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Неисчерпаемый источник вдохновения: трендовые цвета и сочетания весны 2020

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Неисчерпаемый источник вдохновения: трендовые цвета и сочетания весны 2020
18:17 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:10 самых стильных цветовых сочетаний сезона весна-лето 2020 по версии главных мировых модниц.

  • 1

    Мятный зеленый и лиловый

    Начинаем парад стильных образов вот этой цветовой комбинацией, которая уже успела завоевать любовь модниц. Сочетание пастельных тонов часто приводит к успеху. Однако именно мятный зеленый и лиловый создают гармонию стиля и вкуса. И не бойтесь добавлять такие яркие нюансы, как розовая сумка со змеиным принтом.

  • 2

    Пастельный голубой

    Монохромный образ в пастельном голубом цвете – еще один тренд будущего сезона. Чтобы ни на грамм не ошибиться в цвете, выбирайте костюмы или платья голубого цвета. Кстати, такой наряд просто идеально смотрится с ботинками с животным принтом.

  • 3

    Бежевый

    Перед вами идеальная комбинация из пастельных тонов: мятный зеленый, лиловый и бежевый. Такой наряд можно смело носить в прохладные дни. Бежевый цвет привносит гармонию этому достаточно яркому наряду. Ни секунды не сомневайтесь!

  • 4

    Лиловый

    И снова лиловый цвет. Да, он стал главной тенденцией сезона весна-лето 2020, поэтому вы часто будете с ним сталкиваться. Сочетание лилового с бледно-желтым создаст элегантный образ, который легко можно надеть в рабочий день.

  • 5

    Мятный и джинсовый

    Кардиган и джинсы – это уже годами проверенное сочетание. Оно никогда не выходит из моды. Только меняются фасоны и, конечно, цвета. Нежно-голубой цвет джинсов сочетается с любым другим оттенком, можете не сомневаться! Так как в этом сезоне пальму первенства получил лиловый, то советуем вам вдохновиться образом, что на фото.

  • 6

    Розовый

    Один из самых стильных вариантов – это сочетание вещей одной и той же цветовой гаммы. В результате образ получается очень гармоничным и оригинальным! Весна 2020 призывает полюбить розовый цвет, и это не странно. Только посмотрите, как стильно выглядит монохромный образ в розовом цвете. Ну а волосы цвета фуксии придают экстравагантности.

  • 7

    Монохромный лиловый образ

    Мы не устанем повторять, что монохромные образы всегда будут успешными. Этот наряд с юбкой и пиджаком оверсайз – одна из сильных тенденций, замеченных на показах знаменитых дизайнеров. Лиловая сумка и шляпка – это просто квинтэссенция стиля и весенних трендов.

  • 8

    Розовый и красный

    Такие яркие цвета, как розовый и красный, переберут на себя чуть ли не главную роль в мире трендовых цветов. Не бойтесь носить их вместе! Даже брюки с разноцветными штанинами вызовут только восторженные возгласы, не сомневайтесь.

  • 9

    Цвет фуксии

    Если вы всегда опасались цвета фуксии, то пора избавиться от этого страха, ведь весна 2020 будет наполнена этим ярким тоном. Вы можете сочетать черный наряд с деталью цвета фуксии: кардиган, шляпа, сумка... Вдохновитесь образом, что на фото.

  • 10

    Монохромный красный образ

    И, наконец, роскошное платье в красном цвете с элементом розового. Мы в восторге от такого наряда. Объемные рукава, плиссированная юбка, глубокий вырез... Все это ярко представляет трендовый фасон платья весны 2020. В этом случае вам не нужно будет беспокоиться о цветовых сочетаниях, ведь целостные вещи всегда легко носить. Позаботьтесь о стильных аксессуарах, и образ готов!

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