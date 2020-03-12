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Маникюр 2020: самые трендовые идеи на весну (Фото)

Смотрите фото (20)
Маникюр 2020: самые трендовые идеи на весну (Фото)
10:41 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Быть модной и стильной до кончиков ногтей! Возможно? Конечно.

  • 1

    Френч – модный дизайн маникюра, который из моды не выйдет, наверное, никогда.

  • 2

    А чтобы модницы не заскучали, дизайнеры в каждом сезоне представляют новые версии классики.

  • 3

    Если минимализм вам чужд, добавьте своим ноготкам шика и гламура при помощи страз, жемчужин и объемного декора.

  • 4

    В качестве повседневного варианта такой дизайн вряд ли будет уместен, а вот для «особых случаев» - вполне.

  • 5

    Модные тенденции в одежде и обуви часто повторяются и в трендах маникюра. Самый яркий пример – оттенки расплавленного металла.

  • 6

    В 2020 году лаком с эффектом металлик можно будет покрывать всю ногтевую пластину или использовать блестящее покрытие для создания оригинальной версии френча.

  • 7

    На первый взгляд, модный маникюр на короткие ногти, который предложили Badgley Mischka и Elie Saab просто отсутствует!

  • 8

    Но это не так. Если присмотреться, на аккуратных ноготках моделей можно заметить легкий блеск - верхний глянцевый слой не только придает ногтям здоровый блеск, но и выполняет защитную функцию.

  • 9

    В будущем сезоне элегантное матовое покрытие вновь окажется в топе трендов nail art.

  • 10

    Дизайнеры предлагают использовать его как в сольной версии, так и в сочетании с другим трендами (например, с анималистическим принтами или клеткой – как у Rebecca Minkoff).

  • 11

    Весной и летом модные ногти будут демонстрировать практически всю палитру радуги: от классического красного и нежной пастели (особое внимание на желтые оттенки) до ярко-розового и «электрического» голубого, напоминающего о ясном летнем небе и теплом море.

  • 12

    Весенний маникюр 2020 открывает новую главу в истории нейл-искусства, и многое из того, что будет в моде этой весной, будет периодически всплывать в трендах в ближайшее десятилетие.

  • 13

    Самый нежный маникюр весна 2020 – это лиловый и лавандовый.

  • 14

    Это не вчерашний день, а дань моде, которая решила, что сотканный из весенних цветов, сиреневый и лавандовый маникюр подарит уже подзабытое ощущение, когда глаза радуются цвету.

  • 15

    Наверное, уже с каждого утюга кричат – желтый цвет в моде.

  • 16

    Поэтому желтые ногти – теплые и сладкие, словно цветочный мед, вы увидите весной на руках многих подруг и просто случайных прохожих женщин.

  • 17

    Виной всему – очень выигрышный нежный желтый цвет, устоять перед которым сложно.

  • 18

    Согласитесь, оранжевый цвет сразу в воображении рождает довольно яркие и даже агрессивные ассоциации.

  • 19

    Но мода 2020 решила категорично перечеркнуть этот стереотип, и подготовила для маникюра мягкие оттенки оранжевого. Наслаждайтесь очень приятным цветом – сейчас самое время.

Маникюр 2020: идеальный весенний маникюр в технике стемпинг (Фото)

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