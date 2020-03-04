Мужская мода 2020: что такое джоггеры и с чем их носить (Фото)

1 Комбинация пиджака, спортивных штанов и классических ботинок ещё недавно была привычной только для стариков, сидящих на скамейке в парке, пьющих пиво и гоняющих голубей. Сегодня такой образ вы скорее увидите на первом ряду модного показа – разумеется, с некоторыми щегольскими оговорками. И хотя представители элиты могут кривить носы и обличать джоггеры, называя это дурным вкусом, стоит помнить, что люди с таким мышлением когда-то говорили, что джинсы ни на что не годятся, а The Beatles отравляют умы молодёжи. История доказывает из неправоту. Типы джоггеров Smart-джоггеры Не только для беговой дорожки, загородной прогулки или дивана. Произошла революция спортивных штанов, превратившая их из наряда для активного или расслабленного отдыха в модную повседневную и даже дизайнерскую одежду. Да, скромные тренировочные штаны как часть расслабленного спортивного тренда перестроили наше представление об одежде. Сейчас, чтобы выглядеть стильно, не нужно запихивать свою нижнюю часть в неудобные костюмные брюки, как это было необходимо раньше. Зауженный покрой и хлопок хорошего качества, который не провисает на коленях. Сочетать такие джоггеры с рубашкой – не вопрос! А ведь всего несколько лет назад это было немыслимо.

2 Спортивные Даже джоггеры, предназначенные для спорта, не избежали перерождения. Когда-то они были мешковатыми, бесформенными, сшитыми из серой неказистой ткани. А сегодня они приобрели форму, постройнели, но при этом остались такими же удобными. Удачный покрой и технологичные ткани – залог вашего успеха. В таких штанах вы можете выглядеть модно в спортивном зале. До тех пор, пока не обольетесь потом, а ваше лицо не станет багровым от усилий.

3 Повседневные Идеально подходят для всего: от долгого авиаперелёта до ланча в кафе. Это классические спортивные штаны, которые вам просто необходимы, неважно, как вы решите провести свой день. Непревзойденные по комфорту, универсальные – их выбирают всё больше мужчин. Это просто вопрос времени – когда спортивные штаны станут самыми популярными, отобрав этот титул у джинсов.

4 Расслабленные Иногда всё, чего хочет мужчина в субботу днем, – это лежать на диване, смотреть сомнительные телешоу и плеваться шелухой от орешков. К счастью, для такого времяпрепровождения есть подходящая одежда. Лаунж-джоггеры имеют свободный покрой, они безумно удобные, воздушные, дышащие и уютные. По сути, ты просто не захочешь расставаться с ними. Как носить джоггеры В мужской моде царит расслабленность. Это то, что нужно для джоггеров. Они универсальны, но это не означает, что нужно носить их с невзрачными худи. Существует множество вариантов, как носить спортивные штаны в разных образах. Вот самые стильные комбинации. Вдохновение уличной модой Джоггеры – привычная одежда для улицы. Их нынешняя популярность объясняется слиянием уличной и высокой моды. Кто знает, как носить джоггеры, лучше, чем редактор журнала про уличную моду Hypebeast UK Джек Стэнли? Он говорит: "Чем проще, тем лучше. Спортивная или рабочая одежда очень хорошо сочетается с джоггерами. Рабочие куртки, техничные водонепроницаемые куртки, бомберы – все отлично подходят". Что касается обуви, то Стэнли уверен в необходимости хороших кроссовок. Можно выбрать классическую пару, например, Reebok Classics или Air Force 1S. И завершить образ простой белой футболкой.

5 В стиле smart casual Надевать джоггеры для выхода из дома не с целью отправиться в спортзал или на пробежку раньше считалось стильным грехом. Но в наше время они стали частью образа smart casual. Основатель SartoriaLab и стилист Сара Гилфиллан рассказывает, как сделать это правильно. Она предлагает носить их с хлопковым свитером с небольшим круглым вырезом или с приталенной рубашкой на пуговицах. Она может быть даже трикотажной, в спортивном стиле, но не слишком похожей на футболку. На ноги Сара предлагает надеть кожаные кроссовки. И мы не можем с ней не согласиться. Завершить образ можно шерстяным пальто, джинсовым пиджаком или блейзером свободного покроя. И вот вы готовы к выходу!

6 С одеждой сложного кроя У людей с рудиментарным представлением о мужской одежде сама идея ношения джоггеров с одеждой, имеющей крой, вызывает приступ истерического смеха. Но сегодня это действительно один из вариантов. Нужно выбирать модели, которые выглядят как нечто среднее между костюмными и спортивными. Джоггеры из тонкой шерсти можно носить с черными ботинками Дерби и подходящим шерстяным блейзером. Это современное прочтение костюма-двойки. Выбирайте темные оттенки серого, синего и черного. Пиджак должен быть с мягкой линией плеч, накладными карманами. В приоритете мягкие и приятные на ощупь материалы. Сверкающий пиджак из полиэстра придаст вид, будто вы в пятый раз нарушили УДО.

7 Для свободного времени Есть некоторая ирония в отношении джоггеров. С одной стороны, они созданы для ношения во время спортивных тренировок и прочих активностей. А с другой, они идеальны, чтобы валяться на диване, как кит, выброшенный на берег, и смотреть сериалы, набивая живот вредной едой. Но вести себя как придурок вовсе не означает быть одетым как придурок. Даже если вы развалились в позе морской звезды, чтобы вздремнуть со своей кошкой, можно выглядеть стильно. Если вы хотите придать своему образу для ничегонеделания немного люкса, выбирайте кашемировый свитер с треугольным вырезом или худи без логотипа. А если соберетесь покинуть диван и выйти на улицу, наденьте кроссовки и бомбер или джинсовую куртку с меховым воротником. Всё очень просто.