Маникюр 2020: свежие идеи дизайна на 8 марта (Фото)

1 Для празднования 8-го марта с красивым маникюром, лучше всего сделать дизайн ногтей с розами. Именно такой рисунок отлично подойдет в тематику праздника. Интересно смотрится маникюр гель лаком с рисунком розы.

2 На 8-е марта можно выполнить френч на коротких ногтях. Если в праздничный день вы решили посетить деловое мероприятие, то лучше всего выполнить французский маникюр. Он отлично подойдет как на длинные, так и на короткие ногти. Френч великолепно сочетается с деловыми аксессуарами и одеждой.

3 Такой маникюр можно дополнить декоративными элементами, а также выполнять в ярких цветах.

4 Разноцветный маникюр отлично подойдет для тех, кто не смог определится с желаемым цветом ногтей, то точно знает вид маникюра и длину ногтей.

5 Такой маникюр является достаточно смелым вариантом, особенно в ярких тонах. Именно поэтому цвет его лучше всего подбирать исходя из наряда. Если наряд строгий, то ни о каком разноцветном ярком маникюре не может идти и речи.

6 В целом, дизайн ногтей на 8-е марта очень сильно зависит от того, где вы будете отмечать праздник.

7 Итак, если это будет офис или деловая вечеринки, тогда цвет однотонного маникюра лучше всего оставить либо черным, либо белым, в крайнем случае — серым.

8 А если празднование будет происходить в неформальной обстановке, тогда цвет лучше всего подбирать исходя из вашего образа и одежды.

9 Лунный маникюр на международный женский день отлично подойдет как для деловой вечеринки, так и для любого другого празднования, будь-то дома или в клубе. Такой вид маникюра можно легко обыграть и цветом, и декором, и длиной ногтевой пластины.

10 Очень нежно смотрится градиентный маникюр в желтом, розовом, фиолетовом, бежевом цветах.

11 Переход цвета нужно выполнять плавно. Выбирать цвета нужно похожие по оттенку, например, желтый с зеленым или розовый с фиолетовым.

12 Конечно можно выполнить маникюр омбре на 8-е марта черно-красный, но с такими градиентами нужно быть аккуратнее.

13 Маникюр с декором на 8-е марта лучше всего выполнять для празднования в ресторане или в офисе, то есть в деловой обстановке.

14 Для домашней атмосферы такой маникюр не подойдет. Для дома больше подойдет френч, лунный или однотонный.

15 Было бы здорово, для дополнения образа на платье или обуви наклеить или нашить стразы. Тогда внимание мужчин будет приковано только к вам.

16 Рисунки на маникюре для праздника 8-го марта могут быть самые разнообразные.

17 Прекрасная половина человечества преображается и расцветает прямо на глазах.

18 Активно демонстрируются великолепные образы с красивыми нарядами, изысканными аксессуарами и украшениями.