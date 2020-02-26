Маникюр 2020: хищный принт на ногтях весной (Фото)

1 Мало кто ограничивается обычным нанесением лака на ногти, женщины порой превращают свои ногти в настоящие расписные шедевры.

2 Леопардовый принт остаётся модным трендом в одежде и аксессуарах, а также и в маникюре. Леопардовый узор на ногтях выглядит очень оригинально и интересно, да и выполнить его в домашних условиях особого труда не составляет, с этим может справиться даже новичок.

3 В таком маникюре леопардовый узор не обязательно должен быть четко определён, можно использовать совершенно разные цвета. Леопардовый маникюр обычно выполняют на всех ногтях или на одном и нескольких.

4 Удачно выглядит такой маникюр только лишь по краям французского или лунного маникюра или как часть узора.

5 Конечно, цвета для такого маникюра каждый подбирает исходя из своих предпочтений или под цвет своего гардероба. Можно даже сделать каждое пятнышко разным цветом.

6 Перед началом окрашивания ногтей в леопардовый узор, стоит привести свои ноготки в порядок, после чего следует нанести на ногти однотонный фоновый лак для ногтей. После их полного высыхания по поверхности ногтя делаем желтые, оранжевые или другие пятнышки. Тоненькой кисточкой вокруг пятнышек наносится тёмный лак.

7 Его можно также капельками нанести рядом с предыдущими пятнышками. После всего поверх полученного узора нужно нанести закрепитель или прозрачный лак, который придаст вашему маникюру дополнительный блеск.

8 Также можно сделать леопардовый маникюр с помощью более светлых тонов лака, они придадут вашим пятнам больше деликатности, мягкости и нежности. Для этого используйте лаки более приглушенных тонов. Некоторые предпочитают в своем маникюре украшать камешками только один ноготь.

9 Также можно использовать иные животные мотивы, к примеру, наряду с леопардовым, используются также тигровый, заячий или зебровый принт. При исполнении леопардового принта моно также экспериментировать с густотой, цветом и размером пятен.

10 Ваш модный леопардовый маникюр не станет одиноким, ведь «звериный» принт сейчас в моде и в аксессуарах, и одежде, и, конечно же, в интерьере. Однако именно в нейл-дизайне он приковывает к себе максимальное внимание. И это неудивительно, ведь леопардовые ногти смотрятся не просто оригинально, но и необычно.

11 Также подкупает то, что выполнить его совсем несложно, необходимо только немного желания и терпения. А количество и расположение пятен на ваших ногтях зависит только от вашего желания.

12 Как говорится, всё в ваших руках, причем как в прямом, так и в переносном смысле. К тому же, леопардовый принт будет одинаково прекрасно выглядеть как на длинных, так и на коротких ногтях.

13 Выполнение такого маникюра в домашних условиях своими руками требует максимальной аккуратности, а также чувства меры.

14 Слишком мало или чрезмерно много пятен будет одинаково неудачно выглядеть. Также как и использование в этом маникюре слишком радикальных оттенков.

15 Испортить ваш маникюр сможет также неправильно проведённая предварительная обработка ногтей или неудачная их форма. При работе с таким маникюром требуется внимательность и точность.

16 Леопардовый узор на ваших ногтях может быть как классических цветов, так и оригинальных ярких расцветок. Можно также сделать свой маникюр еще более оригинальным, украсив каждое пятнышко другим цветом.

17 Однако идеальным вариантом будет максимально напоминающий шкуру животного рисунок.

18 В процессе работы над маникюром несложно будет так увлечься, что появится такое чувство, будто вы присутствуете на настоящем сафари.

19 А для того, чтобы приручить эту дикую кошку, живущую на вашем маникюре, не нужно бояться творить, мечтать и экспериментировать.