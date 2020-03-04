Что будет модно этой весной: трендовые стили 2020

Богемный стиль
Характерные черты стиля: ситцевые платья, юбки миди и макси, струящиеся ткани, рисунки в цветочек и горошек, бахрома, воланы, шляпы (обычно федоры или слаучи), замша, бусы, ковбойские сапоги, сандалии, джинсы и джинсовые шорты, туники.
Образы бохо гарантированно вернутся весной, наберут актуальности летом и видоизменятся осенью. Бохо – это один из самых актуальных современных стилей, порожденный модой цыган из европейской культуры. Для богемных нарядов характерна легкость, свобода движений, элегантность и женственность. Нередко в бохо присутствует бахрома, которая вновь вернется в моду. А мы уже приготовили для вас обзоры стильных образов с бахромой!
Стиль сафари
Характерные черты стиля: шорты, платья-халаты в стиле тренча, рубашки из натуральных материй, матерчатые пояса и кожаные ремни, обилие пуговиц и карманов, светлая палитра (белый, песочный, серый, светло-оливковые цвета).
Изумительный вариант для теплого времени года. Сафари (как несложно догадаться по названию) зародился благодаря Африке. А если быть точнее, то благодаря британцам, которые посещали свои африканские колонии. Посмотрите фильмы, в которых англичане XX века путешествуют по Египту, чтобы понять нюансы нарядов. Легкие и натуральные ткани помогают коже дышать в жаркую погоду, светлые тона отражают солнечные лучи.
Уличный стиль (стритстайл)
Характерные черты стиля: брюки, джинсы, удобные юбки и платья, детали спортивного гардероба, спортивная обувь при гламурной одежде, гламурная обувь при будничной одежде, пиджаки оверсайз.
Многие спорят о месте зарождения стиля, приписывая его создание то австралийцам, то британцам. Да и какая по сути разница, если девушки всех стран всегда экспериментировали с модными образами? Стритстайл может быть каким угодно: от обычных джинсовых образов до гламурных версий. При сочетании нескольких стилей в едином флаконе для стритстайла будут характерны элементы будничных образов: джинсовые ткани, спортивные вещи, кроссовки. В этом смысле стритстайл очень напоминает «случайность» выбора одежды типа casual look. Поскольку это один из самых популярных трендов последних лет, стоит заранее изучить актуальные образы стритстайла весной и летом.
Романтический стиль
Характерные черты стиля: платья, юбки, туники, сарафаны воланы, рюши, кружева, гофрированные складки, декольте, пышные рукава, струящиеся ткани, цветочные принты, открытые плечи, покрой А-силуэта.
Это нежность, легкая сексуальность без топорной вульгарности. Романтический стиль подойдет для будничной прогулки по городу, для поездки на пляж, для свидания или выхода на громкое торжество. Фасонов одежды в данном стиле много, так что можно себя не ограничивать.
Стиль слинки
Характерные черты стиля: скользкие материи, отсутствие рукавов, бельевые фасоны, глубокие декольте, разрезы, комбинации, кружева, тонкие бретельки.
Слинки – это мегасексуальный стиль для стройных девушек. Платье в слинки называется слип (slip dress) – это наряд без рукавов из материи для комбинаций и нижних юбок. Платья данного типа очень напоминают элегантные комбинации из атласа. Тонкие материалы, глубокие вырезы и оголенные участки тела делают стиль слинки не самым удачным вариантом для холодного времени года. Хотя можно найти компромисс: модницы в холодное время носят платья поверх брюк или сочетают их с гольфами и свитерами. В случае со слинки получается разновидность гламурного кэжуала. В чистом же виде слинки подходит исключительно для торжественных мероприятий.