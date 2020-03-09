Маникюр 2020: красивый весенний дизайн ногтей стразами (Фото)

Новости шоу бизнеса:Маникюр с камнями, как элегантное платье в пол, всегда выигрышно подчеркивает женственность.

Не существует девушки, которой оно не идет, как и не существует случая, когда оно не уместно. Так и шикарный маникюр со стразами роскошен в своей многогранности и презентабельности.

Главное, знать меру и не перебарщивать с заветными блестяшками, иначе рискуете ослепить водителя на встречной или же коллегу, сидящую напротив.

Декор с блестками — простой, но одновременно действенный способ акцентировать внимание на дамских ручках, а также замаскировать внешние дефекты и неровности пластин.

Если у вас короткие ногти и не слишком строгий офисный дресс-код, стразы можно использовать даже в повседневном маникюре.

Главное – выбирайте неброские оттенки лаков из нюдовой гаммы (бежевый, пудровый, пыльно-розовый). И держите себя в руках: двух-трех миниатюрных страз на нескольких ногтях будет достаточно.

При этом можете использовать не только серебристые, но и стразы более ярких цветов в тон одежде.

Современная мода очень толерантна, и длинные остроконечные ногти, усыпанные стразами, блестками и камифубиками не вызывают удивления ни на подиуме, ни за его пределами.

Но если у вас нет цели создать эпатажный образ, присмотритесь к следующим вариантам маникюра.

Яркий маникюр со стразами не будет выглядеть вульгарно на длинных ногтях, если вы будете аккуратно выбирать цвета и их сочетания.

Накрасьте ногти глубоким бирюзовым лаком и приклейте несколько фиолетовых страз. Такой маникюр автоматически переходит из разряда вызывающих в команду необычных.

С остроконечными длинными ногтями сложнее всего, большинство образов со стразами получаются довольно спорными.

Но если душа просит праздника, примерьте образ, как на фото ниже. Сочетание глубоких темных оттенков с нюдом и геометричным блестящим рисунком выглядит благородно.

Самый очевидный (но и самый модный) способ украсить длинные ногти стразами – деликатно подчеркнуть с их помощью лунки ногтей.

Любой маникюр со стразами привлекает внимание, а маникюр с ярким лаком и стразами приковывает взгляды абсолютно всех. Вот несколько идей, который помогут сделать правильный выбор.

Наклейте стразы только на один ноготь, на некотором расстоянии друг от друга. Издалека блестки будут выглядеть как капли воды, и переливаться под лучами солнца станут не хуже.

Украсьте основание ногтя «пучком» страз, но так, чтобы стразы не повторяли очертание ногтевой пластины, а располагались под углом.

Если у вас красивые длинные ногти, выделите кончики нескольких пальцев сияющими стразами.

Еще несколько подобных «линий» поместите у оснований ногтей. Такой маникюр отлично подчеркивает изящную форму ногтей.

Сделайте обычный френч, но на двух ногтях – безымянном и большом – полосу сделайте не белой, а черной. И отделите ее от основной части ногтя рядом темных страз.