Мода 2020: несколько уловок, которые позволят вам выглядеть роскошно (Фото)

1 Одежда благородных оттенков Оттенки изумруда и рубина выглядят дорого В первую очередь, нужно начать с цвета. Традиционные светлые и темные тона, о которых говорится во многих статьях, при грамотном сочетании позволяют выглядеть стильно. Однако лишь оттенки драгоценных камней выглядят действительно дорого и положительно воспринимаются обществом. Хорошими примерами являются рубиновый, сапфировый, янтарный, изумрудный. Эти цвета невольно приковывают взгляд, особенно, если вещь сшита из шелка или атласа, но при этом не смотрятся уныло и скучно. Данная цветовая гамма абсолютно беспроигрышная, идет как молодым девушкам, так и зрелым женщинам. Не стоит забывать и о двух универсальных цветах, которые также ассоциируются с роскошью. Мы говорим о белом и черном. Наличие в гардеробе белоснежных вещей ярко свидетельствует о том, что их обладательница может себе позволить надеть платье или блузу один раз, а затем смело отправить ее в стирку. С черным цветом ситуация более сложная. Восприятие образа будет непосредственно зависеть от того, из какого материала сшита ваша одежда. Синтетика и дешевый трикотаж будут видны за километр, с их помощью не получится никого обмануть. А вот натуральные ткани смогут громко заявить о вашем высоком статусе, даже если на самом деле вы купили эти вещи на распродаже со скидкой 70%.

2 Разнообразие фактур Джинсы с шелковой блузой и кожаная юбка с вязаным свитером Однообразные фактуры делают образ унылым, скучным и…дешевым. То есть, если аутфит будет состоять исключительно из кожаных или бархатный изделий, никакой пользы вашему статусу он не принесет. Научитесь рисковать и экспериментировать. Для этого комбинируйте разные ткани: например, отлично будут смотреться джинсы и шелковая блуза, кружевное платье и куртка из денима, кожаная юбка и вязаный свитер оверсайз. А действительно беспроигрышным дополнение практически к любому образу станет замшевая обувь либо твидовый жакет в стиле Коко Шанель.

3 Вещи по фигуре Платье подчеркивает все достоинства фигуры Непонятно, почему большинство девушек так и тянет к вещам, которые не подходят им по размеру. Гардероб ежемесячно наполняет маленькая или большая одежда, которая портит образ и не дает выглядеть действительно красиво и стильно. Чтобы подчеркнуть свой статус и хороший вкус, достаточно подогнать имеющиеся вещи по фигуре. В этом случае вы будете выглядеть гораздо опрятнее, а значит, и дороже. Еще один вариант – сходить в ателье и попросить заменить фурнитуру на верхней одежде, пиджаке или блузе. Например, можно пришить перламутровые или металлические пуговицы – в этом случае сразу изменится внешний вид вещи. Если вы часто ходите в расстегнутом пальто или жакете, можете поменять их бюджетную подкладку на шелковую или хлопковую, так как они смотрятся более презентабельно, чем полиэстеровая.

4 Авторские украшения Авторские серьги от "Pinki Winki" Для девушек характерно впадать из крайности в крайность. И так, как с роскошью у всех обычно ассоциируются благородные металлы, многие дамы начинают комплектами носить серебряные или золотые украшения. На самом деле, в этом нет никакой необходимости. Лучше отдавать предпочтение авторским изделиям: они гораздо дешевле, чем ювелирные, однако являются действительно оригинальными. Уникальности образу добавят наборные браслеты, которые вы сможете комбинировать на свое усмотрение, а также серьги в средиземноморском стиле. Обратите внимание: Чтобы не переборщить и не превратиться в сороку, соблюдайте одно простое правило: украшайте только одну зону. Это может быть либо шея и уши, либо запястья и пальцы.

5 Сумка жесткой формы Сумка жесткой формы имеет длительный срок служб Такие аксессуары не только держат форму, что со стороны выглядит гораздо более презентабельно, но также имеют более длительные срок службы. Наиболее статусными со стороны кажутся модели из лакированной кожи, однако на них очень заметны любые повреждения, даже мелкие царапины. Что касается популярных сумок из экокожи, то они изнашиваются очень быстро, поэтому не стоит их брать на важные мероприятия. Также учитывайте еще один немаловажный факт: если сумка не брендовая, то на ней должно быть минимум строчек и декоративных элементов. Лаконичность – вот то, что играет вам на руку.

6 Часы, очки и ремень Часы, очки и ремень должны быть в арсенале у каждой девушки Разбавить скучный аутфит смогут три простые вещи, которые есть в арсенале у каждой девушки: часы, очки и ремень. Самым удачным вложением будут часы с цветным ремешком или металлическим браслетом, которые со стороны напоминают мужские. Что касается солнцезащитных очков, то в них главную роль играют не столько стекла, сколько оправа. Ее нужно подбирать в зависимости от цвета глаз, возраста, цветотипа. Если хотите приобрести модель, которая будет популярна всегда, остановите свой выбор на авиаторах. Пояс также следует выбирать качественный и универсальный. Лучше всего отдавать предпочтение черным и коричневым аксессуарам шириной три сантиметра с лаконичной пряжкой.

7 Головной убор или платок Шляпа или платок ассоциируются с благородством и величие Шляпа всегда ассоциируется с английским благородством и французским шиком, наверное, именно поэтому стилисты рекомендуют иметь в своем арсенале хотя бы одну. Этот аксессуар очень стильный, он добавляет образу женственности и элегантности. Если хотите быть более игривой, вам нам помощь придет берет. Особенно он идет девушкам с короткой стрижкой. Также любой аутфит украсит красиво завязанный платок. Он может быть шерстяным или шелковым, в зависимости от погоды, иметь разные расцветки. Беспроигрышным вариантом считается яркий палантин. Эти аксессуары объединяют все детали в целостный образ, освежают лицо и придают уверенности в себе.