Неисчерпаемый источник вдохновения: трендовые цвета и сочетания весны 2020

1 Мятный зеленый и лиловый Начинаем парад стильных образов вот этой цветовой комбинацией, которая уже успела завоевать любовь модниц. Сочетание пастельных тонов часто приводит к успеху. Однако именно мятный зеленый и лиловый создают гармонию стиля и вкуса. И не бойтесь добавлять такие яркие нюансы, как розовая сумка со змеиным принтом.

2 Пастельный голубой Монохромный образ в пастельном голубом цвете – еще один тренд будущего сезона. Чтобы ни на грамм не ошибиться в цвете, выбирайте костюмы или платья голубого цвета. Кстати, такой наряд просто идеально смотрится с ботинками с животным принтом.

3 Бежевый Перед вами идеальная комбинация из пастельных тонов: мятный зеленый, лиловый и бежевый. Такой наряд можно смело носить в прохладные дни. Бежевый цвет привносит гармонию этому достаточно яркому наряду. Ни секунды не сомневайтесь!

4 Лиловый И снова лиловый цвет. Да, он стал главной тенденцией сезона весна-лето 2020, поэтому вы часто будете с ним сталкиваться. Сочетание лилового с бледно-желтым создаст элегантный образ, который легко можно надеть в рабочий день.

5 Мятный и джинсовый Кардиган и джинсы – это уже годами проверенное сочетание. Оно никогда не выходит из моды. Только меняются фасоны и, конечно, цвета. Нежно-голубой цвет джинсов сочетается с любым другим оттенком, можете не сомневаться! Так как в этом сезоне пальму первенства получил лиловый, то советуем вам вдохновиться образом, что на фото.

6 Розовый Один из самых стильных вариантов – это сочетание вещей одной и той же цветовой гаммы. В результате образ получается очень гармоничным и оригинальным! Весна 2020 призывает полюбить розовый цвет, и это не странно. Только посмотрите, как стильно выглядит монохромный образ в розовом цвете. Ну а волосы цвета фуксии придают экстравагантности.

7 Монохромный лиловый образ Мы не устанем повторять, что монохромные образы всегда будут успешными. Этот наряд с юбкой и пиджаком оверсайз – одна из сильных тенденций, замеченных на показах знаменитых дизайнеров. Лиловая сумка и шляпка – это просто квинтэссенция стиля и весенних трендов.

8 Розовый и красный Такие яркие цвета, как розовый и красный, переберут на себя чуть ли не главную роль в мире трендовых цветов. Не бойтесь носить их вместе! Даже брюки с разноцветными штанинами вызовут только восторженные возгласы, не сомневайтесь.

9 Цвет фуксии Если вы всегда опасались цвета фуксии, то пора избавиться от этого страха, ведь весна 2020 будет наполнена этим ярким тоном. Вы можете сочетать черный наряд с деталью цвета фуксии: кардиган, шляпа, сумка... Вдохновитесь образом, что на фото.