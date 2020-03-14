Маникюр 2020: модный весенний дизайн во французском стиле (Фото)

1 Что такое, этот французский маникюр и почему он так популярен на протяжении нескольких десятков лет?

2 Это гармоничное сочетание мягкого приглушенного оттенка розового с высветленной зоной свободного края ногтевой пластины, именуемой "линией улыбки".

3 Но френч – далеко не лучший пример стоицизма, так как он существенно видоизменился с момента своего появления в неил-арте.

4 Разноцветный и фантазийный, небанальный и точно выделяющий свою обладательницу из толпы – французский маникюр с рисунками покоряет многообразием неповторимых вариантов.

5 Так, любители природы могут "поселить" на свои ногти бабочки или выбрать декор с кошками. В то время как ценительницы буйства красок, оценят иллюстрацию с цветами.

6 Он понравится роскошным женщинам, утверждающим, что лучшие их друзья – бриллианты, покоряющие блеском огранки.

7 Маникюр с камнями – хороший вариант для важных мероприятий, но здесь главное помнить о правиле "золотой середины" и не переборщить с количеством стразов.

8 А разноцветный летний френч стильно дополняют конфетти или зеркальный глиттер.

9 Бьюти-мир перевернулся с ног на голову, а на смену классическому френчу пришел альтернативный обратный французский маникюр.

10 Очень красивый черно белый или цветной дизайн-перевертыш, покоривший сердца миллионов красавиц по всему свету.

11 Время не стоит на месте, и то, что было актуально еще сезон назад, давно утратило былую привлекательность.

12 Согласитесь, даже самое любимое платье в гардеробе может наскучить, а образы с ним набить оскомину. Что уж говорить об однообразном маникюре.

13 Главный женский угодник – красавец френч уместен и на коротких, и на длинных, и на овальных, и на квадратных ноготках. Главное, учитывать некоторые особенности при покрытии.

14 На коротких ногтях уместен лаконичный френч с молочной полоской, по сути, удлиняющей ногтевую пластину. Избегайте обилия рисунков, ажурных декоративных элементов и страз.

15 Чтобы полюбившийся французский дизайн выглядел менее претенциозно, забудьте о стразах, остановив свой выбор на кружеве, игре цвета и текстур.

16 На ногтях овальной формы хорошо выглядят арт-эксперименты с цветочными узорами, глиттером или втирками.

17 Ровный срез свободного края подчеркивает плавность классической улыбки френча. К слову, такой дизайн элегантно смотрится и на ногтях.