Rodarte: как бренду удалось вернуть моду на женственность (Фото)

Пока в высокой моде правили бал ирония и минимализм, две сестры из Калифорнии создавали нежные образы, напоминающие о музах прерафаэлитов и принцессах из XVIII века. Основательницы марки Rodarte никогда не учились делать одежду, но покорили подиумы и сердца звезд Голливуда.
Кейт и Лора Малливи, сестры-погодки, родились в семье художницы и ученого. Их бабушка была оперной певицей. Кейт в детстве увлеченно рисовала ее сценические костюмы и всем говорила, что мечтает стать дизайнером одежды – но в 80-е никому и голову не приходило, что девочка из провинциального калифорнийского городка Аптос сможет стать звездой на модном небосклоне.
Понимала Кейт только сестра Лора. Вместе они шили одежду для своих кукол и, как многие девочки тех лет, рисовали наряды для бумажных "моделей". А еще они просто обожали фильмы про вампиров и не отрывали взгляда от экрана, завороженные старинными кружевами, истлевшим бархатом и прекрасными бледными лицами зловещих созданий. Это сочетание очаровательной хрупкости и пугающей власти впоследствии станет ключевым в образах их коллекций.
Девушки поступили в университет Беркли. Кейт решила изучать историю искусств XIX-XX века, а Лора сперва задумалась о карьере биолога, а затем перевелась на литературное отделение. Но карьера в области искусствоведения казалась им чем-то вроде пожизненного тюремного срока. Сестры вернулись домой и… целый год смотрели фильмы. Они планировали поездку в Италию, навстречу новой жизни – но никуда не поехали. И как-то совершенно спонтанно, на кухне в родительском доме, они придумали и сшили десять вещиц, совершенно непохожих на то, что в то время создавали модные дизайнеры.
Так начался путь сестер Малливи в мире моды. Чтобы создать первую полноценную коллекцию и отправиться на Неделю моды в Нью-Йорк, девушки продали коллекционные, редчайшие аудиозаписи рок-групп, принадлежавшие их отцу – разумеется, с его согласия, но воспоминание об этом до сих пор немного печалит Кейт.
Итак, сестры отправились покорять Нью-Йорк – с семью платьями и тремя пальто (которые едва не украли по пути – Малливи никогда не были в Нью-Йорке и оказались не готовы к жестокой реальности мегаполиса). Они не знали никого из мира моды. Кейт сделала бумажных кукол, одела их в миниатюрные копии нарядов из первой коллекции и разослала в модные издания. Такая странная реклама привлекла внимание Women’s Wear Daily, а вскоре сестрам позвонили представителя "великой и ужасной" Анны Винтур – главного редактора американского Vogue!
Кейт и Лора до сих пор не понимают, как вышло, что из заметили на таком высоком уровне. "Моделям мы могли заплатить только шоколадом!" - со смехом вспоминает Кейт в своих интервью. Но наивность сестер придавала их работе какую-то особую свежесть, выделяла их на фоне акул модного бизнеса. Винтур давала им советы по развитию марки, совладелица универмага Colette Сара Лефевр предложила сестрам выставить их платья в витринах магазина во время Недели моды Haute Couture, и завертелось.
Теперь марка Rodarte (сестры назвали свое творение в честь матери, Родарт – ее девичья фамилия) продается в сорока магазинах по всему миру. Они обладательницы нескольких значимых премий в области моды. Rodarte – первая модная марка, получившая Национальную премию искусств от организации Americans for the Arts. В то же самое время сестры на играют по правилам индустрии, не следуют трендам, а создают их, не проводят анализ рынка, спокойно пропускают громкие события и остаются независимыми от крупных инвесторов в те моменты, когда крупные модные дома продают свои акции. В их романтические платья влюблены многие звезды Голливуда. Даже Мишель Обама не устояла перед театрализованной женственностью марки.
А главная их поклонница – Натали Портман, порекомендовавшая сестер Даррену Аронофски. Так любительницы триллеров сами стали частью киноиндустрии – мрачный сюжет "Черного лебедя" как нельзя лучше отвечал их творческому кредо. Внучки оперной певицы, Малливи работали и над костюмами для оперных постановок.
Рюши и оборки, мерцающие звезды в волосах, выполненные вручную вышивки, трепетный шелк и глянцевая кожа… На создание каждой модели уходит сотня часов работы. Теперь Малливи, разумеется, не делают все сами – у них есть штат уникальных мастериц и мастеров. Именно Rodarte стали тренда на неоромантизм, захватившего теперь и масс-маркет.
Сестры Малливи вернули в моду феминность – но не ту, которая призвана радовать глаз мужчины, а ту, что позволяет женщинам раскрыть свой творческий потенциал.
Кейт Малливи говорит, что и сегодня в индустрии моды не больше двадцати процентов женщин-дизайнеров, и гордится тем, что Rodarte в нулевых стала одной из первых известных марок, возглавляемых женщинами. Недавно сестры выпустили инклюзивную линию одежды от нулевого до сорокового американского размера. В рекламе коллекции приняли участие известные модели и музыкальные исполнительницы больших размеров.
В 2019 году Национальный музей женского искусства представил ретроспективу коллекций Rodarte как часть мирового феминистского наследия.