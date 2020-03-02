Прически 2020: интересные идеи покраски для тех, кто жаждет перемен (Фото)

1 В народе говорят, если женщина хочешь в своей жизни что-то поменять, она начинает экспериментировать с прической. Доля правды в этом утверждении есть. Когда замучила депрессия или упадническое настроение, стоит изменить цвет волос ну или, на худой конец, слегка освежить оттенок. Сплэшлайтс Техника окрашивания сплэшлайтс. Сплэшлайтс (splashlight) - новая и достаточно сложная техника окрашивания волос, название которой переводится "брызги цвета". В конечном итоге на волосах появляется светлая полоса, похожая на луч солнца, который освещает полотно волос. При этом корни и концы имеют более темный оттенок.

2 Омбре Популярная техника окрашивания омбре. Вот уже несколько сезонов подряд омбре остается в списке самых популярных техник окрашивания волос. Плавный переход от натуральных корней к светлому оттенку на концах поможет освежить прическу и не нанести серьезного ущерба своей шевелюре.

3 Балаяж Балаяж - одна из самых популярных техник окрашивания волос. На сегодняшний день балаяж считается самой популярной и востребованной техникой окрашивания волос. Суть данного вида заключается в плавном растягивании двух-трех смежных оттенков по всему полотну волос. В конечном итоге удается создать невероятно объемные прически, которые играют на солнце и выглядят очень натурально. Подобная техника поможет освежить внешний вид неокрашенных волос или немного изменить приевшийся оттенок.

4 Пиксели "Пиксельный" рисунок на волосах. Новая и очень сложная техника окрашивания, которая предполагает выполнение сложного "пиксельного" рисунка на волосах. Подобное окрашивание выглядит очень эффектно, но сделать его осмелится далеко не каждая женщина. Вместо привычных плавных переходов, данная техника заключается в четких линиях и геометрических фигурах.

5 Dim-out Dim-out - новая техника для блондинок. Светловолосым девушкам, которые устали от однообразия, стоит обратить внимание на технику Dim-out. Ее суть заключается в грамотном окрашивании корней и частичном затемнении прядей. Такие манипуляции позволят обновить прическу, добавить волосам объема и заставить по-новому заиграть привычный оттенок.

6 Контуринг Контуринг волос. Наверное, нет девушки, не знающей о контуринге лица, с помощью которого можно подчеркнуть и скорректировать некоторые детали своей внешности. Однако, мало кто знает о существовании техники контуринга волос, которая также, как и грамотный макияж, способна подчеркнуть овал лица и акцентировать внимание на его достоинствах. Как и в случае с макияжем, тут используются светлые и темные оттенки. Чередование и расположение темных и светлых прядок по отношению к лицу помогают приблизить его к идеалу, освежить внешний вид и подчеркнуть свои достоинства.

7 Ультрафиолет Фиолетовые волосы. Модный в этом сезоне фиолетовый цвет не обошел стороной и сферу причесок. Пряди, тонированные в один из огромного множества оттенков фиолетового, привнесут в образ нотки смелости, дерзости и загадочности. Девушка, чьи волосы окрашены в фиолетовый оттенок, никогда не затеряется в толпе и всегда будет находиться в центре внимания.

8 Вишневые оттенки Волосы, окрашенные в вишневые оттенки. Еще один популярный оттенок сезона - вишневый. На темных волосах он выглядит роскошно и многогранно, заставляя волосы блестеть и играть на солнце. Светлые волосы, окрашенные приглушенный вишневый оттенок выглядят очень нежно, романтично и неординарно.

9 Медные оттенки Рыжие и медные оттенки. Рыжие оттенки находятся вне моды, однако в этом сезоне они пользуются небывалой популярностью. Самыми модными можно уверенно назвать сложные окрашивания, включающие в себя красные, медные и золотистые тона. Подбирать цвета и оттенки следует опираясь на свой цветотип, но чтобы вы не выбрали, палитра рыжих оттенков подарит вам смелость, дерзость и уверенность в себе.

10 Арктический блонд Холодный арктический блонд. Холодный блонд с легким серебристым подтоном никогда не выйдет из моды. Лучше всего такой оттенок подойдет девушкам нордического типа со светлой кожей, голубыми или серыми глазами, но может весьма интересно выглядеть на смуглых красавицах с восточным типом внешности. Планируя, покрасить свои пряди в холодный блонд, стоит тщательно подойти к выбору мастера, иначе есть риск приобрести желтоватую пережженную мочалку.

11 Тигровый глаз Балаяж с эффектом "тигровый глаз". Разновидность балаяжа, получившая название "Тигровый глаз" - одна из самых эффектных и популярных техник 2018 года. Медовые, карамельные или янтарные прядки на темных волосах помогут освежить прическу и создать эффект структурированных прядей.

12 Клубничный блонд Клубничный блонд. Теплый оттенок блонда со слабовыраженным клубничным подтоном выглядит очень свежо и оригинально. Такой оттенок подходит почти всем, помогает освежить лицо, смягчить слишком строгую внешность и даже немного помолодеть.

13 Цветное омбре Цветное омбре с контрастными оттенками. Если вы решили кардинально изменить свой имидж, взгляните на цветное омбре. Плавный переход натурального оттенка в ярко-розовый, оранжевый или фиолетовый, который в свою очередь плавно перетекает в синий, зеленый или любой другой цвет на концах поможет создать совершенно уникальный яркий образ.

14 Скрытые прядки Нижние пряди, окрашенные в яркие цвета. Хотите изменить прическу, но не решаетесь на полноценное окрашивание? Попробуйте покрасить только нижние пряди или тонируйте кончики волос. Несмотря на небольшую область окрашивания, несколько ярких прядей помогут здорово освежить прическу.