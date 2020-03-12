Неисчерпаемый источник вдохновения: трендовые цвета и сочетания весны 2020

Мятный зеленый и лиловый
Начинаем парад стильных образов вот этой цветовой комбинацией, которая уже успела завоевать любовь модниц. Сочетание пастельных тонов часто приводит к успеху. Однако именно мятный зеленый и лиловый создают гармонию стиля и вкуса. И не бойтесь добавлять такие яркие нюансы, как розовая сумка со змеиным принтом.
Пастельный голубой
Монохромный образ в пастельном голубом цвете – еще один тренд будущего сезона. Чтобы ни на грамм не ошибиться в цвете, выбирайте костюмы или платья голубого цвета. Кстати, такой наряд просто идеально смотрится с ботинками с животным принтом.
Бежевый
Перед вами идеальная комбинация из пастельных тонов: мятный зеленый, лиловый и бежевый. Такой наряд можно смело носить в прохладные дни. Бежевый цвет привносит гармонию этому достаточно яркому наряду. Ни секунды не сомневайтесь!
Лиловый
И снова лиловый цвет. Да, он стал главной тенденцией сезона весна-лето 2020, поэтому вы часто будете с ним сталкиваться. Сочетание лилового с бледно-желтым создаст элегантный образ, который легко можно надеть в рабочий день.
Мятный и джинсовый
Кардиган и джинсы – это уже годами проверенное сочетание. Оно никогда не выходит из моды. Только меняются фасоны и, конечно, цвета. Нежно-голубой цвет джинсов сочетается с любым другим оттенком, можете не сомневаться! Так как в этом сезоне пальму первенства получил лиловый, то советуем вам вдохновиться образом, что на фото.
Розовый
Один из самых стильных вариантов – это сочетание вещей одной и той же цветовой гаммы. В результате образ получается очень гармоничным и оригинальным! Весна 2020 призывает полюбить розовый цвет, и это не странно. Только посмотрите, как стильно выглядит монохромный образ в розовом цвете. Ну а волосы цвета фуксии придают экстравагантности.
Монохромный лиловый образ
Мы не устанем повторять, что монохромные образы всегда будут успешными. Этот наряд с юбкой и пиджаком оверсайз – одна из сильных тенденций, замеченных на показах знаменитых дизайнеров. Лиловая сумка и шляпка – это просто квинтэссенция стиля и весенних трендов.
Розовый и красный
Такие яркие цвета, как розовый и красный, переберут на себя чуть ли не главную роль в мире трендовых цветов. Не бойтесь носить их вместе! Даже брюки с разноцветными штанинами вызовут только восторженные возгласы, не сомневайтесь.
Цвет фуксии
Если вы всегда опасались цвета фуксии, то пора избавиться от этого страха, ведь весна 2020 будет наполнена этим ярким тоном. Вы можете сочетать черный наряд с деталью цвета фуксии: кардиган, шляпа, сумка... Вдохновитесь образом, что на фото.
Монохромный красный образ
И, наконец, роскошное платье в красном цвете с элементом розового. Мы в восторге от такого наряда. Объемные рукава, плиссированная юбка, глубокий вырез... Все это ярко представляет трендовый фасон платья весны 2020. В этом случае вам не нужно будет беспокоиться о цветовых сочетаниях, ведь целостные вещи всегда легко носить. Позаботьтесь о стильных аксессуарах, и образ готов!