Скачать
Суббота, 07.03.2020
Коронавирус в Украине - как отличить заболевание от гриппа
Коронавирус в Украине - как отличить заболевание от гриппа
Спасатели перешли на усиленный режим службы
Спасатели перешли на усиленный режим службы
"Будь частью команды": Ломаченко подтвердил дату боя с Лопесом
"Будь частью команды": Ломаченко подтвердил дату боя с Лопесом
СМИ: Бена Аффлека подозревают в новом романе
СМИ: Бена Аффлека подозревают в новом романе

Мода 2020: стильные элементы гардероба, которые подойдут женщинам любого возраста (Фото)

Смотрите фото (13)
Мода 2020: стильные элементы гардероба, которые подойдут женщинам любого возраста (Фото)
15:23 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:12 предметов одежды, которые доказывают, что мода была сделана для всех. Все, что вам нужно сделать, это правильно выбрать предметы.

  • 1

    Несмотря на стереотипы, современная мода создана не только для 20-летних красавиц. Есть много предметов одежды, которые можно легко найти в торговых центрах и которые подойдут женщинам любого возраста.

    Яркие удлиненные свитера.

    Легкие длинные свитера и пончо являются неотъемлемой частью капсульного гардероба.

  • 2

    Классические рубашки.

    Они освежают общий вид. Они могут заставить 40-летнюю женщину выглядеть моложе, а также идеально подойдут 20-летнемим. Рубашки можно сочетать с различными цветами.

  • 3

    Клетчатые рубашки.

    Рубашки в клетку смотрятся модно и стильно на женщинах любого возраста. Кроме того, эти рубашки представлены в широкой цветовой палитре, поэтому легко создать удобный повседневный образ.

  • 4

    Рубашки на пуговицах, которые носят под толстовками.

    Вы все еще думаете, что этот вариант подходит только женщинам от 25 до 30 лет? Современные женщины умело используют тенденции, которые раньше считались только для молодежи и студентов. Мало того, что толстовки удобны, но они также стильны, и даже женщины старше 50 лет могут использовать их для экспериментов со своей внешностью.

  • 5

    Головные уборы.

    Трудно вписать элегантную шляпу в ваш общий образ. Но при правильном выборе эти шляпы могут придать вашему образу особый шарм и привлечь внимание, независимо от того, сколько вам лет.

  • 6

    Джинсовые куртки.

    Они хороши для повседневного ношения и для сочетания с платьем. Кроме того, эти вещи заставляют женщину старше 40 лет выглядеть более либеральной (и никто не будет обращать внимания на ее возраст).

  • 7

    Комбинезоны.

    Сегодня комбинезон - это стандарт стиля. При правильном выборе это не заставит молодую девушку выглядеть старше, и это может сделать образ пожилой женщины более игривым.

  • 8

    Шарфы с принтами.

    Правильно подобранный шарф может добавить удачный цветовой акцент к любому образу. Яркие принты (но не те, которые "кричат") подойдут для любого возраста и придадут особый шарм всему образу.

  • 9

    Белые брюки или джинсы.

    С подходящим верхом белые брюки или джинсы - очень хороший вариант для особых случаев. Они выглядят свежо как на молодых, так и на пожилых женщинах, они привлекают внимание и подходят для любого возраста.

  • 10

    Платье с поясом.

    С подходящим верхом белые брюки или джинсы - очень хороший вариант для особых случаев. Они выглядят свежо как на молодых, так и на пожилых женщинах, они привлекают внимание и подходят для любого возраста.

  • 11

    Классическое укороченное пальто.

    Сегодня этот тип пальто находится на пике своей популярности. Их можно носить не только с ботинками, но и с кроссовками и туфлями на плоской подошве. Эти пальто делают женщин старше 40 лет моложе и придают им особый блеск. Они также очень хорошо смотрятся на молодых девочках, в большинстве случаев.

  • 12

    Футболка с ремешками на вырезе.

    Этот модный топ заставит любую женщину выглядеть круто. Главное - выбрать футболку в цвете, который подходит вашему цвету лица, и правильно подобрать низ.

Обязательно должны быть в гардеробе: главные тренды 2020 года

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Одежда, Модная одежда, Женская одежда, Модные вещи, Мода 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Впервые за 120 лет украинцам могут ограничить использование воды: детали
02 Новый министр финансов рассказал, сколько будет зарабатывать
03 У Зеленского подтвердили, что Тигипко рассматривался на место премьера
04 Ваш психологический портрет: простой тест
05 Лучшие поздравления с наступающим 8 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: В России появится новый президент
Зеленский: В России появится новый президент
В Иране от коронавируса умерла депутат парламента
В Иране от коронавируса умерла депутат парламента
Шестилетняя засуха закончилась: Намибию затопило
Шестилетняя засуха закончилась: Намибию затопило
Земля сформировалась гораздо быстрее, чем мы думали
Земля сформировалась гораздо быстрее, чем мы думали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь