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Маникюр 2020: свежие идеи дизайна на 8 марта (Фото)

Смотрите фото (20)
Маникюр 2020: свежие идеи дизайна на 8 марта (Фото)
11:26 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Международный женский день 8 марта жду с нетерпением каждый год все девушки.

  • 1

    Для празднования 8-го марта с красивым маникюром, лучше всего сделать дизайн ногтей с розами. Именно такой рисунок отлично подойдет в тематику праздника. Интересно смотрится маникюр гель лаком с рисунком розы.

  • 2

    На 8-е марта можно выполнить френч на коротких ногтях. Если в праздничный день вы решили посетить деловое мероприятие, то лучше всего выполнить французский маникюр. Он отлично подойдет как на длинные, так и на короткие ногти. Френч великолепно сочетается с деловыми аксессуарами и одеждой.

  • 3

    Такой маникюр можно дополнить декоративными элементами, а также выполнять в ярких цветах.

  • 4

    Разноцветный маникюр отлично подойдет для тех, кто не смог определится с желаемым цветом ногтей, то точно знает вид маникюра и длину ногтей.

  • 5

    Такой маникюр является достаточно смелым вариантом, особенно в ярких тонах. Именно поэтому цвет его лучше всего подбирать исходя из наряда. Если наряд строгий, то ни о каком разноцветном ярком маникюре не может идти и речи.

  • 6

    В целом, дизайн ногтей на 8-е марта очень сильно зависит от того, где вы будете отмечать праздник.

  • 7

    Итак, если это будет офис или деловая вечеринки, тогда цвет однотонного маникюра лучше всего оставить либо черным, либо белым, в крайнем случае — серым.

  • 8

    А если празднование будет происходить в неформальной обстановке, тогда цвет лучше всего подбирать исходя из вашего образа и одежды.

  • 9

    Лунный маникюр на международный женский день отлично подойдет как для деловой вечеринки, так и для любого другого празднования, будь-то дома или в клубе. Такой вид маникюра можно легко обыграть и цветом, и декором, и длиной ногтевой пластины.

  • 10

    Очень нежно смотрится градиентный маникюр в желтом, розовом, фиолетовом, бежевом цветах.

  • 11

    Переход цвета нужно выполнять плавно. Выбирать цвета нужно похожие по оттенку, например, желтый с зеленым или розовый с фиолетовым.

  • 12

    Конечно можно выполнить маникюр омбре на 8-е марта черно-красный, но с такими градиентами нужно быть аккуратнее.

  • 13

    Маникюр с декором на 8-е марта лучше всего выполнять для празднования в ресторане или в офисе, то есть в деловой обстановке.

  • 14

    Для домашней атмосферы такой маникюр не подойдет. Для дома больше подойдет френч, лунный или однотонный.

  • 15

    Было бы здорово, для дополнения образа на платье или обуви наклеить или нашить стразы. Тогда внимание мужчин будет приковано только к вам.

  • 16

    Рисунки на маникюре для праздника 8-го марта могут быть самые разнообразные.

  • 17

    Прекрасная половина человечества преображается и расцветает прямо на глазах.

  • 18

    Активно демонстрируются великолепные образы с красивыми нарядами, изысканными аксессуарами и украшениями.

  • 19

    Одна из чудесных идей великолепного весеннего маникюра станет приятным дополнением к праздничному образу любой барышни, и сегодня мы предоставляем вниманию модниц, внимательно следящих за новинками маникюра, чудесные варианты стильного нейл-дизайна подчёркивающие весеннее настроение.

Весенний маникюр 2020: потрясающие рисунки на ногтях (Фото)

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