Скачать
Четверг, 27.02.2020
Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)
Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)
В МИД подтвердили случай заражения украинки коронавирусом в Италии
В МИД подтвердили случай заражения украинки коронавирусом в Италии
Бенфика - Шахтер: на кого ставят букмекеры
Бенфика - Шахтер: на кого ставят букмекеры
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 февраля

Маникюр 2020: новинки и идеи весеннего дизайна (Фото)

Смотрите фото (21)
Маникюр 2020: новинки и идеи весеннего дизайна (Фото)
11:12 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Все мы с нетерпением ждем весны, а вместе с ней – и избавления от громоздких пальто, перчаток, шапок и сапог.

  • 1

    Лаки пастельных и спокойных оттенков заиграют красками, если сделать потрясающий лунный маникюр – лунка у основания ногтя должна быть белой и довольно объемной.

  • 2

    Скажем так, если в маникюре френч улыбка в этом году стала тоненькой, то в лунном маникюре лунка стала шире.

  • 3

    Французский маникюр в 2020 году вернулся в тренды, и он постоянно меняется. Весенний маникюр френч становится более ярким.

  • 4

    Сделайте нюдовую основу, а улыбку – цвета оранжевого щербета или салатовую – получится самый модный френч сезона весна 2020. И еще – самый важный штрих – это точки ближе к основанию каждого ноготка.

  • 5

    Французский маникюр с двумя улыбками вместо одной – писк моды. А на весну готовьтесь к зеркальному, или двустороннему френчу. Суть его в том, что вы рисуете тоненькую улыбку и у края ноготка, и у его основания. Это очень необычный, но безумно красивый маникюр.

  • 6

    Ногти родом из 70-х опять в моде. Позвольте себе выйти за рамки привычной вам формы ногтей и сделайте роскошный маникюр.

  • 7

    Если форму сделали – тогда покрывайте ногти любым ярким лаком – и вы в тренде.

  • 8

    Вообще весной желтый цвет будет царить в одежде – модные пальто, куртки и плащи желтого цвета уже начинают покорять сердца женщин всего мира.

  • 9

    Нежный маникюр желтый – броская модная тенденция грядущей весны.

  • 10

    Весной каждая женщина должна расцветать, словно цветочек в саду. Поэтому смело создавайте красный маникюр, розовый маникюр или голубой маникюр – и весь мир будет у ваших ног, ведь вы будете бесподобны.

  • 11

    Кстати, украшать такие ногти не обязательно – позвольте цвету играть первую скрипку.

  • 12

    Мода на здоровые ногти никуда не ушла. Все вы, наверное, видели последствия после наращивания ногтей. Так вот, курс взят на естественную красоту. Но ее важно подчеркнуть.

  • 13

    Если зимой можно было прорисовывать ярким лаком уголки каждого ноготка, то сейчас в моду входит интересный минималистический дизайн ногтей, когда цветным лаком покрывают только часть по краю контура ногтя.

  • 14

    Кто-то приводят ногти в порядок в силу привычки, кто-то делает красивый маникюр по праздникам – когда возникает потребность выйти в люди и показать, что ты в форме.

  • 15

    А третьи отслеживают каждую мелочь – модные цвета лака, дизайн и форма ногтей, и всячески пытается все это если не попробовать воплотить в жизнь, то, по крайней мере, выбрать из этого то, то больше нравится, и идти по жизни с мыслью о том, что она - модная и стильная!

  • 16

    Все мы по-разному воспринимаем те или иные вещи.

  • 17

    Скажем, если начало весны у одних вызывает трепетные чувства, других заставляет бежать в магазины и в срочном порядке обновлять гардероб, то третьи могут вообще ничего не заметить.

  • 18

    Красивый маникюр в последнее время стал не менее важным атрибутом стиля, нежели сумка и обувь. Поэтому он не должен быть скучным, и соответствовать всем канонам современной моды.

  • 19

    Этой весной стоит выбирать цвета, которые максимально приближены к натуральным оттенкам.

  • 20

    Ведь такой маникюр визуально удлинит ваши пальцы, а также сделает руки утонченнее и элегантнее. К слову, можете выбирать оттенки ближе к молочному, розовому, персиковому или карамельному.

Маникюр 2020: хищный принт на ногтях весной (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (21)

Все по теме:

Маникюр, Стиль, Дизайн, Идеи маникюра, Стильный маникюр, Нейл-арт, Дизайн маникюра, Дизайн ногтей на весну, Стиль маникюра, Популярный маникюр, Идеи нейл-арта, Матовый дизайн, Маникюр 2020, Идеи маникюра 2020, Весна 2020, Матовый дизайн маникюра, Весенний дизайн ногтей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении
02 Старичок обогнал всех: самые популярные модели смартфонов 2019
03 Коронавирусная эпидемия: У какой возрастной категории наибольший риск заразиться
04 Итоги дня 26 февраля: Президент учредил День сопротивления российской оккупации, ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе из-за коронавируса
05 Милованов назначил нового заместителя по "аграрке": Кто же это
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Китае: за сутки умерли 29 человек
Коронавирус в Китае: за сутки умерли 29 человек
Глава Минобороны: Минские соглашения выгодны Украине
Глава Минобороны: Минские соглашения выгодны Украине
Прогноз погоды: синоптики прогнозируют мокрый снег, дожди и ночные морозы
В Украине прогнозируют мокрый снег, дожди и ночные морозы
Иракли Макацария обратился к герою шоу &quot;Холостяк-10&quot;
Иракли Макацария обратился к герою шоу "Холостяк-10"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь