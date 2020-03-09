Прически 2020: стильные стрижки на короткие волосы для женщин за 50 (Фото)

Элегантность, сдержанность и изысканность – это отличительные черты стильного образа пожилых женщин. Без удачно подобранной стрижки добиться его не так уж и просто, поэтому, выбор стрижки играет одну из главных ролей.
Элегантная короткая стрижка для женщин после 50
Если вам после 50, и вы хотите выглядеть невероятно эффектно и элегантно, несмотря на возраст, обратите внимание на этот вариант стрижки. Он как ничто лучше подчеркнёт ваши достоинства и скроет недостатки, а также короткая стрижка пикси будет идеальным выбором для женщин с тонкими и лишёнными объёма волосами.
Многослойная короткая стрижка для пожилых женщин
Лёгкая, многослойная стрижка дополнит любой образ женщины. Она подчеркнёт вашу женственность и утончённость, а также придаст дополнительный объём корням волос, что очень важно для женщин в возрасте. Стрижка выглядит достаточно непринужденно, но в то же время стильно и современно. Другими словами, такой вариант короткой стрижки для женщин после 50 лет - это то, с чем вы не ошибётесь.
Стрижка с косой чёлкой
Стильные стрижки с чёлкой - это идеальное решение для тех, что находится в поиске своего собственного индивидуального стиля, любит меняться и не боится экспериментировать.
Стрижка с косой чёлкой прекрасно подойдёт женщинам с овальной формой лица, дабы визуально удлинить его.
Стрижка пикси
Идеальным решением для столь почетного возраста станет короткая стрижка. Её главные преимущества заключаются в том, что она упрощают уход за вашими волосами, вам не придётся тратить огромное количество времени на её укладку, что позволяет выглядеть всегда стильно и ухоженно, а также, благодаря такой длине, вы можете экспериментировать с различными причёсками и создавать новые образы.
Элегантная стрижка в сочетании платиновым блондом
Короткие стрижки для пожилых женщин не должны быть скучными и непривлекательными. Всё, что вам нужно, это не бояться экспериментировать с образами и оставаться в тренде.
Платиновый блонд выглядит великолепно в любом возрасте. Если вы хотите кардинальных перемен, и готовы на любые изменения, можете смело экспериментировать как со стрижкой, так и с окрашиванием волос.
Классическая стрижка боб
Несомненно, классическая стрижка боб никогда не выйдет из моды. Она само воплощение элегантности и стиля, если вы дополните её стильным и модным окрашиванием, таким как балаяж или омбре, ваш образ станет ещё более привлекательным.
Асимметричная стрижка боб
Асимметричная стрижка боб - это прекрасный способ придать вашему образу современный вид. Помимо того, что стрижка выглядит стильно, она отлично подойдёт как для повседневного образа, так и для вечернего. Кроме того, она хорошо сочетается с любой формой лица.
Волнистая причёска для пожилых женщин
Все мы знаем, что лёгкие волны преображают наш образ и делают его невероятно женственным и романтичным. Разнообразие таких вариантов причёски довольно обширно, поэтому, вы непременно найдёте ту, которая будет походить вам лучше всего. Что касается волн, то это отличный вариант, чтобы создать дополнительный объём у корней волос.
Многослойная стрижка с чёлкой
Многослойная стрижка и чёлка - это безупречное сочетание, которое придаст любому образу лёгкости и элегантности. Во-первых, чёлка прекрасно обрамляет ваши черты лица. Во-вторых, многослойная стрижка придаёт объём волосам, позволяя экспериментировать с различными образами и причёсками.
Волнистая стрижка пикси
Пожалуй самой популярной стрижкой на короткие волосы является стрижка пикси. Такая стрижка невероятно разнообразна, и лучше всего смотрится на кудрявых волосах, демонстрируя женственность и лёгкость. Такая стрижка подойдёт женщинам в любом возрасте, с любой формой лица.