Маникюр 2020: самые трендовые идеи на весну (Фото)

1 Френч – модный дизайн маникюра, который из моды не выйдет, наверное, никогда.

2 А чтобы модницы не заскучали, дизайнеры в каждом сезоне представляют новые версии классики.

3 Если минимализм вам чужд, добавьте своим ноготкам шика и гламура при помощи страз, жемчужин и объемного декора.

4 В качестве повседневного варианта такой дизайн вряд ли будет уместен, а вот для «особых случаев» - вполне.

5 Модные тенденции в одежде и обуви часто повторяются и в трендах маникюра. Самый яркий пример – оттенки расплавленного металла.

6 В 2020 году лаком с эффектом металлик можно будет покрывать всю ногтевую пластину или использовать блестящее покрытие для создания оригинальной версии френча.

7 На первый взгляд, модный маникюр на короткие ногти, который предложили Badgley Mischka и Elie Saab просто отсутствует!

8 Но это не так. Если присмотреться, на аккуратных ноготках моделей можно заметить легкий блеск - верхний глянцевый слой не только придает ногтям здоровый блеск, но и выполняет защитную функцию.

9 В будущем сезоне элегантное матовое покрытие вновь окажется в топе трендов nail art.

10 Дизайнеры предлагают использовать его как в сольной версии, так и в сочетании с другим трендами (например, с анималистическим принтами или клеткой – как у Rebecca Minkoff).

11 Весной и летом модные ногти будут демонстрировать практически всю палитру радуги: от классического красного и нежной пастели (особое внимание на желтые оттенки) до ярко-розового и «электрического» голубого, напоминающего о ясном летнем небе и теплом море.

12 Весенний маникюр 2020 открывает новую главу в истории нейл-искусства, и многое из того, что будет в моде этой весной, будет периодически всплывать в трендах в ближайшее десятилетие.

13 Самый нежный маникюр весна 2020 – это лиловый и лавандовый.

14 Это не вчерашний день, а дань моде, которая решила, что сотканный из весенних цветов, сиреневый и лавандовый маникюр подарит уже подзабытое ощущение, когда глаза радуются цвету.

15 Наверное, уже с каждого утюга кричат – желтый цвет в моде.

16 Поэтому желтые ногти – теплые и сладкие, словно цветочный мед, вы увидите весной на руках многих подруг и просто случайных прохожих женщин.

17 Виной всему – очень выигрышный нежный желтый цвет, устоять перед которым сложно.

18 Согласитесь, оранжевый цвет сразу в воображении рождает довольно яркие и даже агрессивные ассоциации.