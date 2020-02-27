Маникюр 2020: новинки и идеи весеннего дизайна (Фото)

1 Лаки пастельных и спокойных оттенков заиграют красками, если сделать потрясающий лунный маникюр – лунка у основания ногтя должна быть белой и довольно объемной.

2 Скажем так, если в маникюре френч улыбка в этом году стала тоненькой, то в лунном маникюре лунка стала шире.

3 Французский маникюр в 2020 году вернулся в тренды, и он постоянно меняется. Весенний маникюр френч становится более ярким.

4 Сделайте нюдовую основу, а улыбку – цвета оранжевого щербета или салатовую – получится самый модный френч сезона весна 2020. И еще – самый важный штрих – это точки ближе к основанию каждого ноготка.

5 Французский маникюр с двумя улыбками вместо одной – писк моды. А на весну готовьтесь к зеркальному, или двустороннему френчу. Суть его в том, что вы рисуете тоненькую улыбку и у края ноготка, и у его основания. Это очень необычный, но безумно красивый маникюр.

6 Ногти родом из 70-х опять в моде. Позвольте себе выйти за рамки привычной вам формы ногтей и сделайте роскошный маникюр.

7 Если форму сделали – тогда покрывайте ногти любым ярким лаком – и вы в тренде.

8 Вообще весной желтый цвет будет царить в одежде – модные пальто, куртки и плащи желтого цвета уже начинают покорять сердца женщин всего мира.

9 Нежный маникюр желтый – броская модная тенденция грядущей весны.

10 Весной каждая женщина должна расцветать, словно цветочек в саду. Поэтому смело создавайте красный маникюр, розовый маникюр или голубой маникюр – и весь мир будет у ваших ног, ведь вы будете бесподобны.

11 Кстати, украшать такие ногти не обязательно – позвольте цвету играть первую скрипку.

12 Мода на здоровые ногти никуда не ушла. Все вы, наверное, видели последствия после наращивания ногтей. Так вот, курс взят на естественную красоту. Но ее важно подчеркнуть.

13 Если зимой можно было прорисовывать ярким лаком уголки каждого ноготка, то сейчас в моду входит интересный минималистический дизайн ногтей, когда цветным лаком покрывают только часть по краю контура ногтя.

14 Кто-то приводят ногти в порядок в силу привычки, кто-то делает красивый маникюр по праздникам – когда возникает потребность выйти в люди и показать, что ты в форме.

15 А третьи отслеживают каждую мелочь – модные цвета лака, дизайн и форма ногтей, и всячески пытается все это если не попробовать воплотить в жизнь, то, по крайней мере, выбрать из этого то, то больше нравится, и идти по жизни с мыслью о том, что она - модная и стильная!

16 Все мы по-разному воспринимаем те или иные вещи.

17 Скажем, если начало весны у одних вызывает трепетные чувства, других заставляет бежать в магазины и в срочном порядке обновлять гардероб, то третьи могут вообще ничего не заметить.

18 Красивый маникюр в последнее время стал не менее важным атрибутом стиля, нежели сумка и обувь. Поэтому он не должен быть скучным, и соответствовать всем канонам современной моды.

19 Этой весной стоит выбирать цвета, которые максимально приближены к натуральным оттенкам.