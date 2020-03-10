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Маникюр 2020: идеальный весенний маникюр в технике стемпинг (Фото)

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Маникюр 2020: идеальный весенний маникюр в технике стемпинг (Фото)
11:53 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Сегодняшнее современное общество оценивает женщину не только по ее внешнему виду, манерам и разговорам.

  • 1

    Стемпинг – это оригинальное решение для оформления ногтей.

  • 2

    Нейл-мастера путем проб и ошибок нашли простые и при этом эффектные техники, которые делают ноготки привлекательными и яркими.

  • 3

    Очень серьезное значение имеет модный и аккуратный маникюр.

  • 4

    Образ ухоженной леди с маникюром не обязательно создается в салоне. Разработка современного мира нейл-арта – это стемпинг.

  • 5

    Однотонное ногтевое покрытия не так востребовано, как ранее.

  • 6

    В тренде принты, актуальные в определенном сезоне. И к тому же сами орнаменты можно разукрашивать тинтами и создавать потрясающий маникюр.

  • 7

    Модный маникюр обязательно должен быть разнообразным, однако не каждая женщина может нарисовать на своих ногтях нечто потрясающие, как это сделал бы специалист.

  • 8

    На помощь приходит стемпинг. Благодаря ему можно создавать узоры на ногтях, которые ничем не уступают по дизайну, красоте исполнения и сложности техники маникюру с рисунками, выполненными вручную мастером.

  • 9

    Создать красивый маникюр абсолютно не сложно с помощью штампов для стемпинга.

  • 10

    Финальный результат превзойдет все ожидания и ничем не будет отличаться от салонного нейл-арта. Да и вообще, при помощи штампов можно наносить орнаменты не только на ногти, но и на мобильный телефон, брелок или наручные часы.

  • 11

    Для практики нужно немного проштамповать узоры на поверхности. Если вы увлеклись стемпингом, то вам обязательно буте интересно посмотреть самые эффектные варианты такого маникюра.

  • 12

     

    Потренироваться можно и на обычном лаке для ногтей. Но если стемпинг для вас – один из способов заработка, лучше приобрести несколько специальных лаков (красок) для стемпинга.

  • 13

    На красивом удлиненном френче или на ногтях, наращенных полностью камуфлирующим гелем, степинг смотрится великолепно. Нужно только правильно подобрать пропорции узора и подходящий цвет лака.

  • 14

    Интересных эффектов можно добиться, если для создания декора использовать лаки разных цветов.

  • 15

    Например, сначала вы делаете стемпинг черным цветом, дает высохнуть, а поверх черного рисунка переносите белый орнамент. Все остальные операции будут теми же.

  • 16

    Он прекрасно сочетается с элементами художественной росписи, со стразами, с блестками, с бульонками, с присыпками. Но чтобы дизайн получился красивым и гармоничным, следует соблюдать последовательность действий.

Маникюр 2020: красивый весенний дизайн ногтей стразами (Фото)

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