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Маникюр 2020: модный весенний дизайн во французском стиле (Фото)

Смотрите фото (19)
Маникюр 2020: модный весенний дизайн во французском стиле (Фото)
10:54 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Французский маникюр – самый стильный и любимый многими почитательницами сдержанной классики, был придуман далеко не на солнечных лугах Прованса или в столице мировой моды Париже.

  • 1

    Что такое, этот французский маникюр и почему он так популярен на протяжении нескольких десятков лет?

  • 2

    Это гармоничное сочетание мягкого приглушенного оттенка розового с высветленной зоной свободного края ногтевой пластины, именуемой "линией улыбки".

  • 3

    Но френч – далеко не лучший пример стоицизма, так как он существенно видоизменился с момента своего появления в неил-арте.

  • 4

    Разноцветный и фантазийный, небанальный и точно выделяющий свою обладательницу из толпы – французский маникюр с рисунками покоряет многообразием неповторимых вариантов.

  • 5

    Так, любители природы могут "поселить" на свои ногти бабочки или выбрать декор с кошками. В то время как ценительницы буйства красок, оценят иллюстрацию с цветами.

  • 6

    Он понравится роскошным женщинам, утверждающим, что лучшие их друзья – бриллианты, покоряющие блеском огранки.

  • 7

    Маникюр с камнями – хороший вариант для важных мероприятий, но здесь главное помнить о правиле "золотой середины" и не переборщить с количеством стразов.

  • 8

    А разноцветный летний френч стильно дополняют конфетти или зеркальный глиттер.

  • 9

    Бьюти-мир перевернулся с ног на голову, а на смену классическому френчу пришел альтернативный обратный французский маникюр.

  • 10

    Очень красивый черно белый или цветной дизайн-перевертыш, покоривший сердца миллионов красавиц по всему свету.

  • 11

    Время не стоит на месте, и то, что было актуально еще сезон назад, давно утратило былую привлекательность.

  • 12

    Согласитесь, даже самое любимое платье в гардеробе может наскучить, а образы с ним набить оскомину. Что уж говорить об однообразном маникюре.

  • 13

    Главный женский угодник – красавец френч уместен и на коротких, и на длинных, и на овальных, и на квадратных ноготках. Главное, учитывать некоторые особенности при покрытии.

  • 14

    На коротких ногтях уместен лаконичный френч с молочной полоской, по сути, удлиняющей ногтевую пластину. Избегайте обилия рисунков, ажурных декоративных элементов и страз.

  • 15

    Чтобы полюбившийся французский дизайн выглядел менее претенциозно, забудьте о стразах, остановив свой выбор на кружеве, игре цвета и текстур.

  • 16

    На ногтях овальной формы хорошо выглядят арт-эксперименты с цветочными узорами, глиттером или втирками.

  • 17

    Ровный срез свободного края подчеркивает плавность классической улыбки френча. К слову, такой дизайн элегантно смотрится и на ногтях.

  • 18

    При острой форме края ногтя, даже недостаток длины не является противопоказанием к френчу. Главное, не используйте светлые оттенки, они визуально «съедают» базовый шеллак и выглядят неопрятно.

Маникюр 2020: оригинальные весенние идеи (Фото)

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