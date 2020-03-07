Мода 2020: стильные элементы гардероба, которые подойдут женщинам любого возраста (Фото)

1 Несмотря на стереотипы, современная мода создана не только для 20-летних красавиц. Есть много предметов одежды, которые можно легко найти в торговых центрах и которые подойдут женщинам любого возраста. Яркие удлиненные свитера. Легкие длинные свитера и пончо являются неотъемлемой частью капсульного гардероба.

2 Классические рубашки. Они освежают общий вид. Они могут заставить 40-летнюю женщину выглядеть моложе, а также идеально подойдут 20-летнемим. Рубашки можно сочетать с различными цветами.

3 Клетчатые рубашки. Рубашки в клетку смотрятся модно и стильно на женщинах любого возраста. Кроме того, эти рубашки представлены в широкой цветовой палитре, поэтому легко создать удобный повседневный образ.

4 Рубашки на пуговицах, которые носят под толстовками. Вы все еще думаете, что этот вариант подходит только женщинам от 25 до 30 лет? Современные женщины умело используют тенденции, которые раньше считались только для молодежи и студентов. Мало того, что толстовки удобны, но они также стильны, и даже женщины старше 50 лет могут использовать их для экспериментов со своей внешностью.

5 Головные уборы. Трудно вписать элегантную шляпу в ваш общий образ. Но при правильном выборе эти шляпы могут придать вашему образу особый шарм и привлечь внимание, независимо от того, сколько вам лет.

6 Джинсовые куртки. Они хороши для повседневного ношения и для сочетания с платьем. Кроме того, эти вещи заставляют женщину старше 40 лет выглядеть более либеральной (и никто не будет обращать внимания на ее возраст).

7 Комбинезоны. Сегодня комбинезон - это стандарт стиля. При правильном выборе это не заставит молодую девушку выглядеть старше, и это может сделать образ пожилой женщины более игривым.

8 Шарфы с принтами. Правильно подобранный шарф может добавить удачный цветовой акцент к любому образу. Яркие принты (но не те, которые "кричат") подойдут для любого возраста и придадут особый шарм всему образу.

9 Белые брюки или джинсы. С подходящим верхом белые брюки или джинсы - очень хороший вариант для особых случаев. Они выглядят свежо как на молодых, так и на пожилых женщинах, они привлекают внимание и подходят для любого возраста.

10 Платье с поясом. С подходящим верхом белые брюки или джинсы - очень хороший вариант для особых случаев. Они выглядят свежо как на молодых, так и на пожилых женщинах, они привлекают внимание и подходят для любого возраста.

11 Классическое укороченное пальто. Сегодня этот тип пальто находится на пике своей популярности. Их можно носить не только с ботинками, но и с кроссовками и туфлями на плоской подошве. Эти пальто делают женщин старше 40 лет моложе и придают им особый блеск. Они также очень хорошо смотрятся на молодых девочках, в большинстве случаев.