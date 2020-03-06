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Rodarte: как бренду удалось вернуть моду на женственность (Фото)

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Rodarte: как бренду удалось вернуть моду на женственность (Фото)
05:17 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Секреты основательниц Rodarte, которые ничего не знали о fashion-индустрии, но изменили ее.

  • 1

    Пока в высокой моде правили бал ирония и минимализм, две сестры из Калифорнии создавали нежные образы, напоминающие о музах прерафаэлитов и принцессах из XVIII века. Основательницы марки Rodarte никогда не учились делать одежду, но покорили подиумы и сердца звезд Голливуда.

    Кейт и Лора Малливи, сестры-погодки, родились в семье художницы и ученого. Их бабушка была оперной певицей. Кейт в детстве увлеченно рисовала ее сценические костюмы и всем говорила, что мечтает стать дизайнером одежды – но в 80-е никому и голову не приходило, что девочка из провинциального калифорнийского городка Аптос сможет стать звездой на модном небосклоне.

  • 2

    Понимала Кейт только сестра Лора. Вместе они шили одежду для своих кукол и, как многие девочки тех лет, рисовали наряды для бумажных "моделей". А еще они просто обожали фильмы про вампиров и не отрывали взгляда от экрана, завороженные старинными кружевами, истлевшим бархатом и прекрасными бледными лицами зловещих созданий. Это сочетание очаровательной хрупкости и пугающей власти впоследствии станет ключевым в образах их коллекций.

  • 3

    Девушки поступили в университет Беркли. Кейт решила изучать историю искусств XIX-XX века, а Лора сперва задумалась о карьере биолога, а затем перевелась на литературное отделение. Но карьера в области искусствоведения казалась им чем-то вроде пожизненного тюремного срока. Сестры вернулись домой и… целый год смотрели фильмы. Они планировали поездку в Италию, навстречу новой жизни – но никуда не поехали. И как-то совершенно спонтанно, на кухне в родительском доме, они придумали и сшили десять вещиц, совершенно непохожих на то, что в то время создавали модные дизайнеры.

  • 4

    Так начался путь сестер Малливи в мире моды. Чтобы создать первую полноценную коллекцию и отправиться на Неделю моды в Нью-Йорк, девушки продали коллекционные, редчайшие аудиозаписи рок-групп, принадлежавшие их отцу – разумеется, с его согласия, но воспоминание об этом до сих пор немного печалит Кейт.

  • 5

    Итак, сестры отправились покорять Нью-Йорк – с семью платьями и тремя пальто (которые едва не украли по пути – Малливи никогда не были в Нью-Йорке и оказались не готовы к жестокой реальности мегаполиса). Они не знали никого из мира моды. Кейт сделала бумажных кукол, одела их в миниатюрные копии нарядов из первой коллекции и разослала в модные издания. Такая странная реклама привлекла внимание Women’s Wear Daily, а вскоре сестрам позвонили представителя "великой и ужасной" Анны Винтур – главного редактора американского Vogue!

  • 6

    Кейт и Лора до сих пор не понимают, как вышло, что из заметили на таком высоком уровне. "Моделям мы могли заплатить только шоколадом!" - со смехом вспоминает Кейт в своих интервью. Но наивность сестер придавала их работе какую-то особую свежесть, выделяла их на фоне акул модного бизнеса. Винтур давала им советы по развитию марки, совладелица универмага Colette Сара Лефевр предложила сестрам выставить их платья в витринах магазина во время Недели моды Haute Couture, и завертелось.

  • 7

    Теперь марка Rodarte (сестры назвали свое творение в честь матери, Родарт – ее девичья фамилия) продается в сорока магазинах по всему миру. Они обладательницы нескольких значимых премий в области моды. Rodarte – первая модная марка, получившая Национальную премию искусств от организации Americans for the Arts. В то же самое время сестры на играют по правилам индустрии, не следуют трендам, а создают их, не проводят анализ рынка, спокойно пропускают громкие события и остаются независимыми от крупных инвесторов в те моменты, когда крупные модные дома продают свои акции. В их романтические платья влюблены многие звезды Голливуда. Даже Мишель Обама не устояла перед театрализованной женственностью марки.

  • 8

    А главная их поклонница – Натали Портман, порекомендовавшая сестер Даррену Аронофски. Так любительницы триллеров сами стали частью киноиндустрии – мрачный сюжет "Черного лебедя" как нельзя лучше отвечал их творческому кредо. Внучки оперной певицы, Малливи работали и над костюмами для оперных постановок.

  • 9

    Рюши и оборки, мерцающие звезды в волосах, выполненные вручную вышивки, трепетный шелк и глянцевая кожа… На создание каждой модели уходит сотня часов работы. Теперь Малливи, разумеется, не делают все сами – у них есть штат уникальных мастериц и мастеров. Именно Rodarte стали тренда на неоромантизм, захватившего теперь и масс-маркет.

    Сестры Малливи вернули в моду феминность – но не ту, которая призвана радовать глаз мужчины, а ту, что позволяет женщинам раскрыть свой творческий потенциал.

  • 10

    Кейт Малливи говорит, что и сегодня в индустрии моды не больше двадцати процентов женщин-дизайнеров, и гордится тем, что Rodarte в нулевых стала одной из первых известных марок, возглавляемых женщинами. Недавно сестры выпустили инклюзивную линию одежды от нулевого до сорокового американского размера. В рекламе коллекции приняли участие известные модели и музыкальные исполнительницы больших размеров.

    В 2019 году Национальный музей женского искусства представил ретроспективу коллекций Rodarte как часть мирового феминистского наследия.

Что будет модно этой весной: трендовые стили 2020

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Мода, История, Бренд, Модный бренд, Rodarte.
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