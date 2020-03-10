Маникюр 2020: идеальный весенний маникюр в технике стемпинг (Фото)

1 Стемпинг – это оригинальное решение для оформления ногтей.

2 Нейл-мастера путем проб и ошибок нашли простые и при этом эффектные техники, которые делают ноготки привлекательными и яркими.

3 Очень серьезное значение имеет модный и аккуратный маникюр.

4 Образ ухоженной леди с маникюром не обязательно создается в салоне. Разработка современного мира нейл-арта – это стемпинг.

5 Однотонное ногтевое покрытия не так востребовано, как ранее.

6 В тренде принты, актуальные в определенном сезоне. И к тому же сами орнаменты можно разукрашивать тинтами и создавать потрясающий маникюр.

7 Модный маникюр обязательно должен быть разнообразным, однако не каждая женщина может нарисовать на своих ногтях нечто потрясающие, как это сделал бы специалист.

8 На помощь приходит стемпинг. Благодаря ему можно создавать узоры на ногтях, которые ничем не уступают по дизайну, красоте исполнения и сложности техники маникюру с рисунками, выполненными вручную мастером.

9 Создать красивый маникюр абсолютно не сложно с помощью штампов для стемпинга.

10 Финальный результат превзойдет все ожидания и ничем не будет отличаться от салонного нейл-арта. Да и вообще, при помощи штампов можно наносить орнаменты не только на ногти, но и на мобильный телефон, брелок или наручные часы.

11 Для практики нужно немного проштамповать узоры на поверхности. Если вы увлеклись стемпингом, то вам обязательно буте интересно посмотреть самые эффектные варианты такого маникюра.

12 Потренироваться можно и на обычном лаке для ногтей. Но если стемпинг для вас – один из способов заработка, лучше приобрести несколько специальных лаков (красок) для стемпинга.

13 На красивом удлиненном френче или на ногтях, наращенных полностью камуфлирующим гелем, степинг смотрится великолепно. Нужно только правильно подобрать пропорции узора и подходящий цвет лака.

14 Интересных эффектов можно добиться, если для создания декора использовать лаки разных цветов.

15 Например, сначала вы делаете стемпинг черным цветом, дает высохнуть, а поверх черного рисунка переносите белый орнамент. Все остальные операции будут теми же.