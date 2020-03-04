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Мужская мода 2020: что такое джоггеры и с чем их носить (Фото)

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Мужская мода 2020: что такое джоггеры и с чем их носить (Фото)
15:03 Сегодня Телеграф metrosexual.com.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Джоггеры - это брюки спортивного покроя, которые можно носить с чем угодно и где угодно.

  • 1

    Комбинация пиджака, спортивных штанов и классических ботинок ещё недавно была привычной только для стариков, сидящих на скамейке в парке, пьющих пиво и гоняющих голубей. Сегодня такой образ вы скорее увидите на первом ряду модного показа – разумеется, с некоторыми щегольскими оговорками. И хотя представители элиты могут кривить носы и обличать джоггеры, называя это дурным вкусом, стоит помнить, что люди с таким мышлением когда-то говорили, что джинсы ни на что не годятся, а The Beatles отравляют умы молодёжи. История доказывает из неправоту.

    Типы джоггеров

    Smart-джоггеры

    Не только для беговой дорожки, загородной прогулки или дивана. Произошла революция спортивных штанов, превратившая их из наряда для активного или расслабленного отдыха в модную повседневную и даже дизайнерскую одежду.

    Да, скромные тренировочные штаны как часть расслабленного спортивного тренда перестроили наше представление об одежде. Сейчас, чтобы выглядеть стильно, не нужно запихивать свою нижнюю часть в неудобные костюмные брюки, как это было необходимо раньше.

    Зауженный покрой и хлопок хорошего качества, который не провисает на коленях. Сочетать такие джоггеры с рубашкой – не вопрос! А ведь всего несколько лет назад это было немыслимо.

  • 2

    Спортивные

    Даже джоггеры, предназначенные для спорта, не избежали перерождения. Когда-то они были мешковатыми, бесформенными, сшитыми из серой неказистой ткани. А сегодня они приобрели форму, постройнели, но при этом остались такими же удобными.

    Удачный покрой и технологичные ткани – залог вашего успеха. В таких штанах вы можете выглядеть модно в спортивном зале. До тех пор, пока не обольетесь потом, а ваше лицо не станет багровым от усилий.

  • 3

    Повседневные

    Идеально подходят для всего: от долгого авиаперелёта до ланча в кафе. Это классические спортивные штаны, которые вам просто необходимы, неважно, как вы решите провести свой день.

    Непревзойденные по комфорту, универсальные – их выбирают всё больше мужчин. Это просто вопрос времени – когда спортивные штаны станут самыми популярными, отобрав этот титул у джинсов.

  • 4

    Расслабленные

    Иногда всё, чего хочет мужчина в субботу днем, – это лежать на диване, смотреть сомнительные телешоу и плеваться шелухой от орешков. К счастью, для такого времяпрепровождения есть подходящая одежда.

    Лаунж-джоггеры имеют свободный покрой, они безумно удобные, воздушные, дышащие и уютные. По сути, ты просто не захочешь расставаться с ними.

    Как носить джоггеры

    В мужской моде царит расслабленность. Это то, что нужно для джоггеров. Они универсальны, но это не означает, что нужно носить их с невзрачными худи. Существует множество вариантов, как носить спортивные штаны в разных образах. Вот самые стильные комбинации.

    Вдохновение уличной модой

    Джоггеры – привычная одежда для улицы. Их нынешняя популярность объясняется слиянием уличной и высокой моды. Кто знает, как носить джоггеры, лучше, чем редактор журнала про уличную моду Hypebeast UK Джек Стэнли? Он говорит: "Чем проще, тем лучше. Спортивная или рабочая одежда очень хорошо сочетается с джоггерами. Рабочие куртки, техничные водонепроницаемые куртки, бомберы – все отлично подходят".

    Что касается обуви, то Стэнли уверен в необходимости хороших кроссовок. Можно выбрать классическую пару, например, Reebok Classics или Air Force 1S. И завершить образ простой белой футболкой.

  • 5

    В стиле smart casual

    Надевать джоггеры для выхода из дома не с целью отправиться в спортзал или на пробежку раньше считалось стильным грехом. Но в наше время они стали частью образа smart casual. Основатель SartoriaLab и стилист Сара Гилфиллан рассказывает, как сделать это правильно. Она предлагает носить их с хлопковым свитером с небольшим круглым вырезом или с приталенной рубашкой на пуговицах.

    Она может быть даже трикотажной, в спортивном стиле, но не слишком похожей на футболку.

    На ноги Сара предлагает надеть кожаные кроссовки. И мы не можем с ней не согласиться. Завершить образ можно шерстяным пальто, джинсовым пиджаком или блейзером свободного покроя. И вот вы готовы к выходу!

  • 6

    С одеждой сложного кроя

    У людей с рудиментарным представлением о мужской одежде сама идея ношения джоггеров с одеждой, имеющей крой, вызывает приступ истерического смеха. Но сегодня это действительно один из вариантов.

    Нужно выбирать модели, которые выглядят как нечто среднее между костюмными и спортивными. Джоггеры из тонкой шерсти можно носить с черными ботинками Дерби и подходящим шерстяным блейзером. Это современное прочтение костюма-двойки. Выбирайте темные оттенки серого, синего и черного.

    Пиджак должен быть с мягкой линией плеч, накладными карманами. В приоритете мягкие и приятные на ощупь материалы. Сверкающий пиджак из полиэстра придаст вид, будто вы в пятый раз нарушили УДО.

  • 7

    Для свободного времени

    Есть некоторая ирония в отношении джоггеров. С одной стороны, они созданы для ношения во время спортивных тренировок и прочих активностей. А с другой, они идеальны, чтобы валяться на диване, как кит, выброшенный на берег, и смотреть сериалы, набивая живот вредной едой.

    Но вести себя как придурок вовсе не означает быть одетым как придурок. Даже если вы развалились в позе морской звезды, чтобы вздремнуть со своей кошкой, можно выглядеть стильно.

    Если вы хотите придать своему образу для ничегонеделания немного люкса, выбирайте кашемировый свитер с треугольным вырезом или худи без логотипа. А если соберетесь покинуть диван и выйти на улицу, наденьте кроссовки и бомбер или джинсовую куртку с меховым воротником. Всё очень просто.

  • 8

    Спортивный люкс

    Это прямой результат изменения мужской моды, о котором мы говорили ранее. Выбирайте одежду в расслабленном спортивном стиле и добавляйте к ней отдельные элементы остального гардероба. В таком виде, конечно, не стоит являться на званый ужин.

    Джоггеры – это элемент, который является основной спортивного образа класса люкс, а остальные компоненты могут меняться. И если куртку-бомбер можно заменить джинсовым пиджаком, то джоггеры остаются на своём месте всегда. Лучше всего они смотрятся с простым джинсовым пиджаком, футболкой и парой Converse’ов.

ТОП-11 основных ошибок в мужской одежде (Фото)

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Штаны, Мода 2020, Мужская мода 2020, Джоггеры, Мужские штаны.
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