Самые эффективные прически для невысоких девушек от знаменитостей (Фото)

Ариана Гранде и высокий хвост
Ариана Гранде – это одна из самых невысоких знаменитостей, но она точно знает главные секреты, как сделать себя немного выше. Она часто делает высокий и затянутый хвост. Ариана обладает роскошными длинными волосами, но ее не часто увидишь с распущенными.
Ева Лонгория и хвост с начесом
Такие прически с легким начесом на макушке считаются одними из самых эффективных, если хотите казаться выше. Ева Лонгория часто использует этот трюк. Кроме того, с такой прической можно создать образ в небрежном стиле. Это сейчас тренд, поэтому даже не сомневайтесь.
Дженнифер Лопес и высокое плетение
Дженнифер Лопес использует накладные волосы не только для того, чтобы удивить всех шикарной длиной распущенных волос, но и для того, чтобы делать роскошные прически с собранными волосами. На фото вы видите идеальный пример удачной прически, чтобы казаться выше.
Сальма Хайек и высокий пучок
Высокий и очень объемный пучок точно добавит вам несколько сантиметров в росте. Сальма часто предпочитает эту прическу, так как знает о ее беспроигрышности. Смело берите пример с голливудской знаменитости.
Пас Вега и высокий пучок с челкой
Пас Вега очень часто носит высокий пучок с челкой. Это удобная, простая и стильная прическа. Кроме того, она помогает скрыть звезде небольшой недостаток: низкий рост.
Леди Гага и новая версия итальянского пучка
Хотя на последней церемонии "Оскар" мы так и не увидели Леди Гагу, все-таки ее появление на прошлогодней церемонии до сих пор поднимает бурю обсуждений. Актриса не просто вышла на красную дорожку в невероятно элегантном образе, а еще и дала урок красоты всем невысоким девушкам. Певица сделала роскошный итальянский пучок с челкой, уложенной набок. Квинтэссенция красоты и стиля.
Мария Педраса и кудрявые волосы
Кудрявые волосы тоже можно уложить красиво и стильно. Мария Педраса сделала высокий небрежный пучок, который прибавил ей несколько сантиметров роста. Легкий начес и эффект небрежности – это все, что вам нужно.
Риз Уизерспун и волосы средней длины
Волосы средней длины, как у Риз Уизерспун, идеально подходят невысоким девушкам. Да, такая прическа не сделает вас визуально выше, но и не подчеркнет ваш невысокий рост. Кроме того, средняя длина позволяет создавать стильные прически, с чем прекрасно справляется Риз Уизерспун.
Ким Кардашьян и полусобранные
Ким Кардашьян умеет использовать трюки моды и стиля в свою пользу. Один из примеров – выбор прически, что на фото. Полусобранные волосы помогают ей казаться визуально выше.
Кара Делевинь и затянутый хвост
Кара Делевинь часто становится источником вдохновения для модниц. Она любит экспериментировать с внешностью и всегда выигрывает в вопросах моды и красоты. Такой экстра высокий и затянутый хвост сделает вас на несколько сантиметров выше. Даже не сомневайтесь.