Скачать
Пятница, 13.03.2020
Украинский карантин: "Укроборонпром" перешел на особый режим работы
Украинский карантин: "Укроборонпром" перешел на особый режим работы
"Больных же нет": Ученые назвали причины введения карантина в Украине
Ученые назвали причины введения карантина в Украине
Вольфсбург - Шахтер: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Вольфсбург - Шахтер: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 марта

Самые эффективные прически для невысоких девушек от знаменитостей (Фото)

Смотрите фото (11)
Самые эффективные прически для невысоких девушек от знаменитостей (Фото)
10:57 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ваши волосы действительно могут помочь вам выглядеть выше.

  • 1

    Ариана Гранде и высокий хвост

    Ариана Гранде – это одна из самых невысоких знаменитостей, но она точно знает главные секреты, как сделать себя немного выше. Она часто делает высокий и затянутый хвост. Ариана обладает роскошными длинными волосами, но ее не часто увидишь с распущенными.

  • 2

    Ева Лонгория и хвост с начесом

    Такие прически с легким начесом на макушке считаются одними из самых эффективных, если хотите казаться выше. Ева Лонгория часто использует этот трюк. Кроме того, с такой прической можно создать образ в небрежном стиле. Это сейчас тренд, поэтому даже не сомневайтесь.

  • 3

    Дженнифер Лопес и высокое плетение

    Дженнифер Лопес использует накладные волосы не только для того, чтобы удивить всех шикарной длиной распущенных волос, но и для того, чтобы делать роскошные прически с собранными волосами. На фото вы видите идеальный пример удачной прически, чтобы казаться выше.

  • 4

     Сальма Хайек и высокий пучок

    Высокий и очень объемный пучок точно добавит вам несколько сантиметров в росте. Сальма часто предпочитает эту прическу, так как знает о ее беспроигрышности. Смело берите пример с голливудской знаменитости.

  • 5

    Пас Вега и высокий пучок с челкой

    Пас Вега очень часто носит высокий пучок с челкой. Это удобная, простая и стильная прическа. Кроме того, она помогает скрыть звезде небольшой недостаток: низкий рост.

  • 6

    Леди Гага и новая версия итальянского пучка

    Хотя на последней церемонии "Оскар" мы так и не увидели Леди Гагу, все-таки ее появление на прошлогодней церемонии до сих пор поднимает бурю обсуждений. Актриса не просто вышла на красную дорожку в невероятно элегантном образе, а еще и дала урок красоты всем невысоким девушкам. Певица сделала роскошный итальянский пучок с челкой, уложенной набок. Квинтэссенция красоты и стиля.

  • 7

    Мария Педраса и кудрявые волосы

    Кудрявые волосы тоже можно уложить красиво и стильно. Мария Педраса сделала высокий небрежный пучок, который прибавил ей несколько сантиметров роста. Легкий начес и эффект небрежности – это все, что вам нужно.

  • 8

    Риз Уизерспун и волосы средней длины

    Волосы средней длины, как у Риз Уизерспун, идеально подходят невысоким девушкам. Да, такая прическа не сделает вас визуально выше, но и не подчеркнет ваш невысокий рост. Кроме того, средняя длина позволяет создавать стильные прически, с чем прекрасно справляется Риз Уизерспун.

  • 9

    Ким Кардашьян и полусобранные

    Ким Кардашьян умеет использовать трюки моды и стиля в свою пользу. Один из примеров – выбор прически, что на фото. Полусобранные волосы помогают ей казаться визуально выше.

  • 10

    Кара Делевинь и затянутый хвост

    Кара Делевинь часто становится источником вдохновения для модниц. Она любит экспериментировать с внешностью и всегда выигрывает в вопросах моды и красоты. Такой экстра высокий и затянутый хвост сделает вас на несколько сантиметров выше. Даже не сомневайтесь.

Модные челки 2020 года: виды на разную длину волос (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Мода, Прически, Мода 2020, Прически для невысоких девушек.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Защитит от бессонницы: самый полезный напиток перед сном
02 Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя
03 Минздрав: В Украине подтверждены два новых случая Covid-19
04 Зоркий глаз: самые нужные витамины для зрения
05 Карантин в Украине: как будет работать Верховная Рада
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ОПУ: СНБО сегодня собирается на заседание
ОПУ: СНБО сегодня собирается на заседание
Жена Трюдо заразилась коронавирусом
Жена Трюдо заразилась коронавирусом
Местами дождь и похолодание: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня, 13 марта
Местами дождь и похолодание: погода на сегодня, 13 марта
Пятница 13 марта 2020: три ритуала на удачу
Пятница 13 марта 2020: три ритуала на удачу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь