Маникюр 2020: самые трендовые идеи на весну (Фото)

Френч – модный дизайн маникюра, который из моды не выйдет, наверное, никогда.
А чтобы модницы не заскучали, дизайнеры в каждом сезоне представляют новые версии классики.
Если минимализм вам чужд, добавьте своим ноготкам шика и гламура при помощи страз, жемчужин и объемного декора.
В качестве повседневного варианта такой дизайн вряд ли будет уместен, а вот для «особых случаев» - вполне.
Модные тенденции в одежде и обуви часто повторяются и в трендах маникюра. Самый яркий пример – оттенки расплавленного металла.
В 2020 году лаком с эффектом металлик можно будет покрывать всю ногтевую пластину или использовать блестящее покрытие для создания оригинальной версии френча.
На первый взгляд, модный маникюр на короткие ногти, который предложили Badgley Mischka и Elie Saab просто отсутствует!
Но это не так. Если присмотреться, на аккуратных ноготках моделей можно заметить легкий блеск - верхний глянцевый слой не только придает ногтям здоровый блеск, но и выполняет защитную функцию.
В будущем сезоне элегантное матовое покрытие вновь окажется в топе трендов nail art.
Дизайнеры предлагают использовать его как в сольной версии, так и в сочетании с другим трендами (например, с анималистическим принтами или клеткой – как у Rebecca Minkoff).
Весной и летом модные ногти будут демонстрировать практически всю палитру радуги: от классического красного и нежной пастели (особое внимание на желтые оттенки) до ярко-розового и «электрического» голубого, напоминающего о ясном летнем небе и теплом море.
Весенний маникюр 2020 открывает новую главу в истории нейл-искусства, и многое из того, что будет в моде этой весной, будет периодически всплывать в трендах в ближайшее десятилетие.
Самый нежный маникюр весна 2020 – это лиловый и лавандовый.
Это не вчерашний день, а дань моде, которая решила, что сотканный из весенних цветов, сиреневый и лавандовый маникюр подарит уже подзабытое ощущение, когда глаза радуются цвету.
Наверное, уже с каждого утюга кричат – желтый цвет в моде.
Поэтому желтые ногти – теплые и сладкие, словно цветочный мед, вы увидите весной на руках многих подруг и просто случайных прохожих женщин.
Виной всему – очень выигрышный нежный желтый цвет, устоять перед которым сложно.
Согласитесь, оранжевый цвет сразу в воображении рождает довольно яркие и даже агрессивные ассоциации.
Но мода 2020 решила категорично перечеркнуть этот стереотип, и подготовила для маникюра мягкие оттенки оранжевого. Наслаждайтесь очень приятным цветом – сейчас самое время.