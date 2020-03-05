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Четверг, 05.03.2020
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Модные вещи прошлого, которые сегодня вызывают настоящее недоумение (Фото)

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Модные вещи прошлого, которые сегодня вызывают настоящее недоумение (Фото)
00:27 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости шоу бизнеса:Некоторые элементы в одежде специально создавались неудобными для того, чтобы окружающие понимали: этот человек создан не для физического труда.

  • 1

    Выбирая одежду, мы всегда вынуждены находить компромисс между удобством и красотой. Однако в старину для людей высшего сословия такого вопроса не существовало – богатство наряда было превыше всего. Иногда причудливые пути модных трендов доходили до абсурда, но и в этом был особый смысл.

    Пулены - туфли с длинными носами

    Появился такой вид обуви на Востоке и был привезен крестоносцами в Европу примерно в XII-XIII веках. Вошли в моду длинноносые туфли немного позднее, после того, как жену английского короля Ричарда II Анну посетила с официальным визитом делегация польской знати. Именно у заграничных гостей королевские модники подсмотрели этот фасон и название дали ему соответствующее: "souliers a la poulaine" - "туфли по польской моде", или, сокращенно, "пулены". Очень быстро знать начала "меряться носами" и соревноваться, у кого длиннее. Из-за статусной вещи начали даже возникать споры, после чего король Англии Эдуард IV вынужден был регламентировать этот вопрос. Он издал закон, в котором точно соотнес длину носа пулена с положением человека при дворе.

    С технической точки зрения такой носик, конечно, создавал массу неудобств. Шили обувь для знати из мягких материалов – бархата и тонкой кожи, поэтому держаться самостоятельно торчком капризный элемент никак бы не смог. В длинный кончик вставляли китовый ус или набивали чем-нибудь, придавая ему загнутую форму. Иногда концы прицепляли к поясу тонкими цепочками, которые, в свою очередь, также позволяли щегольнуть тонкой отделкой и дороговизной.

  • 2

    Платье-мантуя (или гранд-панье)

    Считается, что этот вид платьев – самое гигантское, что надевал на себя когда-либо человек. Ширина юбок-монстров превышала два метра, а для того, чтобы поддерживать их особую форму, создавались целые инженерные сооружения. Если вспомнить о том, сколько вся эта многослойная роскошь должна была весить, остается только посочувствовать "слабому полу" на официальных приемах.

    Цель подобного излишества заключалась в том, чтобы, конечно, во-первых, произвести впечатление, а во-вторых - не дать возможности кому-нибудь по неосторожности нарушить пространственную границу возле знатной дамы. Для швей подобное "широкое поле для деятельности" позволяло во всей красе продемонстрировать изящную вышивку и красоту дорогой ткани. Надевались платья-палатки не менее двух часов, и при этом требовалась помощь нескольких служанок, ведь нужно было правильно надеть, зашнуровать и расправить множество элементов: корсет, кринолин особой конструкции, несколько слоев нижних юбок и, наконец, само платье.

    Продержалась такая мода не очень долго – меньше ста лет. Большинство сохранившихся образцов относятся к концу XVIII века, зато сегодня гигантские платья являются настоящими жемчужинами музеев, ведь по качеству отделки они сравнимы с лучшими произведениями искусства своей эпохи.

  • 3

    Воротник Раф

    Сначала, как часто случается, этот элемент одежды служил практическим целям. Считается, что впервые собрать кружево вокруг шеи придумала одна знатная испанка, когда захотела скрыть возрастные изменения или просто попыталась задрапировать некрасивую часть своего тела. Произошло это примерно в конце XVI века. Дальше включился обычный механизм: "кто больше" - ведь кружево в те времена стоило невероятно дорого, поэтому идея показать свое богатство таким образом многим пришлась по душе. Уже через несколько десятилетий диаметр воротника доходит до 30 см, и этот элемент одежды начинают в шутку называть "мельничным жерновом" или "колесом".

    Зато именно с этим монстром придворные модники освоили крахмал. Голландка Данген ван Плесс при дворе английской королевы Елизаветы I ввела в обиход этот продукт и придумала щипцы для плойки воротников, чему обучала знатных дам на платных курсах. Жесткость воротника была такой, что человек вынужденно держал голову очень прямо (что также подчеркивало его знатность). Правда, посмотреть вниз придворному моднику было не так просто, но этого обычно и не требовалось. Зато дороговизна воротника способствовала развитию культуры за столом: чтобы не пачкать соусом драгоценную одежду, испанцы первыми в Европе ввели в обиход вилки. Раньше восточная новинка никак не хотела приживаться.

  • 4

    Секреты богатства по-китайски

    Идея сделать невозможным для себя физический труд в полной мере была реализована китайской знатью, причем такими способами, до которых европейцы бы никогда не дошли. Так, члены императорской семьи отращивали ногти на руках до гигантских размеров. В результате эти люди оказывались заложниками своих слуг, без которых не могли даже поесть, не то чтобы одеться.

    Еще одной приметой своего времени для Китая стало бинтованные ног девочкам из знатных семей. Уменьшенный размер стопы в результате не позволял девушкам бегать, быстро ходить и выполнять какую-либо полезную работу (кроме вышивания и шитья, вероятно), но зато давал шанс удачно выйти замуж, ведь именно такие стандарты красоты царили тогда.

Обязательно должны быть в гардеробе: главные тренды 2020 года

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