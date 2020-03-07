Маникюр 2020: новинки модного дизайна ногтей на весну (Фото)

1 Весенний маникюр 2020 открывает новую главу в истории нейл-искусства, и многое из того, что будет в моде этой весной, будет периодически всплывать в трендах в ближайшее десятилетие.

2 Самый нежный маникюр весна 2020 – это лиловый и лавандовый.

3 Это не вчерашний день, а дань моде, которая решила, что сотканный из весенних цветов, сиреневый и лавандовый маникюр подарит уже подзабытое ощущение, когда глаза радуются цвету.

4 Такие ногти моно смело украшать рисунками весенних цветов.

5 Наверное, уже с каждого утюга кричат – желтый цвет в моде. Поэтому желтые ногти – теплые и сладкие, словно цветочный мед, вы увидите весной на руках многих подруг и просто случайных прохожих женщин.

6 Виной всему – очень выигрышный нежный желтый цвет, устоять перед которым сложно.

7 Согласитесь, оранжевый цвет сразу в воображении рождает довольно яркие и даже агрессивные ассоциации.

8 Но мода 2020 решила категорично перечеркнуть этот стереотип, и подготовила для маникюра мягкие оттенки оранжевого. Наслаждайтесь очень приятным цветом – сейчас самое время.

9 Небо у нас над головами, но мы порой настолько заняты, что даже некогда посмотреть вверх.

10 Специально для тех, кто забыл, что небо – часть нашей жизни, в трендах классический синий маникюр.

11 Можете, конечно, украсить синие ногти, но не обязательно – так как в моде минимализм, а синий цвет – и так достаточно многословен.

12 Порой удивляешься – есть масса роскошных оттенков, но они выброшены на полку истории и терпеливо ждут, когда наступит их черед покорять мир.

13 Так "минута" славы длиной в целую весну наступила для темно-зеленого маникюра. Богатый и насыщенный, темно-зеленый хорошо сочетается с нюдовым или прозрачным лаком.

14 Французский маникюр, вдохновленный возвращением в тренды, очень быстро изменился до неузнаваемости. От классического френча осталось только название.

15 Теперь в моде двойная улыбка – полумесяц у края ноготка, или улыбка в форме сердечка, или асимметрическое размещение улыбок. И судя по всему, это только начало.

16 В ход пошли яркие оттенки, а дальше – ох как интересно, что нафантазируют умелые нейл-стилисты.

17 Наблюдается одна важная тенденция: с одной стороны, в моде основательно закрепился маникюр металлик – всевозможные оттенки начиная от розового золота и заканчивая холодной платиной.