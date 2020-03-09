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Прически 2020: стильные стрижки на короткие волосы для женщин за 50 (Фото)

Смотрите фото (11)
Прически 2020: стильные стрижки на короткие волосы для женщин за 50 (Фото)
23:48 Пн, 9 Март 2020 Телеграф

Новости шоу бизнеса:Каждая женщина может выглядеть изысканно и стильно, несмотря на свой возраст.

  • 1

    Элегантность, сдержанность и изысканность – это отличительные черты стильного образа пожилых женщин. Без удачно подобранной стрижки добиться его не так уж и просто, поэтому, выбор стрижки играет одну из главных ролей.

    Элегантная короткая стрижка для женщин после 50

    Если вам после 50, и вы хотите выглядеть невероятно эффектно и элегантно, несмотря на возраст, обратите внимание на этот вариант стрижки. Он как ничто лучше подчеркнёт ваши достоинства и скроет недостатки, а также короткая стрижка пикси будет идеальным выбором для женщин с тонкими и лишёнными объёма волосами.

  • 2

    Многослойная короткая стрижка для пожилых женщин

    Лёгкая, многослойная стрижка дополнит любой образ женщины. Она подчеркнёт вашу женственность и утончённость, а также придаст дополнительный объём корням волос, что очень важно для женщин в возрасте. Стрижка выглядит достаточно непринужденно, но в то же время стильно и современно. Другими словами, такой вариант короткой стрижки для женщин после 50 лет - это то, с чем вы не ошибётесь.

  • 3

    Стрижка с косой чёлкой

    Стильные стрижки с чёлкой - это идеальное решение для тех, что находится в поиске своего собственного индивидуального стиля, любит меняться и не боится экспериментировать.

    Стрижка с косой чёлкой прекрасно подойдёт женщинам с овальной формой лица, дабы визуально удлинить его.

  • 4

    Стрижка пикси

    Идеальным решением для столь почетного возраста станет короткая стрижка. Её главные преимущества заключаются в том, что она упрощают уход за вашими волосами, вам не придётся тратить огромное количество времени на её укладку, что позволяет выглядеть всегда стильно и ухоженно, а также, благодаря такой длине, вы можете экспериментировать с различными причёсками и создавать новые образы.

  • 5

    Элегантная стрижка в сочетании платиновым блондом

    Короткие стрижки для пожилых женщин не должны быть скучными и непривлекательными. Всё, что вам нужно, это не бояться экспериментировать с образами и оставаться в тренде.

    Платиновый блонд выглядит великолепно в любом возрасте. Если вы хотите кардинальных перемен, и готовы на любые изменения, можете смело экспериментировать как со стрижкой, так и с окрашиванием волос.

  • 6

    Классическая стрижка боб

    Несомненно, классическая стрижка боб никогда не выйдет из моды. Она само воплощение элегантности и стиля, если вы дополните её стильным и модным окрашиванием, таким как балаяж или омбре, ваш образ станет ещё более привлекательным.

  • 7

    Асимметричная стрижка боб

    Асимметричная стрижка боб - это прекрасный способ придать вашему образу современный вид. Помимо того, что стрижка выглядит стильно, она отлично подойдёт как для повседневного образа, так и для вечернего. Кроме того, она хорошо сочетается с любой формой лица.

  • 8

    Волнистая причёска для пожилых женщин

    Все мы знаем, что лёгкие волны преображают наш образ и делают его невероятно женственным и романтичным. Разнообразие таких вариантов причёски довольно обширно, поэтому, вы непременно найдёте ту, которая будет походить вам лучше всего. Что касается волн, то это отличный вариант, чтобы создать дополнительный объём у корней волос.

  • 9

    Многослойная стрижка с чёлкой

    Многослойная стрижка и чёлка - это безупречное сочетание, которое придаст любому образу лёгкости и элегантности. Во-первых, чёлка прекрасно обрамляет ваши черты лица. Во-вторых, многослойная стрижка придаёт объём волосам, позволяя экспериментировать с различными образами и причёсками.

  • 10

    Волнистая стрижка пикси

    Пожалуй самой популярной стрижкой на короткие волосы является стрижка пикси. Такая стрижка невероятно разнообразна, и лучше всего смотрится на кудрявых волосах, демонстрируя женственность и лёгкость. Такая стрижка подойдёт женщинам в любом возрасте, с любой формой лица.

Прически 2020: интересные идеи покраски для тех, кто жаждет перемен (Фото)

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