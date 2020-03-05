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Четверг, 05.03.2020
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Модный маникюр 2020: креативные варианты нейл-арта (Фото)

Смотрите фото (23)
Модный маникюр 2020: креативные варианты нейл-арта (Фото)
13:40 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Дизайн ногтей в 2020 году дарит нам настоящее буйство красок и вариантов! Можно сделать и минималистичную геометрию, и нежный маникюр нюд, и яркое омбре, если вам мало оттенков.

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    Геометрия

    Геометрический дизайн ногтей в 2020 году продолжит оставаться популярным. И это не удивительно. Тренд на миималистичность уже долгое время остается главенствующим - мы устали от яркости 90-х и гламура "нулевых". Однако, если тебе не всегда по душе маникюр перфекциониста, то можно обратиться к ярким оттенкам. Например, оттенку "гренадин" - один из главных цветов следующего года.

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    Французский

    Классический французский маникюр в 2020 останется популярным на правах бессмертной классике. Однако, обычный френч уже успел приесться, а значит получил свой личный "апргрейд".

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    Матовый

    Матовый маникюр всегда останется популярным. Матовый дизайн ногтей отлично смотрится, аккуратно выглядит и не раздражает глаз. К тому же, его можно здорово сочетать с глянцевым маникюром и дополнять глитером. Матовый маникюр - возможность обратиться к стильному маникюру тогда, когда других идей больше нет.

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    Глиттер

    Ура-ура, наконец-то глиттер - в моде! Не знаем как вы, но мы ждали этого момента, чтоб побыстрее сделать себе модный маникюр с использованием глиттера. Глиттер можно носить, как на всех пальцах, так и сделайть акцент на одном или двух ногтях. Можно добавить легкую вуаль из глиттера у основания или у кончика ногтя. В общем, мы безумно рады этому, и уже бежим красить ногти глиттером!

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    Нюдовый

    Как мы уже говорили, нюдовый лак для ногтей сейчас на пике популярности, и останется в тренде и в 2020 году. Цвет нюд сегодня обладает разнообразными оттенками, что делает нюдовый маникюр еще интереснее. Так, нюдовый маникюр может иметь розовый или даже фиолетовый подтон, телесный и белый. Использовать можно все пастельные оттенки и конечно же, любые вариации розового. Выбирай то, что тебе близко по духу.

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    Металлический

    Металлический блеск, имитирующий зеркальное покрытие - что может быть лучше? К тому же, зеркальный маникюр, как и металлические оттенки все еще на пике популярности. Такой маникюр отлично подойдет для повседневной жизни и крутой фотографии в Инстаграм.

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    Синий

    Синий, или голубой маникюр вернется на пик популярности. Насыщенный глубокий синий оттенок - то, что нужно для 2020 года.

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    Омбре

    Если ты любишь бессмертную технику омбре, то самое время поместить ее на свои ногти. Омбре-маникюру предвещаем пик популярности в номинации модный дизайн ногтей 2020. Главное, правильно сочетать оттенки между собой и тогда омбре-маникюр обязательно станет твоим любимцем. Смотрится круто и имеет огромное количество вариаций для полета фантазии.

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    В зеленых тонах

    Зеленый маникюр не сходит с модных трендов. Не стоит прятать зеленый лак для ногтей в дальний ящик и давай делать маникюр в зеленых тонах вместе.

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    "Отросший" маникюр

    Когда речь идет про стильный дизайн ногтей 2020, то самое время вспомнить отросший маникюр. Этот дизайн ногтей позволяет не только сделать креативный маникюр, но и продлить своим ногтям жизнь. Ведь, такой маникюр проживет дольше, чем классические две недели без потери своего "товарного вида".

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    Минималистичный

    Минимализм в маникюре будет очень актуален в 2020 году. Нейл-мастера, похоже, устали от обилия цвета и красок, которые мы только что видели и решили немного "успокоить" свой глаз.

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    Выглядит такой маникюр очень привлекательно и аккуратно, а главное подходит всегда и везде.

Весенний маникюр 2020: потрясающие рисунки на ногтях (Фото)

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