписывается в любой стиль и подходит всем женщинам без исключения.

  • 2

    Матовая поверхность визуально кажется теплой, бархатистой и нежной, что делает такой маникюр женственным и стильным.

  • 3

    Актуальная цветовая палитра 2019 года достаточно широка – в ней есть место и для светлых, и для темных оттенков, но всех их объединяет одно условие – они должны соответствовать понятию натуральности.

  • 4

    Не стоит забывать и о том, что сезон влияет на выбор цвета: весной на первое место выходит нежная пастель, летом – яркие краски, которые с приходом осени постепенно вытесняются теплыми насыщенными темными тонами.

  • 5

    В целом дизайнеры утверждают, что наиболее выигрышно в матовом исполнении смотрятся именно темные оттенки – бордовый, вишневый, фиолетовый, винный, марсала, шоколадный, графитовый, черный.

  • 6

    Хороши будут классические яркие цвета – красный, синий, зеленый.

  • 7

    Нежные пастельные краски для матового маникюра будут ничем не хуже.

  • 8

    Вы смело можете использовать розовый, голубой, оливковый, бирюзовый, лавандовый, персиковый, а также коралловый, желтый, но разбавленные белым пигментом.

  • 9

    Однако подлинная пальма первенства, без сомнения, будет принадлежать нюдовым и белым оттенкам – бежевому, молочному, кремовому, слоновой кости. Обратите внимание также на серый цвет – он отлично сочетается с любыми другими.

  • 10

    Контрастные фактуры, как известно, лучше всего подчеркивают и оттеняют достоинства друг друга, поэтому блеск глиттера – идеальная пара для изысканного матового покрытия.

  • 11

    Мало того, что блеск в 2020 вообще популярен и присутствует во всех видах дизайна, на матовой поверхности он приобретает новое звучание, добавляя сдержанному маникюру нотки гламура и роскоши.

  • 12

    Дуэт глиттера и матового гель-лака можно обыграть по-разному.

  • 13

    Это может быть самый простой вариант – монохромный маникюр с акцентными ноготками, полностью покрытыми блестками, а могут быть и более креативные варианты, например, классический или лунный френч, у которых линия улыбки или прикорневая лунка выделены глиттером.

  • 14

    Очень нарядно смотрятся на матовой поверхности рисунки с использованием глиттера.

  • 15

    Это может быть геометрическая композиция, выполненная частично глянцевым лаком, а частично – блестками, а может быть и простой рисунок, скажем, завитки, прямые или ломаные линии, которые полностью нарисованы с помощью блесток.

  • 16

    Что касается цветовых решений, то тут нужно принять во внимание, что темные краски придадут маникюру большую выразительность и некоторую торжественность, а светлые сделают образ романтичным и легким.

  • 17

    Если вам хочется чего-то необычного, то можете попробовать скомбинировать матовое омбре и пудру.

  • 18

    По сути дела, цветную пудру наносят так, чтобы получалась такая же цветовая растяжка, как и на гель-лаке, но поверхность получается более фактурной, что придает маникюру особый шарм.

  • 19

    Матовая поверхность – идеальная основа для художественной росписи. Она позволяет использовать различные приемы.

Маникюр 2020: главные тенденции и тренды сезона "весна" (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (20)

Все по теме:

Маникюр, Стиль, Дизайн, Идеи маникюра, Стильный маникюр, Нейл-арт, Дизайн маникюра, Дизайн ногтей на весну, Стиль маникюра, Популярный маникюр, Идеи нейл-арта, Матовый дизайн, Маникюр 2020, Идеи маникюра 2020, Весна 2020, Матовый дизайн маникюра, Пастельный дизайн на весну, Весенний матовый дизайн, Весенний дизайн ногтей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые рассказали, как квашеная капуста и другие соленья влияют на иммунитет
02 Проверенные способы, как снизить уровень сахара в крови
03 Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел
04 "С Днем твоего рождения, Мешочек": Елена Кравец растрогала сеть милым поздравлением
05 Коронавирус в Италии: Генконсульство Украины в Милане не будет принимать граждан и выдавать документы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: количество больных в мире превысило 80 000
Коронавирус: количество больных в мире превысило 80 000
Ситуация на Донбассе: боевики стреляли из запрещенного оружия
Ситуация на Донбассе: боевики стреляли из запрещенного оружия
94-летний премьер-министр Малайзии подал в отставку
94-летний премьер-министр Малайзии подал в отставку
Второй день Масленицы-2020: что нужно и нельзя делать в Заигрыш
Второй день Масленицы-2020: что нужно и нельзя делать в Заигрыш
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь