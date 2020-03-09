Скачать
Понедельник, 09.03.2020
Суд Гааги рассматривает дело МН17 (Видео)
Суд Гааги рассматривает дело МН17 (Видео)
ОПЕК и Россия не смогли договориться: цены на нефть упали на 30%
ОПЕК и Россия не смогли договориться: цены на нефть упали на 30%
Manchester is red: как МЮ уничтожил Сити в дерби (Видео)
Manchester is red: как МЮ уничтожил Сити в дерби (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 марта

Маникюр 2020: красивый весенний дизайн ногтей стразами (Фото)

Смотрите фото (20)
Маникюр 2020: красивый весенний дизайн ногтей стразами (Фото)
11:55 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Маникюр с камнями, как элегантное платье в пол, всегда выигрышно подчеркивает женственность.

Не существует девушки, которой оно не идет, как и не существует случая, когда оно не уместно. Так и шикарный маникюр со стразами роскошен в своей многогранности и презентабельности.

Главное, знать меру и не перебарщивать с заветными блестяшками, иначе рискуете ослепить водителя на встречной или же коллегу, сидящую напротив.

Декор с блестками — простой, но одновременно действенный способ акцентировать внимание на дамских ручках, а также замаскировать внешние дефекты и неровности пластин.

Если у вас короткие ногти и не слишком строгий офисный дресс-код, стразы можно использовать даже в повседневном маникюре. 

Главное – выбирайте неброские оттенки лаков из нюдовой гаммы (бежевый, пудровый, пыльно-розовый). И держите себя в руках: двух-трех миниатюрных страз на нескольких ногтях будет достаточно. 

При этом можете использовать не только серебристые, но и стразы более ярких цветов в тон одежде.

Современная мода очень толерантна, и длинные остроконечные ногти, усыпанные стразами, блестками и камифубиками не вызывают удивления ни на подиуме, ни за его пределами.

Но если у вас нет цели создать эпатажный образ, присмотритесь к следующим вариантам маникюра.

Яркий маникюр со стразами не будет выглядеть вульгарно на длинных ногтях, если вы будете аккуратно выбирать цвета и их сочетания.

Накрасьте ногти глубоким бирюзовым лаком и приклейте несколько фиолетовых страз. Такой маникюр автоматически переходит из разряда вызывающих в команду необычных.

С остроконечными длинными ногтями сложнее всего, большинство образов со стразами получаются довольно спорными.

Но если душа просит праздника, примерьте образ, как на фото ниже. Сочетание глубоких темных оттенков с нюдом и геометричным блестящим рисунком выглядит благородно.

Самый очевидный (но и самый модный) способ украсить длинные ногти стразами – деликатно подчеркнуть с их помощью лунки ногтей.

Любой маникюр со стразами привлекает внимание, а маникюр с ярким лаком и стразами приковывает взгляды абсолютно всех. Вот несколько идей, который помогут сделать правильный выбор.

Наклейте стразы только на один ноготь, на некотором расстоянии друг от друга. Издалека блестки будут выглядеть как капли воды, и переливаться под лучами солнца станут не хуже.

Украсьте основание ногтя «пучком» страз, но так, чтобы стразы не повторяли очертание ногтевой пластины, а располагались под углом.

Маникюр 2020: лучшие праздничные идеи на 8 марта (Фото)

Если у вас красивые длинные ногти, выделите кончики нескольких пальцев сияющими стразами.

Еще несколько подобных «линий» поместите у оснований ногтей. Такой маникюр отлично подчеркивает изящную форму ногтей.

Сделайте обычный френч, но на двух ногтях – безымянном и большом – полосу сделайте не белой, а черной. И отделите ее от основной части ногтя рядом темных страз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (20)

Все по теме:

Рисунки, Рисунки на ногтях, Стильный маникюр, Модный маникюр, Нейл-арт, Весенний маникюр, Маникюр на весну, Маникюр 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какую миссию уготовила вам судьба: древний китайский тест "Ханьцзы"
02 В Сирии произошло масштабное ДТП: 32 погибших, более 70 раненых
03 Кашель как рукой снимет: что нужно пить при простуде
04 Разумков объяснил, почему произошла смена правительства
05 Влетела в блиндаж: В ДТП на Николаевщине погибла 20-летняя девушка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: в Миндраве отчитались о ситуации
Коронавирус в Украине: в Миндраве отчитались о ситуации
Катастрофа МН17: В Нидерландах начинается громкий судебный процесс
МН17: В Нидерландах начинается громкий судебный процесс
Гений украинского народу: сегодня отмечают 206 годовщину со дня рождения Тараса Шевченко
Сегодня отмечают годовщину со дня рождения Шевченко
Пятницы 13 в 2020 году: когда наступят и что важно знать об этих днях
Пятницы 13 в 2020 году: когда наступят и что важно знать об этих днях
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь