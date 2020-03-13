Самые эффективные прически для невысоких девушек от знаменитостей (Фото)

1 Ариана Гранде и высокий хвост Ариана Гранде – это одна из самых невысоких знаменитостей, но она точно знает главные секреты, как сделать себя немного выше. Она часто делает высокий и затянутый хвост. Ариана обладает роскошными длинными волосами, но ее не часто увидишь с распущенными.

2 Ева Лонгория и хвост с начесом Такие прически с легким начесом на макушке считаются одними из самых эффективных, если хотите казаться выше. Ева Лонгория часто использует этот трюк. Кроме того, с такой прической можно создать образ в небрежном стиле. Это сейчас тренд, поэтому даже не сомневайтесь.

3 Дженнифер Лопес и высокое плетение Дженнифер Лопес использует накладные волосы не только для того, чтобы удивить всех шикарной длиной распущенных волос, но и для того, чтобы делать роскошные прически с собранными волосами. На фото вы видите идеальный пример удачной прически, чтобы казаться выше.

4 Сальма Хайек и высокий пучок Высокий и очень объемный пучок точно добавит вам несколько сантиметров в росте. Сальма часто предпочитает эту прическу, так как знает о ее беспроигрышности. Смело берите пример с голливудской знаменитости.

5 Пас Вега и высокий пучок с челкой Пас Вега очень часто носит высокий пучок с челкой. Это удобная, простая и стильная прическа. Кроме того, она помогает скрыть звезде небольшой недостаток: низкий рост.

6 Леди Гага и новая версия итальянского пучка Хотя на последней церемонии "Оскар" мы так и не увидели Леди Гагу, все-таки ее появление на прошлогодней церемонии до сих пор поднимает бурю обсуждений. Актриса не просто вышла на красную дорожку в невероятно элегантном образе, а еще и дала урок красоты всем невысоким девушкам. Певица сделала роскошный итальянский пучок с челкой, уложенной набок. Квинтэссенция красоты и стиля.

7 Мария Педраса и кудрявые волосы Кудрявые волосы тоже можно уложить красиво и стильно. Мария Педраса сделала высокий небрежный пучок, который прибавил ей несколько сантиметров роста. Легкий начес и эффект небрежности – это все, что вам нужно.

8 Риз Уизерспун и волосы средней длины Волосы средней длины, как у Риз Уизерспун, идеально подходят невысоким девушкам. Да, такая прическа не сделает вас визуально выше, но и не подчеркнет ваш невысокий рост. Кроме того, средняя длина позволяет создавать стильные прически, с чем прекрасно справляется Риз Уизерспун.

9 Ким Кардашьян и полусобранные Ким Кардашьян умеет использовать трюки моды и стиля в свою пользу. Один из примеров – выбор прически, что на фото. Полусобранные волосы помогают ей казаться визуально выше.