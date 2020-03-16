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Оригинальные идеи модного весеннего маникюра с переходом цвета (Фото)

Смотрите фото (20)
Оригинальные идеи модного весеннего маникюра с переходом цвета (Фото)
13:38 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Градиент на ногтях смотрится стильно и красиво, если выбрать удачный дизайн.

  • 1

    Аккуратный, в меру лаконичный и ухоженный маникюр ─ must-have для любой девушки. Одна из самых востребованных и популярных техник в нейл-арте весной-летом ─ эффект омбре на ногтях. Такой дизайн легко реализовать как для повседневного маникюра, так и для праздничного. А еще неоспоримый плюс градиента в том, что он визуально удлиняет ноготки.

    В этом году самые ходовые дизайны ─ это минимализм и натуральность.

  • 2

    Все должно быть просто, но со вкусом. Поэтому нежность и естественность – то, на что стоит делать ставку весной. И маникюр – не исключение.

  • 3

    Поэтому выбирай светлые пастельные оттенки, если хочешь сделать красивый женственный дизайн ногтей.

  • 4

    Если ты фанатеешь от трендов, то дизайн ногтей по Пантону – идеальный выбор, чтобы попасть в модную волну.

  • 5

    Градиентный маникюр в цвете коралл смотрится стильно, свежо и трендово.

  • 6

    Любителям оригинальности стоит обратить внимание на необычные техники маникюра, которые будут гармонировать с дизайном омбре на ногтях.

  • 7

    Например, голографический или зеркальный маникюр с эффектом омбре.

  • 8

    Причем можно поиграть с градиентом, и сделать его горизонтальным, вертикальным или градиент под углом.

  • 9

    Маникюр с почти невидимым эффектом омбре тоже имеет право быть в числе модных тенденций нейл-арта сезона весна-лето 2019.

  • 10

    Оформить такой лаконичный дизайн с едва заметным переходом между оттенками на всей руке или сделать градиент на одном-двух ноготках – решать тебе, в любом случае не прогадаешь.

  • 11

    Колористические палитры, выбранные ведущими мировыми домами моды, задают тон в интерьере, в нарядах и конечно в нейл-арте. Как мы видим, в моде в основном неяркие и пастельные цвета.

  • 12

    Природные розовые и голубые оттенки небесного заката и выбеленных коралловых рифов — для нежных чистых и искренних.

  • 13

    Стильные флористические — цветы яркие и не очень, сливающиеся с основным тоном, а также геометрические мотивы. Однако любительницам блистать остается на пике зеркальный и металлический цвет втирки, дополнение маникюра камушками-стразами.

  • 14

    Эффект омбре в переходе от бледных тонов до основательно ярких также моден и пользуется неизменным спросом милых женщин.

  • 15

    Всем, кто устал от продолжительной зимы, — нежные весенние цветы могут сопровождать вас на ноготках круглосуточно.

  • 16

    Переход от яркого в размытый светлый оттенок актуален и в сезоне весна-лето-2020.

  • 17

    Выглядит самодостаточно в моноцвете на любой длине ногтей. Направление градиента тоже любое — горизонтально или вертикально.

  • 18

    Надписи на ногтях и точечки придадут вашему образу необходимого настроения. Простой и нежной милоты и лаконичности и очерченности.

  • 19

    Сиреневый считается цветом свадеб. Это истинно женский цвет, сочетающий в себе фиолетовый и розовый. Он идеально подходит как для совсем молодых девушек, так и для взрослых, состоявшихся женщин.

Маникюр 2020: модный весенний дизайн во французском стиле (Фото)

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